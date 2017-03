Cùng thưởng thức những món quà này để cảm nhận trọn vẹn một ngày 8/3 thật ý nghĩa nhé!

Còn gì ý nghĩa hơn khi ngày 8/3, một nửa của thế giới được người thân yêu gửi tặng những ca khúc hay thay cho tiếng lòng, tình cảm dành đến người mẹ, người vợ, người bạn gái. Và loạt nghệ sĩ Vpop đã nhân dịp này cho ra mắt nhiều sản phẩm mới với đa dạng chủ đề từ tình yêu đến tình cảm gia đình cho bạn lựa chọn làm món quà tinh thần gửi đến người thương.

Cùng điểm qua những MV, ca khúc này để cảm nhận trọn vẹn một ngày 8/3 thật ý nghĩa nhé:

Từ giây phút đầu - Hari Won ft. Trấn Thành

MV Từ giây phút đầu ghi lại những khoảnh khắc tình yêu đầy ngọt ngào và có thể xem như một kỉ niệm mà cả hai muốn dành tặng đối phương, đồng thời cũng là món quà tinh thần gửi đến người hâm mộ của nam danh hài và giọng ca Anh cứ đi đi. Đặc biệt hơn, điều khiến fan cặp đôi này “vui muốn xỉu” chính là lần đầu tiên Trấn Thành góp giọng và xuất hiện với vai nam chính trong MV của bà xã.

MV Từ giây phút đầu

Yêu em bằng cả trái tim - Phương Vy

Phương Vy, ông xã và bố mẹ đã hòa giọng bên nhau thể hiện ca khúc Yêu em bằng cả trái tim với loạt hình ảnh đầy thân thương. Đây là món quà mà nữ ca sĩ cùng gia đình gửi đến những người mẹ, người vợ khác.

Yêu em bằng cả con tim

Từ bỏ, Anh yêu em - Khắc Việt

Phim ngắn ca nhạc với thời lượng 43 phút trong đó có 2 bài hát chủ đề mang tên Từ bỏ do chuyên gia tạo hit Khắc Hưng chắp bút và Anh yêu em là sáng tác của chính Khắc Việt. Trong MV nam ca sĩ/nhạc sĩ hóa thân vào một chàng trai giả người đồng tính để tiếp cận cô gái mà anh yêu, luôn ở bên để vỗ về, an ủi, chăm sóc cô.

Phim ngắn Từ bỏ… Anh yêu em (Phần 1)

Give It to Me - Thiều Bảo Trang

Thiều Bảo Trang vừa ra mắt sản phẩm âm nhạc mới toanh nhân dịp 8/3 mang tên Give It To Me - MV với sự góp giọng của rapper Karik. Trong sản phẩm đầy sắc màu này, nữ ca sĩ xinh đẹp hóa thân thành cô nàng lắm chiêu chuyên đi gây rối anh chàng mà mình “cảm nắng”.

MV Give It to Me

Đừng yêu một mình - Đồng Lan

Nhân dịp 8/3, Đồng Lan cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới nhất của mình: Đừng yêu một mình (Don’t Love Alone) là ca khúc được cô sáng tác vào mùa Valentine 2015 trong lúc thất tình. Nữ ca sĩ thú thật bản thân lâu lắm mới trải qua cảm giác này, ngẫm nghĩ thấy rất thú vị. Rồi trong tâm trạng ấy, ngồi tại quán cafe, Đồng Lan đã ngẫu hứng và hát lên những giai điệu đầu tiên của bài.

Đừng yêu một mình

Nguyễn Anh