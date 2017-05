Các chuyên gia cho rằng, để Startup đạt được mơ ước, thành công, các bạn trẻ không nên quên 5 nguyên tắc vàng sau.

Sự thành công, lớn mạnh của một Startup dựa vào rất nhiều yếu tố. Các chuyên gia cho rằng, để Startup đạt được mơ ước, các bạn trẻ không nên quên 5 "nguyên tắc vàng" sau:

Ảnh minh họa.

1- Yếu tố quan trọng đầu tiên tạo nên thành công của startup là thời điểm. Mặc dù có dự án rất hay, thông tin đầy đủ nhưng bạn cần biết rõ mình là ai, năng lực của mình tới đâu để tránh việc cố đầu tư vào những lĩnh vực không thể phát triển được. Kể cả là những người có kinh nghiệm, những người điều hành công ty hàng trăm triệu đô thì thời điểm vẫn là yếu tố vô cùng quan trọng.

2- Thứ hai là vấn đề tài chính. Hiển nhiên, số vốn đầu tư của bạn lớn sẽ mang lại nhiều sự đảm bảo thành công.

3- Thứ ba là đồng đội. Về đội ngũ xây dựng: họ là ai, họ có những kinh nghiệm gì. Đồng đội sẽ cùng bạn đi đến những ý tưởng và triển khai nó thành một đề án hoàn chỉnh nhất.

4 - Yếu tố thị trường là không thể thiếu. Bạn luôn phải đặt ra câu hỏi rằng: Bạn có năng lực phục vụ được bao nhiêu khách hàng? Thời điểm đã phù hợp chưa? Thời điểm sớm quá thì không được, muộn quá lại có quá nhiều cạnh tranh.

5- Và điều cuối cùng là sự may mắn. Các nhà đầu tư và sáng lập viên đều cần đến yếu tố may mắn. Sự thực là có những startup sẽ không thể đứng vững được nếu như không có yếu tố may mắn song hành.

Cần lưu ý thêm về vấn đề tài chính, các Statup không nên từ bỏ công việc hiện tại ngay lập tức mà cần có một nền tảng vững vàng trước khi dấn thân. Ông Nguyễn Phú Quý – Giám đốc đào tạo Trung tâm Tiếng Anh Lửa TOEIC từng đưa ra lời khuyên : “Bạn nào có ý tưởng rồi, thấy ý tưởng hay, đừng vội nghỉ việc. Bởi bạn chưa biết điều gì sẽ chờ mình phía trước”.

"Chỉ trừ khi gia đình có nguồn lực mạnh, đủ khả năng tài chính hỗ trợ bạn qua giai đoạn đầu khởi nghiệp cực kì gian nan. Chỉ khi bạn có kiến thức nền tảng chắc chắn và ý chí vững vàng thì mới nên từ bỏ tất cả. Còn không đừng bỏ việc để khởi nghiệp", ông Nguyễn Phú Quý –khuyên các bạn trẻ đang có ý định nghỉ việc để khởi động dự án Startup của mình.

Theo ông Quý, từ ý tưởng đến đồng doanh thu đầu tiên là cả một quá trình rất dài. Ông nói: “Ý tưởng đã có, nhưng từ đó đến lúc kiếm được đồng tiền đầu tiên ít nhất phải mất 6 tháng. Trong khoảng thời gian ấy, bạn vẫn phải ăn, phải ở, phải sống”. Ông Nguyễn Phú Quý cho biết, từ khi có ý tưởng, chính ông cũng phải mất ròng rã 8 tháng để tự xây dựng website, mày mò hệ thống email marketing, viết bài, nghiên cứu khách hàng mục tiêu, xây dựng hình ảnh trong lĩnh vực mà ông theo đuổi.

Vậy đâu là thời điểm thích hợp để nghỉ việc và bắt đầu khởi nghiệp? Chắc hẳn, mỗi người sẽ có câu trả lời riêng cho mình.

Phong Thu