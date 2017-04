Biết uống bia rượu nhưng không hút thuốc, không ly dị, ngoại hình tốt hay 'mặt dày' có thể giúp bạn kiếm được nhiều hơn người khác.

1. Biết kiếm tiền từ nhỏ

Một trong những điểm chung phổ biến nhất của người giàu là bắt đầu kiếm tiền từ rất nhỏ. Năm 12 tuổi, tỷ phú đầu tư Mark Cuban đã bán túi đựng rác tận nhà. Huyền thoại đầu tư Warren Buffett thì bán kẹo cao su cho hàng xóm khi lên 6. Còn ông chủ Virgin Group - Richard Branson nuôi và bán vẹt từ năm 11 tuổi.

Các nghiên cứu đã chỉ ra nếu đã có tinh thần khởi nghiệp khi còn nhỏ, khả năng bạn thành triệu phú sau này sẽ cao hơn nhiều, do bạn luôn tìm cách kiếm tiền.

2. Tập trung vào kiếm tiền hơn tiết kiệm

Chuyện người giàu tằn tiện chẳng còn là điều bí mật nữa. Tuy nhiên, ngoài việc tiết kiệm và chi tiêu thông minh, họ còn biết rằng cách tốt nhất để kiếm tiền chính là đầu tư.

*Không bao giờ là quá muộn để làm giàu

3. Ngoại hình cực kỳ tốt

Chuyện này nghe có vẻ bất công. Tuy nhiên, một nghiên cứu của giáo sư Daniel Hamermesh tại Đại học Texas đã chỉ ra "những người có ngoại hình đẹp có khả năng kiếm nhiều hơn 3% - 4% so với người có ngoại hình dưới trung bình".

Bạn có thể nghĩ nó không lớn, nhưng nó cũng tương đương "230.000 USD hoặc hơn trong cả cuộc đời". Hamermesh giải thích những người dễ nhìn có khả năng thu hút người phỏng vấn và bán được nhiều hàng hơn.

4. Là người nổi tiếng ở trường

Một nghiên cứu của nhóm giáo sư Đại học Chicago, Essex và Viện nghiên cứu Việc làm (IER) đã tìm ra "sau 40 năm, những người được yêu mến nhất khi còn học trung học kiếm được nhiều hơn 10% so với những người còn lại". Hay nói cách khác, việc được yêu mến giúp họ có nhiều bạn bè và có cơ hội kiếm tiền hơn.

5. Không mắc kẹt với quá khứ

Có rất nhiều người thành triệu phú nhờ vượt qua sự thất bại, vứt bỏ và sợ hãi. Vì họ luôn tập trung năng lượng cho tương lai và chẳng gì có thể cản bước họ trên con đường thành công.

6. Luôn đặt ra mục tiêu

Khi nói về tương lai, người giàu luôn nghĩ về mục tiêu và nhu cầu dài hạn. "Anh không thể tình cờ kiếm được triệu đôla đâu. Nếu không đặt mục tiêu như thế, còn lâu anh mới đạt được", Peter Voogd - sáng lập viên Game Changers Academy cho biết. Anh đã kiếm được triệu USD trước năm 26 tuổi.

7. Không ly dị

Một nghiên cứu của đại học Ohio đã chỉ ra việc ly dị sẽ làm giảm tài sản khoảng hai phần ba so với người độc thân. Trong khi đó, việc kết hôn sẽ làm tăng tài sản gần như gấp đôi. Vì thế lời khuyên là nếu muốn giàu, hãy kết hôn và đừng ly dị.

8. Uống được bia rượu, nhưng không hút thuốc

Một nghiên cứu đã chỉ ra những người biết uống kiếm được nhiều hơn hẳn người bình thường. Do việc này giúp họ gây dựng các mối quan hệ tốt hơn. Jin Britt – tác giả cuốn "Do This. Get Rich" cho biết: "Người chẳng uống bao giờ, dù không phải điều tệ hại gì, thường khá bảo thủ. Và việc này khiến anh ta bị loại khỏi các mối quan hệ xã hội".

Dù vậy, người giàu thường không hút thuốc. Những người này tiêu phí quá nhiều tiền bạc vào thuốc lá. Và tiền đó lẽ ra nên để đầu tư.

9. "Da mặt dày"

Khi bị chi phối bởi tâm lý sợ người khác đánh giá, bạn sẽ dễ lùi bước. Thay vì lo lắng xem người ta nghĩ gì về mình, người giàu khá "trơ", nhờ có thần kinh thép.

Trên thực tế, đây là một trong những yếu tố chủ chốt làm nên một doanh nhân thành đạt. Do nó giúp họ chống lại áp lực và vượt qua thử thách.

Theo Hà Thu/VnExpress