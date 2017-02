Đây là 8 phim điện ảnh có doanh thu thất bát nhất lịch sử phòng vé xứ Hàn. Có tác phẩm chỉ bán được duy nhất một vé.

8. Way to Go, Rose

Way to Go, Rose chỉ bán được 881 vé.

Way to Go, Rose từng được chọn là một trong những bộ phim tham gia LHP điện ảnh Hàn tại Paris năm 2006. Thế nhưng, bộ phim này lại bị ghẻ lạnh khi công chiếu tại Hàn Quốc. Phim chỉ thu hút 881 khán giả tới rạp.

7. Silk Shoes

Silk Shoes chỉ bán được 759 vé.

Silk Shoes thuộc thể loại phim hài nhưng lại không thu hút được người xem. Bộ phim do Yeo Kyun Dong đạo diễn ra mắt năm 2006 và chỉ bán được 759 vé.

6. Brainwave

Brainwave chỉ bán được 502 vé

Công chiếu tại Hàn vào tháng 8/2006, Brainwave thuộc thể loại phim khoa học viễn tưởng - một thể loại khá hiếm trên màn ảnh rộng xứ Hàn thời điểm bấy giờ. Dù đề tài mới lạ nhưng phim vẫn thất bại thảm hại về mặt doanh thu khi chỉ có 502 khán giả tới rạp.

5. The Bad Utterances

The Bad Utterances chỉ bán được 255 vé

The Bad Utterances dù có sự tham gia của nam diễn viên tên tuổi Ahn Sung Ki nhưng vẫn "chìm nghỉm" khi ra rạp vào tháng 6/2006. Phim chỉ bán được 255 vé.

4. Blue Sky

Blue Sky chỉ bán được 25 vé

Blue Sky lấy bối cảnh những năm 1920, kể về các phi công trong cuộc chiến chống lại quân đô hộ Nhật Bản. Tác phẩm đề tài chiến tranh này chỉ bán được vỏn vẹn 25 vé.

3. Twisted Daddy

Twisted Daddy chỉ bán được 6 vé

Twisted Daddy kể về câu chuyện một người cha chấp nhận làm mọi việc để kiếm tiền cho con trai theo học trường luật. Bộ phim do Jang Hyun Soo đạo diễn chỉ thu hút được 6 khán giả tới rạp xem phim.

2. My Sister

My Sister chỉ bán được 2 vé

My Sister dù có nhiều cảnh quay nóng bỏng nhưng không hề thú hút sự chú ý của người xem. Chỉ có duy nhất 2 khán giả tới rạp theo dõi bộ phim này.

1. The Outsider: Mean Streets

The Outsider: Mean Streets chỉ bán được duy nhất 1 vé

The Outsider: Mean Streets là tác phẩm bết bát nhất về mặt doanh thu phòng vé trong lịch sử phim điện ảnh Hàn Quốc. Bộ phim này chỉ bán được duy nhất một vé khi công chiếu vào tháng 6/2015.

