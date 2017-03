“180 quán bia vỉa vè thì có trên 150 quán bia có công an đứng đằng sau” - có thể điều ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, nói ra dân ai cũng biết nhưng "con chuột nào dám treo chuông vào cổ con mèo”?

Nhưng biết vẫn là biết chuyện ngoài ngõ, trong ngách hay xa xa hơn là mấy cái quán bia nghênh ngang chiếm cả vỉa hè con phố mà chẳng có cơ quan chức năng nào “sờ gáy”, thế đã là quái sự rồi. Nhưng tỉ lệ 150/180 quán bia lấn chiếm vỉa hè có bóng dáng ông công an chống lưng phía sau đúng là làm dư luận “đột quỵ”.

Đã đến mức như vậy hèn gì chuyện tái lập trật tự lòng lề đường như ‘cóc bỏ dĩa” hay nói đúng hơn là màn “diễn” khá sâu của mấy ông bảo kê giả vờ rượt đuổi người “lót tay” mình hàng tháng theo kiểu thu tô.

Ông Chung cũng công khai khẳng định gần như các cơ sở kinh doanh bia hơi đều có “chống lưng”.

“Phải có chống lưng thì mới dám bán công khai. Tôi đã có điều tra rất kỹ, 87% các quán đều có công an đứng sau. Tôi xin nói ở đây không phải chỉ có công an thành phố mà có cả các Cục nghiệp vụ của Bộ. Hôm nay tôi nói công khai, điều đó là có thật. Vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí về giáo dục, tuyên truyền mọi người kinh doanh có lãi nhưng phải vì cái chung”.

Cung cấp một cái nhìn “trần trụi”, “thẳng tuột” như vậy về nguyên nhân vì sao có chuyện “lấn chiếm bền vững” vỉa hè nhưng Chủ tịch Chung không yêu cầu thực hiện theo kiểu chiến dịch, đẩy đuổi, chỉ đâp chỉ hốt lên xe mà có những bước đi cụ thể, khoa học.Mà trước mắt là vấn đề ngay từ trong cơ quan chức năng ‘thôi đừng chống lưng nữa”.

Ông Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, cách làm của Hà Nội không ra quân ồn ào, mà phải bền vững để sau đó người dân không tái lấn chiếm, mọi người phải tâm phục, khẩu phục, có ý thức với thủ đô.

Ông Chung nêu rõ khi ông làm giám đốc công an thành phố, ông đã có thống kê hơn 180 quán bia ở vỉa hè, có hơn 150 quán bia có công an đứng sau.

Thẳng thắn đặt câu hỏi với những người tham dự hội nghị, ông Chung nói: “Có mặt công an phường, các bí thư quận, chủ tịch quận ở đây, các đồng chí có dám cam kết với tôi là các điểm giữ xe không có người nhà của các đồng chí không? Có đấy các đồng chí ạ. Tôi nói đều có cả. Các đồng chí phải quán triệt, phải về nói với người nhà thôi, chấm dứt là nó đỡ đi rồi” .

Thứ nhất tỉ lệ 150/180 là có thể tin được, không phải vì ông Chung từng làm Giám đốc Công an, 17 năm làm trinh sát ở địa chỉ lừng danh số 7 Thiền Quang (Cảnh sát Hình sự công an Hà nội) khiến ông Chung biết Hà Nội rõ như lòng bàn tay của mình.

Văn võ song toàn, dũng cảm không sợ mất ghế, không sợ chết, tinh tế, chiến lược là điều mà có lẽ lịch sử không bao giờ lập lại. Khi còn ở đội trọng án công an Hà Nội, Nguyễn Đức Chung đã cùng đồng đội phá những vụ án đi vào kinh điển của ngành công an.

Một kiểu lãnh đạo dám nói dám làm.

Về lĩnh vực văn hóa, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến nêu: Theo đánh giá của nhiều người, tướng Nguyễn Đức Chung là “Thị trưởng Hà Nội hay nhất trong nhiều năm qua”. Tối 4.3, dàn nhạc giao hưởng lớn của nước ngoài biểu diễn tại phố đi bộ xung quanh Hồ Gươm cũng là sáng kiến của ông Chung nhằm góp phần đưa Hà Nội trở thành thành phố đáng sống.

Nói như vậy để thấy ông Chung không nhìn các vấn đề của Hà Nội đơn thuần an ninh trật tự mà là của một nhà quản lý đô thị có tầm nhìn và cũng biết khoan dung với dân, cương quyết với cán bộ.

Cũng tại hội nghị quán triệt kế hoạch của thành phố về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm trật tự giao thông, đô thị vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định mạnh mẽ: Nếu lần này không dẹp được lấn chiếm vỉa hè, ông sẽ chỉ đích danh chỗ nào là của bí thư quận, chỗ nào của chủ tịch quận, chỗ nào có trưởng công an phường và kể cả lãnh đạo sở cũng có người nhà liên quan.

Ông Chung cũng nhấn mạnh, trách nhiệm trong quản lý vỉa hè thuộc chủ tịch, trưởng công an các phường.

“Trưởng công an phường tham gia cấp ủy, về mặt đảng là hoàn toàn có thể cách chức nếu không xử lý được vi phạm trật tự vỉa hè” .

Người dân như mở tấm lòng trước sự ngay thật và sự dũng cảm của ông Chung khi mà ông trưởng thành từ ngành Công an, nắm rõ tình hình an ninh trật tự Hà Nội như lòng bàn tay. Cũng dễ hiểu thôi bởi liệu có mấy ai trưởng thành từ ngành công an, từng kinh qua cương vị Giám đốc công an thành phố lại “dám” dũng cảm phát ngôn được vậy?