Tập Yoga có tác dụng vô cùng hiệu quả trong ngăn ngừa và điều trị đau lưng. Có nhiều động tác cũng như bài tập phù hợp giảm các triệu chứng của bệnh đau lưng.

Bộ môn Yoga có nguồn gốc từ cách đây khá lâu, khoảng 2 500 năm trước. Cho đến nay, bộ môn này vẫn phát huy hiệu quả trong rèn luyện sức khỏe. Các động tác yoga là sự kết hợp giữa thể chất, tinh thần, cảm xúc và tâm hồn. Luyện tập yoga thường xuyên, cơ thể khỏe mạnh hơn, tinh thần thoải mái hơn, cuộc sống tràn đầy năng lượng.

Yoga điều trị đau lưng

Chứng đau lưng rất phổ biến với mọi lứa tuổi, ngay cả ở trẻ nhỏ, nguyên nhân do lối sống ít vận động. Đau lưng gây ra nhiều phiền toái, chất lượng cuộc sống không cao ở người trưởng thành và người già, đôi khi đi lại rất khó khăn. Nhiều nhân viên văn phòng phải ngồi tại nơi làm việc hàng giờ đồng hồ mà không vận động, do vậy rất dễ mắc chứng đau lưng. Hiện tượng này khá phổ biến tại các công ty xuyên quốc gia, các tập đoàn lớn. Phải ngồi một chỗ hàng giờ để làm việc nên các cơ và dây chằng bị tổn thương dẫn đến căng thẳng, mệt mỏi, và đau lưng. Các vận động viên cũng thường mắc chứng đau lưng do chạy, nhảy, tập luyện quá sức gây tổn thương, mệt mỏi tới vùng lưng. Tập yoga có tác dụng vô cùng hiệu quả trong ngăn ngừa và điều trị đau lưng.

Các động tác yoga giảm đau lưng

1. Tư thế chim bồ câu (Pigeon Pose)

Có thể gọi tư thế này là thiên thần cứu cánh. Vì với tư thế này có thể giảm đau lưng, mở rộng các cơ như cơ xương chậu, mở rộng háng, mở rộng cơ hông. Tư thế chim bồ câu không gây sức nặng với cơ lưng nên hạn chế đau lưng, cải thiện độ dẻo của lưng dưới.

Tư thế chim bồ câu, một trong những động tác yoga giảm đau lưng.

2. Tư thế cây (Tree pose)

Tư thế này mang đến cái nhìn vừa vững chắc, vừa duyên dáng. Tư thế này đòi hỏi phải mở mắt, cơ thể phải đứng thăng bằng. Nhờ đó mà con người sẽ luôn cân bằng tâm trạng, cải thiện độ tập trung, đồng thời vùng chân luôn săn chắc, khỏe mạnh.

Tư thế cây trong yoga.

Tư thế cây còn có tác dụng hữu ích cho những người đau thần kinh tọa, lệch vai, và cong, vẹo cột sống.

3. Tư thế cầu vồng (Bow pose)

Tư thế này mang lại sự đàn hồi, dẻo dai cho vùng lưng và các khớp ở lưng không bị tê cứng. Tư thế cây cầu nhằm tăng cường hoạt động của các cơ vùng lưng và hoạt động của các cơ này linh hoạt hơn, làm giãn xương sống, các cơ, dây chằng và dây thần kinh có độ đàn hồi, độ dẻo dai tốt hơn. Ngoài ra, tư thế này phòng ngừa đau thắt lưng dưới.

Tư thế cầu vồng trong yoga.

4. Tư thế Shalabhasana

Tư thế này khi bắt đầu đến lúc kết thúc là những động tác đơn giản. Tuy là những động tác thư giãn đơn giản nhưng lợi ích mà tư thế này mang lại không hề nhỏ đối với sinh lý và thể chất đâu nhé.

Tư thế Shalabhasana giảm đau lưng.

Hãy nằm ngửa, để hai tay dang dọc theo hai bên của cơ thể và lòng bàn tay hướng lên trên, chân mở rộng, thăng bằng. Để cơ thể, và tâm trí được thư giãn.

5. Tư thế dựa tường (Wall Plank Pose)

Đứng chống hai tay vào tường. Giữ chặt hai bàn tay dựa tường, giữ thẳng chân và nhẹ nhàng chùng bụng xuống tạo thành đường cong ở lưng giúp cho hai bên xương sườn và vùng bụng di chuyển nhịp nhàng. Rồi lại giữ thẳng lưng.

Động tác dựa tường trong yoga.

Lúc này cơ bụng sẽ hoạt động liên tục, không chỉ giúp lưng khỏe mà còn giúp thu gọn vòng eo nữa.

6. Tư thế con châu chấu (Grasshopper pose)

Tư thế này tạo sự đàn hồi cho cột sống, sẽ tăng độ co giãn và giảm đau vùng xương hông, vùng thắt lưng. Những người bị thoái hóa đĩa đệm có thể điều trị bằng cách tập luyện tư thế châu chấu. Với những động tác massage nhẹ nhàng có thể đẩy lùi chứng đau lưng.

Tư thế con châu chấu (grasshopper pose) trong yoga.

Cũng do mang lại sự linh hoạt, sức bền, độ dẻo dai cho vùng lưng mà tư thế châu chấu được xem là tư thế hiệu quả trong số các bài tập yoga hiệu quả khắc phục chứng đau lưng.

