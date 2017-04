Làn da có thể nói lên những câu chuyện cuộc đời mỗi con người từ khoảnh khắc tuyệt diệu huy hoàng thời kỳ mang thai đến những dấu hiệu xuống sắc.

Làn da tươi trẻ theo năm tháng

Làn da có thể nói lên những câu chuyện cuộc đời mỗi con người từ khoảnh khắc tuyệt diệu huy hoàng thời kỳ mang thai đến những dấu hiệu xuống sắc. Bạn đã nghe rất nhiều về cách làm thế nào để bảo vệ làn da tránh những tác động từ tia mặt trời. Nhưng còn có nhiều yếu tố sức khỏe khác giúp dáng vẻ bề ngoài luôn trẻ trung theo thời gian.

Chăm sóc cho làn da rạng rỡ ở tuổi 30

Đánh bay mụn trứng cá ở tuổi 30

Các vấn đề về da thường liên quan đến hoóc môn không chỉ riêng ở lứa tuổi thiếu niên. Tăng progesterone và testosterone sẽ xuất hiện nhiều mụn trứng cá to, mọc xung quanh miêng, cằm và mũi, tình trạng này đặc biệt trầm trọng khi mắc rối loạn nội tiết tố, da bị dị ứng cũng như xuất hiện các vết chàm trên mặt và tay.

Các giáo sư da liễu cho biết: Cách điều trị những mụn trứng cá to, có xu hướng nổi lên nhiều ở tuổi 30 và dễ bị viêm nhiễm hơn so với việc xuất hiện mụn đầu đen, mụn đầu trắng ở lứa tuổi thiếu niên. Các bác sĩ chuyên khoa da liễu thường khuyên dùng các hoạt chất trị mụn sưng viêm benzoyl peroxide, chất chống lão hóa, giảm mụn retinol or Retin-A, Còn muốn làm mờ các vết chàm nên sử dụng các loại mỹ phẩm tẩy da nhẹ nhàng và có hương thơm. Trong trường hợp, vết chàm vẫn còn cần bôi thuốc corticosteroid theo chỉ định của bác sĩ.

Da vẫn đẹp ở tuổi 30

Bạn đã sẵn sàng với cuộc sống sau hôn nhân? Thời kỳ mang thai là lúc da chúng ta tươi sáng hơn bất cứ thời điểm nào, nhờ dồi dào estrogen. Hoóc môn thời kỳ mang thai gây ra một loạt các vấn đề cho da như các vết nám sẽ mờ dần sau sinh.

Nếu những vết nám này gây phiền toái cho bạn, các bác sĩ sẽ khuyên bạn nên thoa loại kem làm sáng da nhằm mờ đi các vết nám. Tháng thứ 3 thường nổi mẩn ngứa mà nguyên nhân không phải do thời tiết không mát mẻ, hay không phải do kem dưỡng ẩm cần dùng loại thuốc antihistamine.

Tự tin với làn da khi bước sang tuổi 40

Tự kiểm tra các dấu hiệu đáng nghi xuất hiện trên cơ thể

Ở độ tuổi trung niên, những dấu hiệu lão hóa đã xuất hiện trước đó, trong đó có thể có những dấu hiệu của ung thư da.

Điều may mắn là khi phát hiện kịp thời thì 99% sẽ điều trị thành công. Vì vậy, hằng tháng nên tự kiểm tra xem trên cơ thể có xuất hiện nốt ruổi, hay bất kỳ dấu hiệu nào đáng nghi ngờ. Các chuyên gia khuyên rằng: Tốt nhất, hãy đứng trước gương, kiểm tra từ da đầu đến lòng bàn chân.

Hãy lựa chọn những sản phẩm phù hợp

Cần cân nhắc và lựa chọn các loại sản phẩm chứa retinoid phù hợp như tretinoin nhằm giảm các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, da nhăn nheo. Các chuyên gia da liễu cũng khuyên nên dùng các loại sản phẩm như rễ cây cam thảo, vì chúng có tác dụng chống oxi hóa ngăn chặn sự nguy hại từ tia UV.

Loại bỏ các sắc tố đỏ

Nếu bạn thấy phiền toái bởi những đốm đỏ nhìn như hình con nhện trên mặt và da thì có thể là dấu hiệu của bệnh đỏ da. Các bệnh lý về da là do tác động của ánh nắng, căng thẳng, thực phẩm có cồn, đồ ăn cay và thời tiết nóng. Những bệnh lý về đỏ da thường dễ xảy ra ở lứa tuổi 40.

Các chuyên gia cũng khuyên rằng các sản phẩm điều trị da nhạy cảm dành cho những người bị phát ban nhiều, cần trang điểm để che đi vết đốm đỏ, và các loại sản phẩm làm dịu các vết đỏ trên da.

Loại bỏ các đốm trên da

Bệnh dày sừng quang hóa rất hay xảy ra đối với các chị em độ tuổi 40, xuất hiện trên trán, gò má và mũi. Thêm nữa là tác hại của ánh nắng mặt trời có thể gây ung thư da nếu không điều trị. Vì vậy nên thăm khám bệnh nếu thấy có những triệu chứng đáng nghi.

Hai loại bệnh về da phổ biến này là dày sừng tiết bã nhờn và mụn cơm có cuống (thẻ da). Hai loại bệnh này có vẻ rất khó chịu nhưng chúng đều là các u, mụn thịt lành nên rất dễ loại bỏ.

Chăm sóc làn da ở tuổi 50

Không nên mất niềm tin ở tuổi 50

Do nồng độ estrogen và việc sản sinh dầu giảm nên da thường mỏng hơn, khô hơn và mẩn ngứa. Việc tắm thường xuyên, sử dụng xà bông quá mức hay dùng nước quá nóng càng làm da xấu đi nhiều. Cùng với đó, ở lứa tuổi ngoài 50 thì bệnh suy giáp là khá phổ biến. Do vậy có thể gây ra khô da và ngứa da. Nếu thấy có các như mệt mỏi, trầm cảm, tăng cân khó giải thích, và đau cơ cần đi khám bệnh ngay lập tức.

Hãy yêu lấy đôi chân

Gần nửa phụ nữ trên 50 tuổi có hiện tượng giãn tĩnh mạch, hoặc mạch hình mạng nhện trên da vùng chân do lực hấp dẫn, lão hóa, và di truyền. Cần điều trị bằng các liệu pháp xơ hóa và laser.

Giãn tĩnh mạch chân hiếm khi theo chu trình nhưng nếu sưng, tấy đỏ, phát ban và đau ra các vùng bên cần điều trị làm tan cục máu đông. Để khắc phục tình trạng cho những người giãn tĩnh mạch là tránh ngồi bắt chéo chân thời gian dài và nên duy trì mức độ cân nặng vừa phải.

