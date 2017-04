Chiều ngày 4/4, sau hai ngày xét xử và nghị án, phiên tòa sơ thẩm của TAND TP Hồ Chí Minh, xét xử vụ “mua bán ma túy” do bị cáo Nguyễn Thị Miết, 83 tuổi cầm đầu. Tuy nhiên, dù cầm đầu đường dây ma túy “khủng” nhưng Nguyễn Thị Miết (sinh năm 1934 tại Quảng Ninh) “thoát” án tử vì tuổi cao.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 26/6/2014, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47 - Công an TP Hồ Chí Minh), bắt quả tang Ngô Văn Thanh đang bán trái phép chất ma túy cho Nguyễn Thị Miết, công an thu giữ 10 bánh chế phẩm heroin trọng lượng 3,5kg. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của bà Miết, thu giữ thêm hơn 700gram chế phẩm heroin.

Đến ngày 1/8/2014, phòng PC47 bắt quả tang Vũ Trọng Hiển, Trần Hoàng Ngọc và Lê Thị Thu Trang đang mua bán 2 bánh ma túy trọng lượng gần 700gram.

Cụ bà cầm đầu đường dây mua bán ma túy “khủng” Nguyễn Thị Miết nay “thoát” án tử. Ảnh: TC

Mở rộng điều tra, ngày 4/8/2014, công an đã bắt khẩn cấp Trần Thị Ngọc Thủy, Bùi Thị Hiền, Nguyễn Văn Hùng và Đặng Thúy Nguyệt, thu giữ nhiều gói ma túy khác.

Đến ngày 1/4/2015, Phòng PC47 tiếp tục bắt quả tang Nguyễn Đắc Hoàng và Đặng Kim Quang đang có hành vi mua bán trái phép 12 gói ma túy đá (trọng lượng 1kg), thu giữ trên xe của Quang hơn 350gram ma túy. Khám xét nhà của Hoàng, công an thu giữ 1,4kg ma túy và 1kg ma túy đá.

Tại cơ quan công an, Ngô Văn Thanh khai nhận vào tháng 2/2014, Thanh gặp Chiến (không rõ lai lịch) và được Chiến thuê mang ma túy bán cho bà Miết. Mỗi lần thành công, Thanh được trả công từ 200-400 USD. Từ tháng 2/2014 đến khi bị bắt, Thanh đã 5 lần nhận 22 bánh ma túy (khoảng 7,7kg) bán cho bà Miết với giá 9.200 USD/bánh.

Vào năm 2003, bà Miết quen và bán cho Trần Thị Ngọc Thủy 5 bánh ma túy. Thủy tìm gặp Bùi Thị Hiền móc nối chào bán heroin. Thủy mua 6 bánh heroin của Miết rồi bán lại cho Hiền, hưởng chênh lệch 5 triệu đồng/bánh. Số ma túy này, Hiền bán lại cho Đặng Thúy Nguyệt, Nguyệt tiếp tục bán lại cho Lê Thị Thu Trang. Trang mang đi tiêu thụ với sự giúp sức của Trần Hoàng Ngọc và Nguyễn Văn Hùng. Đối với hành vi của Nguyễn Đắc Hoàng, do có quen biết một người tên Lý Thông (không rõ lai lịch).

Tháng 7/2014, Thông tìm gặp Hoàng chào bán heroin. Hoàng đồng ý và thỏa thuận với Thông khi nào tìm được mối tiêu thụ thì Hoàng sẽ điện thoại cho Thông đặt mua hàng. Khoảng giữa tháng 7/2014, Hoàng thỏa thuận bán heroin cho Vũ Trọng Hiển. Sau đó, Hoàng liên hệ gặp Thông mua và bán lại cho Hiển nhiều lần với số lượng 3 bánh heroin với giá 180 triệu đồng/bánh. Số ma túy này, Hiển bán lại cho Trần Hoàng Ngọc và Lê Thị Thu Trang.

Đến tháng 2/2015, Hoàng móc nối với Đặng Kim Quang, Hoàng sẽ bỏ vốn liên hệ với Thông đặt mua heroin, sau đó Quang đi nhận ma túy đem về nhà rồi phụ giúp Hoàng pha trộn heroin với bột để tăng trọng lượng kiếm lời. Hoàng tìm mối tiêu thụ chào bán, còn Quang có nhiệm vụ đi giao và nhận tiền về, lãi chia đôi.

Từ tháng 2/2015 đến khi bị bắt, Hoàng đã mua bán 6 bánh heroin và 2kg ma túy đá, còn Quang giúp Hoàng mua bán 4 bánh heroin và 2kg ma túy đá.

Theo bản án sơ thẩm mà tòa vừa tuyên, bị cáo Nguyễn Thị Miết dù được xác định là kẻ chủ mưu cầm đầu đường dây mua bán ma túy “khủng” này. Bị cáo cũng có một lý lịch tư pháp “xấu” khi từng bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 5 năm về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, thao cáo trạng bị cáo Nguyễn Thị Miết bị truy tố khung hình phạt có mức án cao nhất. Tuy nhiên, theo Bộ luật Hình sự mới có hiệu lực, bị cáo do tuổi đã cao nên Tòa chỉ tuyên án chung thân.

HĐXX đã tuyên án: bị cáo Đặng Kim Quang (sinh năm 1971 tại TP Hồ Chí Minh) và Ngô Văn Thanh (sinh năm 1963 tại Nam Định) cùng bị tuyên án tử hình; các bị cáo Nguyễn Thị Miết, Trần Hoàng Ngọc (sinh năm 1964 tại TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Đắc Hoàng (sinh năm 1970 tại Thái Bình) và Lê Thị Thu Trang (sinh năm 1973 tại TP Hồ Chí Minh) bị tuyên án tù chung thân; bị cáo Vũ Trọng Hiển (sinh năm 1974 tại TP Hồ Chí Minh) 18 năm tù; Trần Thị Ngọc Thủy (sinh năm 1975 tại Khánh Hòa) 20 năm tù; Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1962 tại Long An) 15 năm tù; Đặng Thúy Nguyệt (sinh năm 1974 tại Nam Định) và Bùi Thị Hiền (sinh năm 1980 tại Tuyên Quang) cùng bị tuyên 16 năm tù.