Hai chiếc xe tải đang lưu thông trên QL1A bất ngờ "húc" vào nhau, khiến 50 con trâu trong thùng xe chạy loạn trên quốc lộ.

Chiều 19/5, Cơ quan điều tra Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình thông tin, đơn vị đang xác minh, làm rõ một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 2 xe tải, xảy ra vào sáng cùng ngày, tại Km 706+900 QL1 đoạn qua thôn Phú Thiết 2, xã Hưng Thủy.

Theo đó, vào khoảng 6h ngày 19/5, xe tải mang BKS đăng ký tại tỉnh Quảng Bình do Lê Đăng Nam (37 tuổi), trú xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy điều khiển chạy hướng Nam - Bắc, bất ngờ đâm vào đuôi xe tải chở trâu mang BKS Nghệ An do Nguyễn Khánh Toàn (40 tuổi), trú TP.Vinh, tỉnh Nghệ An điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Nguyễn Phương).

Cú tông mạnh khiến xe tải chở trâu mất lái, đâm gãy 7 đoạn dải phân cách cứng của QL1A. Xe này bị gãy trục trước rơi cả 4 bánh, hư hỏng phần đầu. 50 con trâu trên thùng xe đứt dây buộc, chạy loạn trên quốc lộ. Tài xế Toàn may mắn không bị thương tích.

Về phần chiếc xe mang biển số Nghệ An, bị lật nghiêng xuống đường, trượt dài một đoạn gây hư hỏng hàng rào thép và nhiều cây cối của nhà dân sát đó.

Theo các tài xế khai báo, tốc độ xe trước khi gặp tai nạn là 80km/h. Ước tính, vụ tai nạn gây thiệt hại khoảng hơn 100 triệu đồng (trong đó có 1 con trâu bị chết).

Ngô Huyền