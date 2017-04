Dự án cầu Thủ Thiêm 4 nối từ quận 2 qua quận 7, có tổng mức đầu tư hơn 5.250 tỉ đồng và chi phí dời cảng khoảng 3.500 tỉ đồng.

UBND TP.HCM vừa kiến nghị Thủ tướng, Bộ GTVT và Bộ KH&ĐT chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) và cho phép UBND TP được quyết định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Nhiều khả năng liên danh gồm Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng 620, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng 168 và Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) sẽ được chọn làm nhà đầu tư theo trình tự đặc biệt (theo Điều 26 Luật Đấu thầu).

Theo UBND TP, các công trình hạ tầng giao thông chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2017. Do đó, việc xây dựng nhanh hệ thống cầu kết nối giao thông khu đô thị Thủ Thiêm với trung tâm hiện hữu và khu Nam để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển nhanh khu đô thị Thủ Thiêm là rất cần thiết. Bởi lẽ hiện nay, khu đô thị mới Thủ Thiêm chỉ kết nối giao thông với trung tâm hiện hữu tại quận Bình Thạnh và quận 1, chưa kết nối được với quận 4, quận 7 và khu Nam.

Ngoài cầu Sài Gòn, hầm chui Thủ Thiêm, theo quy hoạch còn có bốn cầu bắt ngang sông Sài Gòn kết nối vào khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cầu Thủ Thiêm 1 đã khai thác, cầu Thủ Thiêm 2 đang thi công.

“Việc đầu tư dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 là rất cần thiết và cấp bách để giải tỏa áp lực giao thông từ phía quận Bình Thạnh, quận Thủ Đức qua phía các quận 7, 8, huyện Bình Chánh, Nhà Bè; giảm ùn tắc giao thông khu vực nội đô và tai nạn giao thông liên quan đến hoạt động của các bến cảng trên địa bàn quận 4, quận 7. Dự án còn giúp kết nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với khu trung tâm hiện hữu của TP và quận 4, quận 7, tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm và khu đô thị mới Nam” - Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong thuyết trình trong văn bản kiến nghị.

Theo đề xuất, dự án cầu Thủ Thiêm 4 dài khoảng 2.160 m rộng 6 làn xe với phần cầu chính từ bờ quận 7 qua đến hết cầu phía quận 2. Cụ thể, cầu có hai nhánh cầu dẫn N1, N2 bờ quận 7 sẽ đáp xuống đường Huỳnh Tấn Phát và phần cầu dẫn trên đường Nguyễn Văn Linh ở trước nút giao Nguyễn Văn Linh - cầu Tân Thuận 2.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 5.250 tỉ đồng, trong đó chi phí xây lắp và thiết bị hơn 3.200 tỉ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng (phía quận 7) là hơn 960 tỉ đồng.

UBND TP đề xuất thực hiện dự án cầu Thủ Thiêm 4 theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) và thanh toán cho nhà đầu tư bằng giá trị quyền sử dụng đất của quỹ đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm và tại các vị trí khác. Dự kiến gồm 11 lô đất (rộng khoảng 99.904 m 2 ) thuộc khu chức năng số 3 và số 4 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ngoài ra, UBND TP dự kiến dùng bốn khu đất ở đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1, rộng gần 1.190 m 2 ), ở đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức, rộng 5.300 m 2 ), ở đường Linh Trung (quận Thủ Đức, rộng 11.760 m 2 ) và ở đường Cách Mạng Tháng Tám (quận 3, rộng 7.000 m 2 ) để thanh toán cho phần kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng và chi phí khác.

Cầu Thủ Thiêm 4 nằm gần cầu Phú Mỹ nhưng TP.HCM kiến nghị xây dựng với tĩnh không chỉ 10 m (cầu Phú Mỹ có tĩnh không 45 m) để giảm chi phí đầu tư. Vì vậy, việc thực hiên dự án cầu Thủ Thiêm 4 đến bến cảng Tân Thuận Đông, giảm khả năng tiếp nhận tàu cập cảng Sài Gòn… và có khả năng sẽ phải ngưng hoạt động toàn bộ khu bến Tân Thuận.

UBND TP kiến nghị dời cảng Tân Thuận về cảng Hiệp Phước để xây cầu Thủ Thiêm 4. Ảnh: MP

UBND TP kiến nghị điều chỉnh quy hoạch cảng biển và di dời một số bến cảng này về cảng Hiệp Phước (huyện Nhà Bè). Việc di dời này còn giúp TP.HCM giảm ùn tắc, tai nạn giao thông trong nội đô, nhất là tại các điểm đen như nút giao Nguyễn Văn Linh - Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh - cầu Tân Thuận 2, đường Nguyễn Tất Thành, cầu Phú Mỹ, cầu Kênh Tẻ…

UBND TP cũng lên kế hoạch xây khu bến cảng mới tại cảng Hiệp Phước để đến cuối năm 2019 di dời khu bến Tân Thuận và thi công xây cầu Thủ Thiêm 4. Tổng mức đầu tư cảng mới khoảng 3.500 tỉ đồng, do nhà đầu tư ứng trước và được thanh toán bằng quỹ đất tại khu cảng Tân Thuận hiện hữu và tại các nơi khác.

Liên danh bốn doanh nghiệp là ai?

Liên danh Công ty Bất động sản Phát Đạt, Công ty 620 và Công ty 168 tự dùng kinh phí của mình lập đề xuất dự án cầu Thủ Thiêm 4 theo hình thức BT.

Các sở, ngành liên quan của TP đã kiểm tra năng lực tài chính của các doanh nghiệp này, cụ thể:

- Công ty Phát Đạt (quận 7) có vốn điều lệ là 2.018 tỉ đồng, ngành nghề chính là xây dựng, mua bán nhà ở, xây dựng công trình đường sắt và đường bộ… Công ty này đã đầu tư các dự án bất động sản lớn tại TP.HCM như dự án xăn hộ cao tầng và Trung tâm thương mại The EverRich 1 (vốn đầu tư 1.100 tỉ đồng), The EverRich 2 (vốn đầu tư khoảng 8.165 tỉ đồng), The EverRich 3 ( vốn đầu tư khoảng 8.560 tỉ đồng), The EverRich Infinity (vốn đầu tư khoảng 1.400 tỉ đồng)...

- Công ty 620 (huyện Cần Đước, Long An) có vốn điều lệ là 968 tỉ đồng, ngành nghề chính là xây dựng cầu đường, cống, hầm chui và cấu kiện bê tông đúc sẵn. Công ty này đã và đang thực hiện nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật, giao thông quy mô lớn như thi công gói thầu 5A & 6 thuộc dự án Đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (tổng giá trị trên 400 tỉ đồng), liên danh với Công ty Phát Đạt đầu tư dự án tuyến đường phía Tây bán đảo Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (tổng vốn gần 790 tỉ đồng).

- Công ty 168 (huyện Bình Chánh, TP.HCM) có vốn điều lệ là 900 tỉ đồng, ngành nghề chính là xây dựng công trình dân dụng, công trình đường sắt và đường bộ. Công ty Cổ này đã và đang thực hiện xây dựng công trình dân dụng, công trình đường sắt và đường bộ, với tổng giá trị 821 tỉ đồng.

Ngoài ra, ba công ty trên còn liên danh đầu tư, hoàn thành dự án xây dựng cầu Mỹ Lợi trên quốc lộ 50 theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư gần 1.440 tỉ đồng. Liên danh cũng đang đầu tư Cầu Châu Đốc dài 3.210 m với tổng mức đầu tư 821 tỉ đồng theo hình thức BOT.

UBND TP cho rằng dự án cầu Thủ Thiêm 4 có tính đặc thù, phải thực hiện đồng thời với việc di dời cảng Tân Thuận nên đề nghị bổ sung Công ty IPC nhằm đảm bảo tiến độ dự án cầu Thủ Thiêm 4.

Công ty IPC là doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện nhiều dự án có quy mô lớn như Khu đô thị mới Nam (Phú Mỹ Hưng), Khu dân cư An Phú Tây, Khu công nghiệp Hiệp Phước. Hiện Công ty IPC đang là chủ đầu tư dự án cảng Hiệp Phước.