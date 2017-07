Đây là lần đầu tiên hàng trăm loại vũ khí quân sự hiện đại xuất hiện cùng lúc trong lễ duyệt binh kỉ niệm 90 năm thành lập quân đội Trung Quốc.

Trong số các loại vũ khí được trình diện ở lễ duyệt binh hoành tráng kỉ niệm 90 năm thành lập Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc, hơn một nửa là chưa từng xuất hiện trước công chúng. Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng của Hong Kong chọn ra 6 loại vũ khí uy lực nhất:

Tên lửa DF-31AG

Tên lửa phóng từ mặt đất DF-31 là tên lửa đạn đạo liên lục địa, thiết kế để gắn được vũ khí hạt nhân. Loại tên lửa có tầm bắn 11.000 km này được phô diễn ở lễ duyệt binh, đủ sức bắn tới mọi vị trí ở Mỹ và châu Âu.

Khả năng tấn công của tên lửa DF-31 được đánh giá cao vì nó phóng từ xe di động và có thể gắn tới 5 đầu đạn hạt nhân. Điều này giúp tên lửa DF-31 dễ dàng khoan thủng hệ thống phòng không đối phương.

Máy bay chiến đấu Thành Đô J-20

Máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến nhất của Trung Quốc gia nhập biên chế không quân từ tháng 3 và trong lễ duyệt binh có 3 chiếc xuất hiện. Cỗ máy chiến tranh này sử dụng hai động cơ, tầm bay xa, chở nhiều nhiên liệu và vũ khí hơn F-22 hay F-35 của Mỹ. Đây là sản phẩm của Tập đoàn Vũ trụ Thành Đô dù động cơ WS-15 bị đánh giá thấp hơn so với loại tương tự của phương Tây.

Máy bay chiến đấu Thẩm Dương J-16

Trước lần duyệt binh này, chiến đấu cơ J-16 chưa từng được xuất hiện trước công chúng. Sản phẩm do Tập đoàn Máy bay Thẩm Dương thiết kế, dựa trên phiên bản J-11B và cải tiến mẫu máy bay Sukhoi-30MKK của Nga.

J-16 được thiết kế vì mục đích tấn công trên biển và có thể thả những quả tên lửa diệt hạm từ cự li rất xa.

Máy bay chở hàng Tây An Y-20

Máy bay vận tải đầu tiên và lớn nhất của Trung Quốc do nước này tự thiết kế được giới thiệu lần đầu năm 2016. Với khả năng chở 66 tấn, máy bay Y-20 có thể chở được mẫu tăng ZTZ-99A nặng nhất của Trung Quốc. Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Tây An sử dụng công nghệ in 3D để tăng tốc trong quá trình thiết kế máy bay và giảm chi phí.

Hệ thống phòng thủ HQ-22 và HQ-9B

HQ-22 lần đầu xuất hiện năm 2016 và là sự thay thế với giá cả hợp lý hơn cho hệ thống phòng không HQ-2. HQ-9B là hệ thống phòng không nâng cấp, được cho là cùng tính năng với “Rồng lửa” S-300 của Nga. Nó có thể tiêu diệt máy bay chiến đấu, trực thăng, máy bay không người lái và tên lửa hành trình.

Máy bay không người lái ASN-301

Phiên bản máy bay không người lái này dựa trên mẫu của Israel và có thể dùng để truy lùng và diệt radar đối phương. ASN-301 có tốc độ bay 220 km/giờ và có thể ở trên không trong 4 giờ liên tục. Nó có thể theo dõi 8 hệ thống radar cùng lúc từ khoảng cách 228 km.