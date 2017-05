Yêu ai hơn, chọn ai và phải từ bỏ ai luôn là câu hỏi khó tìm lời giải đáp của mọi nhân vật chính trong các cuộc tình tay ba màn ảnh Hoa Ngữ.

Tình tay ba (hay tình yêu tam giác) luôn là chủ đề được khai thác triệt để ở mọi thể loại phim ảnh. Việc để nam chính hay nữ chính cùng một lúc nảy sinh tình cảm với nhiều nhân vật đã trở thành chiêu bài quen thuộc của đạo diễn. Khán giả khi xem phim cũng thường dễ bị chia thành hai phái, ủng hộ người này, ghét bỏ người kia. Màn ảnh Hoa Ngữ đã từng có rất nhiều bộ phim khắc họa tình cảnh "bỏ thì vương, thương thì tội" vì cả hai tuyến nhân vật đều rất đáng được yêu, điển hình là 6 mối tình dưới đây.

1. Lục Y Bình – Hà Thư Hoàn – Lục Như Bình trong "Tân Dòng Sông Ly Biệt"

Tân Dòng Sông Ly Biệt là bộ phim kinh điển với thế hệ khán giả 8x, 9x đời đầu. Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nữ văn sĩ Quỳnh Dao, bộ phim xoay quanh ân oán tình thù của nữ chính Lục Y Bình ( Triệu Vy ) với chính người cha đã ruồng bỏ mình - Lục Chấn Hoa. Đan xen là chuyện tình tay ba nhức nhối giữa cô, Hà Thư Hoàn ( Cổ Cự Cơ ) và người em gái cùng cha khác mẹ Lục Như Bình ( Lâm Tâm Như ).

"Tân Dòng Sông Ly Biệt" đã đi vào tuổi thơ của nhiều thế hệ

Ở những tập đầu, Thư Hoàn có "cảm nắng" vẻ ngoài dịu dàng và nữ tính của Như Bình. Nhưng sau một đêm mưa định mệnh, chàng thư sinh này đã gặp gỡ và đem lòng yêu Y Bình – cô gái mang vẻ ngoài cứng rắn, gai góc và sẵn sàng "xù lông" trước kẻ thù. Y Bình cũng nhận lời yêu Thư Hoàn và lúc đầu muốn lợi dụng anh như công cụ trả thù nhà họ Lục. Mối tình tay ba của họ lằng nhằng hơn bao giờ hết khi Thư Hoàn đọc được nhật ký của Y Bình, phát hiện mình chỉ là quân cờ trong tay người yêu. Đau khổ tột cùng, Thư Hoàn bỏ ra chiến trường và quyết định đến với Như Bình.

Mối tình tay ba khó xử giữa Thư Hoàn – Y Bình – Như Bình

Đã có một thời, nhân vật Hà Thư Hoàn bị khán giả ghét cay ghét đắng chỉ vì sự nhập nhằng giữa hai chị em nhà họ Lục

Nếu màn yêu đương này dừng lại ở đây thì chẳng có gì đáng nói, Quỳnh Dao đã rất tài tình để Thư Hoàn bỏ mặc vợ chưa cưới tại lễ đính hôn và chạy theo tiếng gọi thực sự của trái tim. Y Bình xuất hiện ở đâu, Thư Hoàn sẽ chạy theo cô đến đó. Rất nhiều khán giả xem xong cảnh này đã nhận xét nhân vật của Cổ Cự Cơ lăng nhăng, nhưng cũng thật khó cho anh khi phải lựa chọn giữa người Y Bình và Như Bình. Mỗi người một vẻ và đều rất yêu Thư Hoàn. Đến cuối cùng khi Y Bình đối mặt với ranh giới sinh tử, anh mới biết người mà con tim mình thực sự đã, đang và sẽ luôn yêu là ai.

2. Như Ý – Xuân Dần – Cát Tường trong "Như Ý Cát Tường"

Ngay từ tên phim, Như Ý Cát Tường đã gợi đến một cuộc tình tay ba khó mà giải quyết. Chàng Đới Xuân Dần ( Trương Vệ Kiện ) bị kẹt giữa một Vạn Như Ý ( Trần Hảo ) thông minh tuyệt đỉnh và một Thường Cát Tường ( Quan Vịnh Hà ) chính nghĩa, đảm đang.

Như Ý – Cát Tường phải biết chọn ai?

Như Ý là mối tình đầu của anh chàng họ Đới thuở còn "phá gia chi tử". Lúc đó, tiểu thư nhà họ Vạn không thèm liếc anh lấy một lần. Sau khi gia đình phá sản, Đới Xuân Dần như lột xác, trở thành một con người hoàn toàn khác. Nhờ sự quan tâm chăm sóc và cổ vũ của Cát Tường, Xuân Dần thi đỗ trạng nguyên, đồng thời anh cũng quyết chí phải lấy Cát Tường làm vợ. Không may là trên đường về đoàn tụ với gia đình, Cát Tường vì cứu Hoàng thượng mà mất tích một khoảng thời gian.

Vì tưởng Cát Tường đã chết, lại có sự quan tâm hết lòng và không tiếc hi sinh tính mạng vì mình của Như Ý, Xuân Dần cảm động và quyết định thành hôn với Như Ý. Điều bất ngờ xảy đến khi Cát Tường sống sót và trở về trong ngày cưới của họ. Kể từ đó, biết bao tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra khi Xuân Dần phải sống với cả Như Ý và Cát Tường.

Cuối cùng Đới Xuân Dần cũng chỉ lấy một người vợ

Một người thông minh, am hiểu kiến thức cổ kim – một người khéo léo quán xuyến việc nhà, đến khán giả còn cảm thấy khó chọn lựa chứ không nói gì đến nam chính Đới Xuân Dần.

3. Triệu Linh Nhi – Lý Tiêu Dao – Lâm Nguyệt Như trong "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện"

Tình tay ba giữa Tiêu Dao ( Hồ Ca ) – Linh Nhi ( Lưu Diệc Phi ) – Nguyệt Như ( An Dĩ Hiên ) đã từng lấy đi nước mắt của rất nhiều khán giả. Không chỉ vậy, cuộc chiến nảy lửa giữa fan của hai nữ chính này cũng khiến nhân vật của Hồ Ca "lãnh đủ đạn" trong suốt một thời gian dài.

"Tiên Kiếm Kỳ Hiệp" với sự góp mặt của Hồ Ca, Lưu Diệc Phi và An Dĩ Hiên

Chuyện là, anh chàng Tiêu Dao vốn đào hoa trong một lần đến đào tiên tìm thuốc đã quen biết với Triệu Linh Nhi – nàng tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần và không hiểu biết nhiều về thế giới bên ngoài. Để lấy được thuốc tiên, Tiêu Dao đồng ý lấy Linh Nhi làm vợ, hai người cũng đã thực sự yêu thương nhau. Nhưng không may sau đó, Tiêu Dao bị mất trí nhớ và không biết việc mình đã có thê tử, Linh Nhi đến tìm anh và mong một ngày người nàng đem lòng yêu thương có thể nhớ ra mình. Trong suốt hành trình ấy, Tiêu Dao lại một lần nữa phải lòng Linh Nhi dù trí nhớ chưa hồi phục.

Mối tình tay ba bi thương của ba con người Tiêu Dao – Linh Nhi và Nguyệt Như

Chuyện tình của hai người trắc trở hơn khi Linh Nhi biết được mình là hậu nhân của Nữ Oa, trên vai gánh vác trách nhiệm nặng nề. Nàng quyết định từ bỏ Tiêu Dao mặc cho trong lòng vẫn còn yêu. Lúc đó, bên cạnh Tiêu Dao cũng có người con gái hết lòng hết dạ là Nguyệt Như. Nàng ta đã bất chấp từ bỏ thân phận tiểu thư nhà giàu để theo chàng trai này phiêu bạt. Sau này, Tiêu Dao cũng đã dứt tình với Linh Nhi sau mọi nỗ lực cố gắng níu kéo. Anh đến bên Nguyệt Như với lời hẹn "ăn tới già, chơi tới già".

Đến cuối cùng, cả Linh Nhi và Nguyệt Như đều rời khỏi thế gian, để lại một mình Tiêu Dao trong sự đau khổ tuyệt vọng

Đỉnh điểm của bộ phim là khi Linh Nhi bị bắt đến tháp trừ yêu. Trong hành trình giải cứu Linh Nhi, Tiêu Dao đã nhớ ra người vợ thuở xưa. Anh đau khổ khi biết được người mình đã từng yêu sâu sắc cũng chính là thê tửcủa mình. Trong tình thế nguy hiểm và tam giác tình yêu ba người, Nguyệt Như quyết định hi sinh để Tiêu Dao và Linh Nhi có thể sống sót. Sự hi sinh của Nguyệt Như đã khiến rất nhiều khán giả cảm thấy đau lòng. Sau này khi Linh Nhi rời khỏi thế gian, người xem càng cảm thán hơn cho nhân vật Lý Tiêu Dao – một mối tình tay ba dù bất hạnh nhưng không thể nào quên.

4. Tứ Gia – Nhược Hy – Bát Gia trong "Bộ Bộ Kinh Tâm"

Bộ Bộ Kinh Tâm luôn là tác phẩm mà mỗi lần nhắc đến, người ta có thể khóc sụt sùi cho từng số phận và tình yêu giữa các nhân vật. Người ban đầu Nhược Hy ( Lưu Thi Thi ) đem lòng yêu là Bát a ca ( Trịnh Gia Dĩnh ), nhưng mối tình này nhanh chóng khép lại khi Nhược Hy không thể khuyên Bát gia từ bỏ việc tranh giành ngôi vị hoàng đế. Dù chia tay, nhưng những kỉ niệm cùng nhau đi bộ dưới trời tuyết trắng, những cái hôn ngọt ngào giữa họ vẫn khiến một bộ phận người xem cảm thấy nuối tiếc.

Nhược Hy và Bát gia đã từng nắm tay nhau đi trong tuyết trắng, chỉ tránh duyên vơi phận mỏng

Sau này, Nhược Hy tiếp xúc và nảy sinh tình cảm với Tứ a ca ( Ngô Kỳ Long ). Mối tình giữa họ thực sự đã làm lay động con tim của khán giả với những cung bậc cay đắng ngọt bùi. Vì yêu mà sinh sân, vì yêu mà sinh hận, vì yêu mà sinh si, vì yêu mà sinh niệm chính là lời đúc kết cho mối tình sâu nặng giữa Nhược Hy và Tứ gia. Nhưng đến cuối, họ vẫn không thể ở bên nhau một cách trọn vẹn.

5. Bích Dao – Trương Tiểu Phàm – Lục Tuyết Kỳ trong "Tru Tiên"

Tác phẩm truyền hình Tru Tiên: Thanh Vân Chí – chuyển thể từ tiểu thuyết của Tiêu Đỉnh - cũng từng khiến người xem đau đầu. Bộ phim khắc họa cuộc đời nhân vật Trương Tiểu Phàm ( Lý Dịch Phong ) bên cạnh hai nữ chính là Bích Dao ( Triệu Lệ Dĩnh ) và Lục Tuyết Kỳ ( Dương Tử ).

Giữa Bích Dao và Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm rốt cuộc yêu ai?

Nếu là Trương Tiểu Phàm, bạn sẽ chọn ai giữa Bích Dao và Lục Tuyết Kỳ? Một người được ví như tình đầu đã hi sinh tính mạng để bảo vệ người mình yêu, một người được ví như người vợ đã được định sẵn với sự âm thầm chờ đợi trong suốt nhiều năm. Thật khó để khẳng định việc Tiểu Phàm yêu ai nhiều hơn ai, vì cả Bích Dao và Tuyết Kỳ đều là những cô gái tốt đẹp xứng đáng được yêu. Tiêu Đỉnh đã rất khéo léo khi đặt họ vào hai giai đoạn cuộc đời khác nhau của Trương Tiểu Phàm.

6. Âu Thần – Hạ Mạt – Lạc Hi trong "Bong Bóng Mùa Hè"

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Minh Hiểu Khê, Bong Bóng Mùa Hè xoay quanh mối tình ngang trái giữa Âu Thần ( Hà Nhuận Đông ) – Doãn Hạ Mạt ( Từ Hy Viên ) – Lạc Hi ( Huỳnh Hiểu Minh ). Nếu Âu Thần là thiếu gia nhà giàu tính cách ngang ngược, có tính chiếm hữu cao thì Lạc Hi lại được miêu tả là chàng trai đẹp tựa hoa anh đào, không tin tưởng ai và sợ bị bỏ rơi. Những cảm xúc này được Lạc Hi bọc kín dưới vẻ ngoài dịu dàng, tuấn tú. Điều quan trọng là cả Lạc Hi và Âu Thần đều rất yêu Hạ Mạt.

Giữa Lạc Hi và Âu Thần, bạn sẽ chọn ai?

Tình tay ba của họ rất cao trào khi mà ban đầu, Hạ Mạt yêu và ở bên cạnh Âu Thần, sau vì biến cố gia đình mà cô rất hận Âu Thần. Lúc ấy, Lạc Hi cũng trở về và theo đuổi Hạ Mạt. Song, cũng vì không thể đặt niềm tin vào nhau hoàn toàn, cặp đôi Lạc - Hạ lại chia cắt. Cuối cùng, người ở bên cạnh Hạ Mạt vẫn là Âu Thần, mặc cho đám cưới của họ ban đầu hoàn toàn là vì Tiểu Trừng – em trai của Hạ Mạt.

Xiao Chi Chi, Theo Trí Thức Trẻ