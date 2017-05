Chevrolet Trax tiếp tục giảm doanh số một nửa, chỉ còn 15 chiếc, đứng thứ 5 từ dưới lên. Mitsubishi Outlander Sport nằm chót bảng khi chỉ bán được một chiếc.

Trong tháng 4, doanh số bán hàng toàn thị trường ôtô Việt Nam đạt 21.942 xe, giảm 18% so với tháng 3 và giảm 15% so với tháng 4/2016. Trong tổng số 21.942 xe bán ra có 10.705 xe du lịch; 9.562 xe thương mại và 1.675 xe chuyên dụng.

Doanh số xe du lịch giảm 36%; xe thương mại tăng 15% và xe chuyên dụng giảm 6% so với tháng trước. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 16.453 xe, giảm 10% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 5.489 xe, giảm 35% so với tháng trước.

5 dòng xe bán chậm nhất tại Việt Nam. Số liệu: VAMA.

Tuy nhiên thị trường cũng chứng kiến sự đổi ngôi giữa xe lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, Toyota Vios bị rớt xuống vị trí thứ ba để nhường vị trí đầu tiên cho Ford Ranger nhập khẩu Thái Lan và Toyota Fortuner nhập khẩu từ Indonesia.

Nếu ở top đầu, các mẫu xe đạt doanh số hàng nghìn chiếc thì top cuối, nhiều thương hiệu chật vật ở mức một con số. Dưới đây là 5 mẫu xe hơi ế nhất thị trường trong tháng 4/2017.

5. Chevrolet Trax LT (15 chiếc)

Tháng 10/2016, mẫu CUV cỡ nhỏ Chevrolet Trax 2017 nhập khẩu từ Hàn Quốc bắt đầu được phân phối chính hãng tại Việt Nam cùng mức giá 769 triệu đồng.

Với lợi thế là xe nhập khẩu, trang bị nhiều tính năng, ngoại thất bắt mắt,Trax được hy vọng sẽ soán ngôi Ford EcoSport và Honda i10 Active tại thị trường Việt Nam.

Chevrolet Trax đang có doanh số đi xuống tại Việt Nam. Ảnh: Hân Nguyễn.

Tuy nhiên trái với dự đoán của giới chuyên môn, nhiều tháng liền, doanh số Trax không khả quan. Kết thúc tháng 4/2017, mẫu xe này chỉ bán được 15 chiếc. Doanh số cộng dồn bốn tháng đầu năm cũng chỉ 188 chiếc.

Với kết quả kinh doanh trong tháng 4, Trax tiếp tục là mẫu xe có doanh số giật lùi. Tháng 1 bán được 77 xe, tháng 2 64 xe, tháng 3 chỉ còn 32 xe và tháng 4 giảm xuống còn 15 xe.

4. Suzuki Ciaz (13 chiếc)

Suzuki Ciaz là mẫu sedan hạng B được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Khi mới bắt đầu bán ra từ đầu tháng 1/2017, Suzuki hy vọng Ciaz sẽ "làm nên chuyện" và chia sẻ bớt thị phần với Toyota Vios. Tuy nhiên thực tế đang chứng kiến điều ngược lại. Toyota Vios vẫn là "con gà đẻ trứng vàng" của Toyota thì doanh số Ciaz lại khá thấp.

Nguồn gốc nhập khẩu không giúp Ciaz tìm được chỗ đứng trước Vios. Ảnh: Thạch Lam.

Kết thúc tháng 4, Suzuki chỉ bán được 13 chiếc Ciaz, bao gồm 5 khách hàng phía Bắc, 4 khách hàng miền Trung và 4 khách phía Nam.

Suzuki Ciaz có giá 580 triệu đồng, tương đương với các đối thủ lắp ráp trong nước. Xe sử dụng động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 1.373 cc, công suất 91 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 130 Nm tại 4.400 vòng/phút.

3. Toyota Landcruiser 200 GX 470 (9 chiếc)

Landcruiser 200 là mẫu SUV cỡ lớn của Toyota tại thị trường Việt Nam. Với lợi thế kiểu dáng đồ sộ, chở được nhiều người, động cơ khỏe, mẫu xe này khá lý tưởng với những người đang tìm một mẫu SUV cho cả gia đình.

Mẫu SUV cỡ lớn của Toyota giá ngang xe sang nên khó bán.

Tuy nhiên rào cản duy nhất của Landcruiser là giá bán. Với số tiền 3,65 tỷ đồng tại Việt Nam, người dùng có rất nhiều lựa chọn thương hiệu cao cấp như Audi Q7, BMW X5, Infiniti QX60...

Xe sử dụng động cơ V8, dung tích 4.6 lít, công suất 304 mã lực và mô-men xoắn 439 Nm.

2. Honda Odyssey (8 chiếc)

Honda Odyssey là chiếc MPV cỡ lớn, chở được 8 người cùng hành lý. Đây là mẫu xe lý tưởng cho những gia đình lớn có nhu cầu dã ngoại dịp cuối tuần. Đối thủ chính của mẫu xe này là Toyota Sienna, Kia Sedona và Mercedes V-Class.

Giá cao cũng là nguyên nhân khiến Odyssey kén khách.

Không gian rộng rãi cùng nguồn gốc nhập khẩu là những điểm cộng của Odyssey, tuy nhiên mức giá 1,99 tỷ đồng sẽ khiến nhiều khách hàng đổi ý. Với số tiền này, khách hàng đủ mua hai chiếc Sedona bản cơ sở hoặc một chiếc Sedona cao cấp nhất kèm theo một Toyota Innova.

1. Misubishi Outlander Sport (1 chiếc)

Mẫu xe ế nhất trong danh sách này là Misubishi Outlander Sport, ngoại trừ mẫu Pajero dường như đã ngừng phân phối.

Mitsubishi Outlander Sport là mẫu crossover cỡ trung, đối thủ của Honda CR-V và Mazda CX-5. Tuy nhiên với mức giá 978 triệu đồng, mẫu xe này gần như không có cơ hội khi các đối thủ có giá thấp hơn, đồng thời ngoại hình cũng bắt mắt hơn hẳn.

Kiểu dáng và công nghệ lỗi thời là nguyên nhân Outlander Sport có doanh số ảm đạm.

Misubishi còn tạo nên cuộc cạnh tranh giữa chính những người anh em, khi đồng thời phân phối Outlander nhưng vẫn bán Outlander Sport.

Outlander Sport CVT được trang bị động cơ MIVEC I4, dung tích 1.998 cc, công suất tối đa 150 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 197 Nm tại 4.200 vòng/phút.

Thạch Lam