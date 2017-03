Do kẹt xe, 5 xe ô tô và 1 xe tải đã tông liên hoàn trên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây khiến giao thông ù ứ.

Thông tin ban đầu, vào chiều ngày 1-3, xe tải mang biển số 60C - 245…, lưu thông trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây theo hướng về quận 2.

Vụ va chạm liên hoàn 6 phương tiện xảy ra trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Dây.

Khi vừa qua cầu Đỗ Xuân Hợp khoảng 200 mét (thuộc địa bàn phường An Phú, quận quận 2, TP.HCM) thì va chạm vào đuôi xe ô tô 7 chỗ biển số 86A – 053.., đang dừng chờ do phía trước do kẹt xe.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe tải lao tới tông vào chiếc xe dừng phía trước khiến phương tiện này tiếp tục lao tới tông liên hoàn vào dòng xe đang dừng tạo thành vụ tai nạn liên hoàn 6 phương tiện.

Vụ va chạm khiến các phương tiện hư hỏng nặng, kính chắn gió vỡ nát văng tung tóe.

Vụ va chạm khiến nhiều người hoảng loạn; 6 phương tiện hư hỏng, trong đó xe tải bị hư hỏng nặng. May mắn không có thương vong về người.

Do những xe va chạm nằm chắn trên làn đường khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ nghiêm trọng. Dòng xe nối đuôi nhau nhích từng chút một.

Lực lượng chức năng sau đó nhanh chóng có mặt xử lý vụ việc.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tiến hành phân luồng, lập biên bản và xử lý hiện trường.

Đến hơn 16 giờ chiều cùng ngày, hiện trường vụ va chạm vẫn chưa được giải quyết xong.