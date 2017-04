Sau 3 ngày lần theo hành tung của những kẻ chiếm đoạt trẻ em, sáng 4-4, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Lào Cai đã giải cứu an toàn cháu bé, bàn giao cho gia đình.

Niềm vui của Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai và cán bộ các đơn vị gồm: Phòng Cảnh sát hình sự; Công an các huyện Sapa, Mường Khương, Bát Xát..., hòa cùng với niềm hạnh phúc vô bờ của người thân trong gia đình cháu bé 3 tháng tuổi bị chiếm đoạt, Vàng Thị Máy.

Các đối tượng trọng vụ án

23h ngày 1-4, tại tổ 6, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa xảy ra vụ chiếm đoạt trẻ em. Nạn nhân là cháu Vàng Thị Máy (SN 2017, ở thôn San 2, xã Lao Chải) bị 4 đối tượng chiếm đoạt.

Có mặt tại Công an huyện Sa Pa, những người thân trong gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng. Họ kể lại: Tối 1-4 như thường lệ, chị gáu của cháu Máy là Vàng Thị C cùng người thân bán hàng rong tại thị trấn Sa Pa.

Trong lúc C đang cõng em gái 3 thì có 4 đối tượng cho tiền và rủ em ra bờ hồ Sa Pa chụp ảnh... Khi C vừa đưa em gái cho hai đối tượng là nam thanh niên thì chúng bất ngờ lên xe máy bỏ chạy.

Quá bất ngờ, C và người nhà hô hoán... Lợi dụng lúc nhốn nháo, hai đối tượng còn lại gồm một nam và một nữ cũng nhanh chân bỏ trốn.

Nhận định đối tượng chưa thể đi xa, ngay trong đêm, Công an huyện Sa Pa phối hợp với quần chúng trên địa bàn đã tổ chức lực lượng truy bắt theo hướng bỏ chạy của hai đối tượng nghi vấn.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai chia vui với gia đình cháu bé

Tối cùng ngày, đối tượng Sùng Thị Vang (23 tuổi, trú tại xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương) đã bị bắt giữ trên đường trốn chạy. Tiếp đó, vào rạng sáng 2-4, đối tượng còn lại là Tẩn A Sang (23 tuổi, trú tại xã Sử Pán, Sa Pa), cũng sa lưới.

Quá khai thác ban đầu, Vang và Sang khai nhận kẻ chủ mưu vụ án trên là Giàng Seo Hảng (23 tuổi, ở xã Tả Ngải Chồ, Mường Khương). Vang là bạn gái của Sang.

Vì cần tiền tiêu xài, Hảng đã bàn với các đối tượng còn lại, lừa bắt trẻ con đưa sang Trung Quốc bán lấy tiền. Sau khi thống nhất kế hoạch, các đối tượng chia nhau đi tìm “con mồi” và đã phát hiện ra cháu Máy.

Cháu Máy cùng người thân trong gia đình

Sáng 2-4, thông tin vụ việc đã được chuyển đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai. Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, người được giao nhiệm vụ phá án kể lại: "Nhận nhiệm vụ do Ban Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai giao phó, các đơn vị đã gấp rút triển khai lực lượng. Lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã phong tỏa đường biên giới; các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đã chia làm 5 mũi công tác tổ chức lần theo hướng bỏ chạy của các đối tượng nghi vấn.

Ngày 3-4, các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ Ly Seo Diu (26 tuổi, trú tại xã Mường Khương, huyện Mường Khương). Diu là đối tượng móc nối với các đối tượng đang bỏ trốn tìm mối bán cháu bé 3 tháng tuổi sang Trung Quốc.

Theo thông tin do Diu cung cấp thì anh ta được Hảng nhờ tìm người mua cháu bé. Song do các đối tượng đòi giá tiền quá cao (2 vạn NDT) nên người mua đã từ chối. Sau đó, các đối tượng tự đi tìm đầu mối, Diu không biết nữa.

Quá trình đấu tranh, các trinh sát còn làm rõ cuối năm 2016, Diu lừa đưa 2 nạn nhân sang Trung Quốc bán.

Từ lời khai của Diu kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, Đại tá Hoàng Mạnh Hùng và các thành viên trong tổ công tác xác định Giàng A Dơ và Giàng Seo Hảng đã đưa cháu Máy sang Trung Quốc...

Cùng với việc lần theo hành trình của hai đối tượng nghi vấn, Công an tỉnh Lào Cai đã thông qua gia đình, vận động các đối tượng về nước đầu thú. 10h ngày 4-4, tại một đường mòn gần biên giới, các lực lượng Công an và biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp bắt giữ được Giàng A Dơ.

Qua đấu tranh, Dơ khai rằng trong quá trình liên lạc về nhà, biết các đối tượng trong ổ nhóm đã bị bắt, anh ta rất sợ hãi. Thêm nữa, Dơ cũng chưa tìm được mối bán hàng nên anh ta vội đưa cháu bé bị chiếm đoạt về nước. Cùng với việc bắt giữ Dơ, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Lào Cai đã giải cứu an toàn cho cháu bé, bàn giao cho gia đình.

Được biết, đến thời điểm này, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai đang ráo riết tổ chức truy bắt đối tượng còn lại của vụ án là Giàng Seo Hảng. Được biết, đây là đối tượng hình sự phức tạp, có mối quan hệ rộng với nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự về tội mua bán người và Trung Quốc.

Xuân Mai – Tống Huệ