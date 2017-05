Mặc dù trong thời gian gần đây, các nhà sản xuất đã cải thiện đáng kể cho smartphone, đặc biệt là khả năng chụp ảnh. Tuy nhiên, nếu biết tận dụng 9 công cụ dưới đây, bạn có thể chụp được những bức ảnh cực kỳ ấn tượng.

Camera Zoom FX: Đây là ứng dụng camera cổ điển dành cho thiết bị Android và đã được phát hành trên thị trường trong một thời gian. Ứng dụng trang bị sẵn nhiều bộ lọc cùng nhiều chế độ chụp ảnh phong phú, bao gồm: chế độ chụp ảnh liên tục, tính năng kích hoạt bằng giọng nói, bộ cài đặt thời gian và khả năng ổn định hình ảnh quang học. Ứng dụng còn cho phép người dùng điều chỉnh các thiết lập HDR, IOS, độ sáng,.. bằng tay khi chụp. Đặc biệt hơn cả, Camera Zoom FX được tích hợp thêm các các công cụ chỉnh sửa ảnh, hiệu ứng chuyển màu sắc.

ProShot: Người dùng có thể điều chỉnh bằng tay đối với các thiết lập ISO, độ phơi sáng, lấy nét, cân bằng trắng và bộ sưu tập tích hợp cũng như hiển thị ISO và tốc độ chụp đối với mỗi bức ảnh mà bạn chụp. Đây là ứng dụng mạnh mẽ có một số tính năng trực quan như phóng to bằng một ngón tay và tùy chọn Light Painting thú vị “phát triển” ảnh trước mắt bạn. Ứng dụng này hỗ trợ cả quay video 4K.

Camera FV-5: Ứng dụng này cũng cung cấp các lớp lưới, biểu đồ và các tùy chọn khác, và cho phép người dùng đủ quyền kiểm soát ISO, đo sáng, lấy nét, cân bằng trắng và những thứ tương tự khác. Ngoài ra còn có một tính năng cho phép bạn chụp nhiều bức ảnh liên tiếp với các giá trị phơi sáng khác nhau, cho phép bạn xem lại và chọn bức ảnh nào tốt nhất để lưu lại.

Open Camera: Khi bạn muốn một ứng dụng camera dung lượng nhỏ và hoàn toàn miễn phí, thì không có gì tốt hơn là Open Camera. Ứng dụng này có nhiều tính năng kiểm soát thủ công tương tự như các ứng dụng cao cấp và thậm chí cung cấp widget màn hình Home cho phép bạn chụp ảnh chỉ bằng một cú kích chuột.

VSCO Cam: Đây không phải là ứng dụng camera thân thiện nhất trong danh sách này nhưng nó được rất nhiều người tin dùng và đã có mặt trên thị trường trong một thời gian dài. Ứng dụng này hơi khác với hầu hết các ứng dụng có mặt trong danh sách này. Chúng cung cấp trải nghiệm chụp ảnh và chia sẻ giống như Instagram. Có một số bộ lọc được tạo sẵn mà bạn có thể áp dụng cho các hình ảnh của mình để thay đổi tông màu và cảm nhận, và chất lượng của các điều chỉnh đó là một trong những lý do để sử dụng VSCO Cam.

Better Camera: Đây là ứng dụng camera có nhiều các chức năng hơn camera mặc định của máy. Mặc dù hầu hết các ứng dụng camera của Android có khả năng chụp ảnh khá tốt, chúng vẫn thường thiếu tính năng. Tuy nhiên, Better Camera lại bù đắp những thiếu sót đó qua giao diện camera rất dễ sử dụng. Từ chế độ HDR và quay video cho tới chụp ảnh panorama và chế độ chụp theo nhóm. Better Camera cung cấp nhiều tính năng thú vị, gồm thiết lập chụp nhóm, loại bỏ bớt đối tượng không mong muốn khỏi ảnh một cách đơn giản. Ngoài ra, còn có lựa chọn Best Shot hữu ích cho phép bạn chọn bức ảnh đep nhất cũng như có khả năng chọn điểm lấy nét và đo độ phơi sáng ở những điểm riêng biệt.

Camera360 Ultimate: Đây là ứng dụng camera toàn diện với rất nhiều khả năng để người dùng có thể sáng tạo cho bức ảnh của mình. Ứng dụng sử dụng một hệ thống bộ lọc ống kính để có thể áp dụng trước khi chụp ảnh. Ngoài ra, ứng dụng còn có rất nhiều lựa chọn và các hiệu ứng khác nhau. Ưu điểm của ứng dụng này là dễ sử dụng và không giấu tất cả các lựa chọn trong các menu riêng lẻ. Đồng thời, ứng dụng cũng cung cấp các hình dán và hiệu ứng hoạt họa để bạn có thể áp dụng cho ảnh của mình một cách dễ dàng trước khi chia sẻ hoặc lưu chúng. Đó là những tính năng thường thấy trên các ứng dụng tin nhắn như Line hoặc WhatsApp, nhưng một số người sẽ thích được thực hiện trực tiếp ngay trong ứng dụng camera.

Manual Camera: Hầu hết ứng dụng camera được thiết kế để giúp cho việc chụp ảnh trở nên dễ dàng nhất có thể cho người dùng cuối. Kết quả là các bức ảnh chụp thân thiện với Facebook nhưng không phải là hình ảnh chuyên nghiệp. Các nhiếp ảnh gia có kinh nghiệm có thể ở rảnh rang hơn nhờ Manual Camera – cung cấp nhiều tùy chọn thiết lập mà nhiều ứng dụng khác không cung cấp. Tốc độ màn trập, lấy nét, cân bằng trắng, bù phơi sáng – bạn có thể kiểm soát mọi chi tiết của bức ảnh. Ứng dụng này cũng cho phép bạn lưu hình ảnh ở định dạng RAW. Ứng dụng có giá 2,99USD.

Pixlr: Ứng dụng biên tập ảnh mạnh mẽ và chuyên nghiệp giúp bạn nhanh chóng cắt, xoay và điều chỉnh ảnh hoàn toàn miễn phí (không yêu cầu mua tính năng cao cấp), cho phép bạn chọn từ hơn 2 triệu hiệu ứng kết hợp, lớp phủ, khung viền để cá nhân hóa hình ảnh của bạn. Đồng thời bạn có thể chia sẻ dễ dàng qua mạng xã hội Facebook, Twitter, Instagram.

