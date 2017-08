"The Villianess" là tác phẩm hành động 18+ đánh dấu sự trở lại của đạo diễn tài ba Jung Byung-gil. Đằng sau thành công của bộ phim có những điều không phải ai cũng biết.

1. Kim Ok Bin từng là “cô dâu Hà Nội”: Năm 2005, Kim Ok Bin tham gia vào bộ phim Cô dâu Hà Nội của đài truyền hình SBS. Cô vào vai Lý Thị Vũ - một sinh viên Việt Nam đang theo học tiếng Hàn tại một trường đại học ở Hà Nội. Bằng vẻ đẹp thuần khiết, Lý Thị Vũ chinh phục được cả hai chàng trai là Park Eun Woo (Lee Jong Suk) và Park Suk Woo (Lee Won Jong), vướng vào mối tình tay ba khó xử. Khi phim trình chiếu tại Việt Nam, nhiều khán giả thoạt đầu không nhận ra cô là người Hàn vì vẻ duyên dáng trong tà áo dài.

2. Lần tái hợp thứ ba của Kim Ok-bin và Shin Ha-kyun: "Đả nữ" của điện ảnh Hàn từng đóng cặp với tài tử Shin Ha Kyun trong hai tác phẩm “đẫm máu” khác là Thirst và The Front Line. Phim kinh dị lấy chủ đề ma ca rồng Thirst mang về cho Kim Ok-bin giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Sitges năm 2009 diễn ra tại Tây Ban Nha. Thirst cũng được đề cử giải Cành cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes.

Năm 2011, Kim Ok-bin và Shin Ha-kyun góp sức vào dự án The Front Line. Họ vào vai quân nhân ở hai đầu chiến tuyến trong thời kỳ chiến tranh giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Nhờ vậy, Kim Ok-bin đã có cơ hội thể hiện khả năng bắn súng và hành động trong bộ phim được giới phê bình đánh giá cao. Hàn Quốc cũng chọn The Front Line làm ứng cử viên tranh giải Oscar lần thứ 84 vào hạng mục “Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất”, nhưng The Front Line không lọt vào danh sách đề cử cuối cùng.

3. Đạo diễn Jung Byung-gil từng làm diễn viên đóng thế: Trước khi ngồi ghế đạo diễn, Jung Byung-gil từng theo học tại trường Seoul Action School và luyện tập để trở thành diễn viên đóng thế. Kinh nghiệm của một “cascadeur” đã giúp ích rất nhiều cho Jung Byung-gil: “Diễn viên đóng thế trong phim là bạn của tôi. Tôi có thể yêu cầu họ thực hiện những màn hành động nhà nghề, còn họ thì hiểu chính xác những gì tôi muốn”, Jung Byung-gil chia sẻ.

4. Video game truyền cảm hứng cho các đoạn hành động: The Villianess gây ấn tượng mạnh với cảnh hành động đầu tiên qua góc nhìn của nhân vật chính. Điều này dễ gây liên tưởng tới những trò chơi điện tử bắn súng như Counter Strike. “Tôi thích chơi game từ nhỏ. Nhân vật trong trò tôi hay chơi thường sử dụng rất nhiều súng, tuy nhiên tôi lại thích dùng kiếm hơn”, Jung Byung-gil cho biết. Để thực hiện cảnh quay này, đoàn làm phim đã sử dụng một chiếc camera chuyên dụng, gắn vào mũ bảo hiểm của diễn viên.

5. The Villainess lấy cảm hứng từ Nikita: Bị so sánh rất nhiều với Kill Bill của Quentin Tarantino, song The Villainess lại chịu ảnh hưởng từ Nikita - tác phẩm nổi tiếng về nữ sát thủ của đạo diễn Luc Besson. Từ lần đầu tiên xem Nikita năm 10 tuổi, Jung Byung-gil cho biết bộ phim ấy cứ “quấn” lấy anh mãi. “Từ khi tôi còn trẻ, ước mơ của tôi là làm một bộ phim về một người phụ nữ với thật nhiều cảnh hành động trong đó”.

Thực tế, làng điện ảnh xứ Hàn thường không mấy khi làm phim hành động về một nhân vật nữ. Sự xuất hiện của các nhân vật nữ trên màn ảnh thường với hình tượng “trái tim nhân hậu”, trong sáng, dịu dàng. Tuy nhiên, đạo diễn The Villainess đã quyết tâm thay đổi thực trạng này. “Tôi muốn đem tới một người được số mệnh định sẵn phải trở thành ác nữ”, Jung Byung-Gil khẳng định.

6. Nhiều đoạn hội thoại được “ứng khẩu” ngẫu hứng: Ngoài hai cái tên nổi tiếng Kim Ok-vin và Shin Ha-Kyun, The Villianess còn có sự tham gia của nam diễn viên trẻ Bang Sung-Joon. Trong quá trình thực hiện The Villainess, Sung-Joon là người thường sử dụng ứng khẩu, tức là đối đáp bằng lời thoại do chính mình nghĩ ra trên trường quay thay vì nói theo kịch bản.

