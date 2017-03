6 ngân hàng thương mại là Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV, SHB, LienVietPostBank đã cam kết tài trợ hơn 26 nghìn tỷ đồng cho 10 dự án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Nam như Trường Hải, Khu du lịch Holiday Inn Hội An Resort, dự án Mở rộng khu du lịch sinh thái Phú Ninh, Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến lễ cam kết tài trợ tín dụng của 6 ngân hàng cho 10 dự án phát triển kinh tế xã hội.

Sáng nay, ngày 26.3, tại Quảng Nam đã diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam năm 2017. Tại hội nghị, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, 6 ngân hàng thương mại (Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV, SHB, LienVietPostBank) đã cam kết tài trợ hơn 26 nghìn tỷ đồng cho 10 dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực trọng điểm như du lịch, dịch vụ, cơ sở hạ tầng, phát triển Khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, bệnh viện...

Cụ thể, Vietinbank thỏa thuận cấp tín dụng cho 3 dự án của 2 doanh nghiệp: Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An của Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An và dự án đầu tư xây dựng công trình cầu trên tuyến đường dẫn phía Bắc cầu Cửa Đại và các khu đô thị thành phố Hội An của Công ty Cổ phần Đạt Phương.

Vietcombank cấp tín dụng cho 2 doanh nghiệp dự án Sản xuất, lắp ráp ô tô cho Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải và các công ty thành viên và dự án Xây dựng kho của Công ty TNHH Gas Miền Trung.

BIDV cấp tín dụng cho 2 dự án Khu du lịch Holiday Inn Hội An Resort của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Sao và dự án Mở rộng khu du lịch sinh thái Phú Ninh của Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Hùng Cường.

Agribank cấp tín dụng tài trợ vốn lưu động cho Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai.

LienVietPostBank cấp tín dụng cho dự án Đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng khu dân cư thị trấn Núi Thành và Nhà máy cấu kiện bê tông comin của Công ty TNHH An An Hòa.

SHB cấp tín dụng cho dự án đầu tư Phòng khám đa khoa Thái Bình Dương Tiên Phước và dự án Nhà máy sản xuất, chế biến các sản phẩm từ nguyên liệu cây Sâm và cây dược liệu của Công ty cổ phần Danaco Quảng Nam.

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 28.2, nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ước đạt 38.268 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,62% so với toàn quốc, tăng 3,93% so với tháng trước. Trong đó, chủ yếu là huy động vốn bằng VNĐ ước đạt 37.718 tỷ đồng, chiếm 98,56% tổng huy động vốn, tăng 4,14% so với tháng trước.

Dư nợ tín dụng của các TCTD ước đạt 46.031,83 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,82% so với toàn quốc, tăng 1,51% so với tháng trước. Trong đó, dư nợ cho vay bằng VNĐ chiếm 91,76% tổng dư nợ cho vay; dư nợ cho vay trung, dài hạn chiếm 52,18% tổng dư nợ cho vay.

Ước đến cuối tháng 2.2017, nợ xấu ở mức 332,68 tỷ đồng, chỉ chiếm 0,72% tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn.

Riêng đối với hoạt động cho vay phục vụ phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ ngày 09.6.2015 của Chính phủ đến hết tháng 2,2017 ước đạt 7.880 tỷ đồng, chiếm 17,12% tổng dư nợ cho vay trên địa bàn. Cho vay xuất khẩu ước đạt 379,47 tỷ đồng, chiếm 0,82% tổng dư nợ cho vay toàn địa bàn, tăng 5,7% so với đầu năm.

Đối với chương trình cho vay xây dựng nông thôn mới, dư nợ ước đạt 7.378 tỷ đồng, chiếm 16,03% tổng dư nợ. Trong đó, dư nợ ngắn hạn chiếm 23,12% tổng dư nợ cho vay nông thôn mới, dư nợ trung dài hạn chiếm 76,88%. Trong đó, chủ yếu là dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội chiếm 57,24% dư nợ cho vay nông thôn mới, Agribank chiếm 19,22%, các đơn vị còn lại chiếm 23,54%.

Cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị quyết 14/NQ-CP của Chính phủ tại tỉnh Quảng Nam có 1 doanh nghiệp được lựa chọn tham gia chương trình thí điểm là Công ty cổ phần Fococev Quảng Nam.

Công ty cổ phần Fococev Quảng Nam (VCB cho vay ngắn hạn; SHB cho vay dài hạn) vay vốn triển khai Dự án liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất tinh bột sắn cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Số tiền 02 NHTM cam kết cho vay là 90 tỷ đồng, giải ngân đạt 263,36 tỷ đồng với lãi suất cho vay là 6,5%/năm. Hiện nay chương trình thí điểm đã kết thúc và hiện doanh nghiệp đã tất toán khoản vay đối với dự án này.

Với chương trình cho vay đóng mới, nâng cấp tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, tính đến thời điểm hiện tại, đã ký kết 60 hợp đồng tín dụng với tổng giá trị cam kết đầu tư là 666,45 tỷ đồng, số tiền đã giải ngân đạt 607,36 tỷ đồng (dư nợ hiện còn 606 tỷ đồng).

Cụ thể, BIDV Quảng Nam đã giải ngân 190,294 tỷ đồng (với 16 chủ tàu), Agribank Quảng Nam đã giải ngân 387,721 tỷ đồng (với 41 chủ tàu), Vietinbank Quảng Nam giải ngân được 5,5 tỷ đồng của 01 hợp đồng; BIDV Hội An giải ngân 23,85 tỷ đồng (02 tàu).