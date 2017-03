Không chỉ nằm ở vị trí có một không hai trên khắp thế giới, những căn nhà dưới đây còn có thiết kế độc đáo.

Under Pohutukawa, New Zealand

Dinh thự "Under Pohutukawa" do Công ty Herbst Architects thiết kế nằm trong một khu rừng nguyên sinh cổ tại Auckland, New Zealand. Bao quanh ngôi nhà là những cây Pohutukawa gốc New Zealand quý giá.

Với phần mái và tường bằng kính, từ mọi hướng có thể nhìn ra khu rừng thần bí, căn nhà nhìn như "trong suốt".

Đây là hình ảnh phòng khách với điểm nhấn nhìn ra gốc cây bên ngoài khu rừng, nơi lý tưởng rời xa cuộc sống bận rộn của đô thị. Bố cục và màu sắc được lấy cảm hứng từ cây cối bao quanh, ngụy trang hoàn hảo trong khu rừng.

Waterfall bay, Marlborough Sounds, New Zealand

Nằm trên vịnh xa xôi của

Marlborough Sounds, New Zealand, "Waterfall Bay" mang đậm chất riêng tư của một hòn đảo nhỏ. Nơi đây phong thủy hữu tình với mặt nước êm ả và núi rừng bao quanh.

Căn nhà có 2 tầng với 3 phòng ngủ được chia làm 2 khu khác nhau. Khu đầu tiên gồm phòng khách, phòng ăn lớn, khu vực bếp và phòng khách ở tầng dưới.

Khu thứ hai gồm phòng ngủ của chủ nhà (trong ảnh) được dựng trên chân gỗ mang lại cảm giác như lơ lửng trên mặt nước, cây cối.

Phòng khách với lò sưởi hướng ra mặt nước cùng cây cối là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi thư giãn.

Dinh thự trên núi Tucson, Arizona, Mỹ

Dinh thự Tucson nằm trên sa mạc với địa hình khắc nghiệt bao quanh bởi đá, cây cối và phơi mình dưới cái nắng Arizona.

Tường kính giúp không gian bên trong nhà mở ra trước sa mạc.

Căn nhà có 2 phòng ngủ và chia ra làm 3 khu: khu tắm và ngủ, khu phòng khách trung tâm và studio âm nhạc. Khi muốn di chuyển từ khu này sang khu kia, bạn cần phải bước ra khỏi nhà bởi chủ nhân muốn luôn được nhắc nhở về vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây.

Shokan, New York, Mỹ

Shokan là dinh thự nằm trên một quả đồi trong khu bảo tồn rừng Catskill, New York, Mỹ. Những dải kính đổi màu biến căn nhà trở thành chiếc gương khổng lồ, phản chiếu hình ảnh thơ mộng của khung cảnh xung quanh.

Phòng ăn cũng được thiết kế mở, ngập trong phong cảnh thiên nhiên. Trong căn nhà không có cửa ngăn cách để tạo cảm giác phóng khoáng, tự do khi di chuyển giữa các phòng.

Nhà trên núi Rigi, thuộc dãy Alps, Thụy Sĩ

Dự án nhà trên núi tuyết này là của hai kiến trúc sư Gabrielle Hächler và Andreas Fuhrimann của hãng AFGH, là đỉnh cao của sự riêng tư và hiện đại. Phương tiện duy nhất để tới đây là cáp treo.

Hoàn thành năm 2004, căn nhà được xây quanh một ống khói bằng thép giúp giữ ấm và tiết kiệm năng lượng sưởi ấm.

Dinh thự bên biển tại British Columbia, Canada

Được thiết kế bởi hãng kiến trúc Patkau Architects, căn hộ độc đáo này nằm bên bờ biển ở British Columbia, Canada. Hoàn thành năm 2012, căn nhà nhô ra khỏi vách đá và nằm ở độ cao hơn 13m so với mặt biển.

Cửa sổ lớn mang lại hướng nhìn hoàn hảo ra biển. Sân thượng vách kính là nơi tuyệt vời để ngắm cảnh.

Casa Del Ancantilado, Tây Ban Nha

Căn nhà có một không hai này được thiết kế bởi Gilbartolome Architects nằm trên vách đá ở Salobrenã, Tây Ban Nha.

Căn nhà được thiết kế để phù hợp với điều kiện thời tiết tại đây. Bề mặt căn nhà được làm bằng chất liệu đặc biệt để làm mát vào mùa hè.

Các đường cong uốn lượn là một trong những điểm độc đáo nhất của căn nhà.

Villa Vals, Thụy Sĩ

Căn nhà thô sơ trên đồi này thực chất là lối vào của một căn nhà thực sự dưới lòng đất.

Căn nhà này nằm sâu bên trong ngọn đồi, gần khách sạn Therme Vals nổi tiếng, là nơi tuyệt vời để tránh xa cuộc sống xô bồ nơi thành thị.

Dinh thự Ktima, Hy Lạp

Dinh thự Ktima nằm bên bờ biển Địa Trung Hải thuộc đảo Antiparos ở Hy Lạp.

Sử dụng những bức tường trắng có sẵn tại đây, căn nhà được thiết kế tạo thành 2 phần riêng biệt thoai thoải trên đồi.

Cái tên Ktima có nghĩa là dinh thự nằm trên đồi bao phủ cây xanh.

Thiết kế trang nhã và tinh tế của phòng khách căn nhà.

