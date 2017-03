Đang trên đường tuần tra, hai cảnh sát 113 quận Sơn Trà (Đà Nẵng) nhận tin báo có vụ cướp ngân hàng nên vội quay đầu xe. Súng được lên đạn khi phát hiện mục tiêu và kịp thời khống chế tên cướp chỉ sau 8 phút gây án.

Tối 3/3, hàng chục cảnh sát túc trực tại trụ sở công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) lấy lời khai của nghi phạm Phan Văn Hoàng (25 tuổi), cùng những nhân chứng để sớm củng cố hồ sơ vụ cướp tài sản xảy ra chiều cùng ngày tại một chi nhánh ngân hàng.

Vẻ ngoài cao ráo, điển trai, Hoàng bình thản khai khoảng 15h50 cùng ngày, với ý định đi cướp ngân hàng, y thủ sẵn một con dao làm bếp dài khoảng 20cm, đi thẳng vào phòng giao dịch ngân hàng ở số 486 đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Anh ta không bịt khẩu trang.

Nghĩ là khách đi giao dịch nên bảo vệ ngân hàng không để ý đến Hoàng. Vào phía trong, Hoàng tiến đến quầy nơi có 3 nữ nhân viên ngân hàng đang làm việc. Đặt mạnh con dao inox sáng loáng lên bàn, nam thanh niên quát nạt uy hiếp, yêu cầu nhân viên ngân hàng lấy cho mình 50 triệu đồng.

"Các nữ nhân viên quá hoảng sợ nên đã chuẩn bị đủ số tiền và đưa cho Hoàng. Bảo vệ lúc này ở bên ngoài sợ Hoàng manh động nên không dám lại gần. Hoàng sau đó ngang nhiên cầm tiền và dao đi ra khỏi ngân hàng", trung úy Nguyễn Ngọc Phương, cán bộ công an quận Sơn Trà thuật lại.

Khi Hoàng cướp ngân hàng, hai người đàn ông đến rút tiền tại cây ATM đã phát hiện và tri hô, sau đó chạy vào nhà một hộ dân bên cạnh ẩn nấp. "Rời ngân hàng, nam thanh niên không chạy mà đi bộ, còn bảo vệ ngân hàng truy đuổi phía sau", một nhân chứng kể lại.

Cảnh sát cho biết, 6 phút sau khi Hoàng rời khỏi phòng giao dịch, nhân viên ngân hàng mới lấy lại bình tĩnh và gọi báo cho Cảnh sát 113. Đang tuần tra bằng môtô trên đường Ngô Quyền hướng từ Sơn Trà về cầu quay sông Hàn, trung úy Ngô Duy Nam và Trần Phước Ngọc (Cảnh sát cơ động quận Sơn Trà) nhận tin báo qua bộ đàm.

Xác định vị trí nơi xảy ra vụ cướp cách khoảng 500m, trung úy Nam lập tức quay đầu xe về hướng bán đảo Sơn Trà để truy đuổi. Khi đến phòng giao dịch, cảnh sát 113 gặp bảo vệ ngân hàng đang chạy theo tên cướp. "Bảo vệ chỉ tay về phía tên cướp, tôi lập tức rút súng, lên đạn để áp sát đề phòng nghi phạm có hung khí", trung úy Nam kể.

Trung úy Nam kể lại việc khống chế tên cướp ngân hàng. Ảnh:Nguyễn Đông.

Hoàng vừa đi vừa chạy. Đến ngã ba Lê Phụ Trần giao Ngô Quyền, bất ngờ bị cảnh sát chĩa súng về phía mình, Hoàng đứng khựng lại, không chống cự và bị khống chế. "Lúc này dao Hoàng đang giấu trong áo khoác, còn 50 triệu đồng giấu trong túi quần. Nghi phạm bị bắt chỉ sau 8 phút gây án", trung úy Nam nói.

Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng công an quận Sơn Trà, cho biết Hoàng thực hiện vụ cướp một mình, không có đồng phạm. Nghi phạm lần đầu phạm tội, chưa có tiền án, tiền sự. Trước đây, Hoàng từng điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng do sử dụng nhiều loại ma túy. Tháng 1 vừa qua, Hoàng được xuất viện. Khi bị bắt, nghi can không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào.

Cơ quan cảnh sát điều tra đang thử ma túy với nghi can này. "Chúng tôi chưa kết luận được động cơ gây án của Hoàng. Nghi phạm đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra", trung úy Phương nói.

Xử lý tình huống khá dễ dàng, tuy nhiên theo cảnh sát 113, việc tiếp cận và khống chế tên cướp ngân hàng mang hung khí thuận lợi một phần nhờ cảnh sát Đà Nẵng luôn có lực lượng tuần tra trên đường, sẵn sàng ứng phó các loại tội phạm.

Nguyễn Đông