Quan sát kỹ vỏ hộp, sách hướng dẫn, phông chữ, phụ kiện và cách hoàn thiện có thể giúp bạn biết được món đồ định mua có phải hàng xịn hay không.

Kiểm tra bao bì

Theo Brightside, các món đồ giả thường không được chăm chút cho bao bì, trong khi đó hàng thật sẽ được làm tỉ mỉ từng chi tiết.

Video phân biệt iPhone xịn và hàng nhái qua hộp.

Người dùng nên chú ý đến chất lượng in vỏ hộp, phông chữ phải rõ ràng, các đường mép sắc nét, không bị rách hay móp méo...

Sách hướng dẫn

Tất cả những thông tin quan trọng về sản phẩm bạn định mua phải được viết bằng ngôn ngữ của quốc gia nơi bán mặt hàng đó.

Nếu đây là thiết bị nhập khẩu cũng phải có một chút ít thông tin bằng tiếng Việt được đơn vị phân phối dán trên đó. Ngược lại, đây có thể là hàng nhái hoặc sản phẩm không được phối chính hãng.

Vật liệu cấu tạo

Các thương hiệu nổi tiếng sẽ không bất chấp lợi nhuận mà sử dụng vật liệu quá rẻ tiền.

Nhựa, cao su hay nhôm trên các thiết bị xịn thường có độ hoàn thiện cao, các đường mép sắc sảo, gờ nối phải mịn... Ở hàng nhái, nếu bạn tinh ý quan sát có thể nhận ra các khuyết điểm.

Phông chữ

Logo là bộ mặt của bất kỳ thương hiệu nào và không có lý do gì các hãng làm nó một cách cẩu thả. Phông chữ in trên sản phẩm thật luôn sắc nét, các đường in hay dập phải mịn, dễ đọc và tương đối bền theo thời gian.

Một số sản phẩm nhái không ghi tên nhà sản xuất hoặc ghi "lái" đi nhằm đánh lừa người dùng.

Sạc pin

Mặt hàng được phân phối và nhập khẩu chính hãng từ các thương hiệu lớn thường đi kèm củ sạc có đầu cắm phù hợp với ổ điện của thị trường đó. iPhone hay các điện thoại Samsung là một ví dụ, trong đó hàng được phân phối chính hãng ở Việt Nam sẽ là loại củ sạc dẹt, chân sạc tròn.

Sạc xin sẽ đồng nhất về màu sắc, được hoàn thiện sắc sảo, phần kim loại luôn sáng bóng, không có chi tiết thừa nhất là điểm nối giữa hai loại vật liệu. Một sản phẩm chất lượng luôn được đầu tư kỹ lưỡng cho sạc, bởi các nhà sản xuất hiểu và chịu trách nhiệm về sự an toàn của người dùng.

Cáp kết nối

Chất lượng của cáp kết nối là một trong những dấu hiệu để bạn phân biệt hàng thật và nhái.

Phụ kiện của sản phẩm xịn sẽ luôn cứng cáp, bền chắc và chất lượng hoàn thiện đồng đều. Còn với đồ nhái bạn sẽ thấy các khoảng thừa, màu sắc không thống nhất, hình in bị nhòe...

Theo Vnexpress