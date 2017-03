5 người nước ngoài, gồm một người sử dụng hộ chiếu Trung Quốc in hình lưỡi bò đã có mặt tại ‘khu phố’ xây trái phép ở Đà Nẵng.

Thông tin từ công an quận Cẩm Lệ, trong quá trình kiểm tra việc xây dựng trái phép tại công ty Việt May (đường Phạm Hùng), đội an ninh đã phát hiện 5 người nước ngoài có mặt ở đây.

Nhóm này gồm 1 người quốc tịch Trung Quốc, 4 người Đài Loan. Cả nhóm được anh Nguyễn Công Nguyên (SN 1987, quê Thừa Thiên Huế), hướng dẫn viên du lịch quốc tế của công ty TNHH Việt Nam Overseas Tracel Đà Nẵng đưa đến tham quan công trình xây dựng.

Tuy nhiên qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện anh Nguyên không đeo thẻ hướng dẫn viên khi hành nghề, không xuất trình được giấy phân công hướng dẫn viên, chương trình đoàn khách, hợp đồng lao động. Công an quận sau đó đã lập biên bản vụ việc và mời người này về trụ sở.

Công an quận Cẩm Lệ đang củng cố hồ sơ, đề xuất chủ tịch quận ra quyết định xử lý vi phạm hành chính với Nguyễn Công Nguyên.

Nhóm người nước ngoài xuất hiện khá bất thường tại khu nhà xây lén lút

Trước đó, dư luận Đà Nẵng xôn xao việc một ‘khu phố’ gồm chục căn nhà kiến trúc gần giống kiểu Trung Quốc, xây dựng lén lút trong khuôn viên công ty Việt May.

Ông Bùi Đăng Thiên, Giám đốc công ty TNHH Liên hợp Thế Duy (chủ đầu tư công trình) cho rằng ‘khu phố’ xây trái phép thực ra là cửa hàng Hương vị Việt để bán trà và nông sản Việt Nam.

Ông Thiên cũng cho biết, 5 người nước ngoài có mặt tại công trình là chuyên gia trà đạo Trung Quốc, Đài Loan được mời về tư vấn. Điều này mâu thuẫn với việc xác minh của công an quận Cẩm Lệ, khi hướng dẫn viên Nguyễn Công Nguyên cho rằng dẫn đoàn khách đến tham quan công trình xây dựng.

Ngày 11/3, Sở Xây dựng Đà Nẵng gửi thông cáo khẳng định cơ quan chức năng chưa từng cấp phép xây dựng cho công trình nêu trên.

Hiện công an Cẩm Lệ đang làm việc với công ty Liên hợp Thế Duy và công ty TNHH Việt Nam Overseas Tracel Đà Nẵng để xác định sai phạm, xử lý theo pháp luật.

Cao Thái