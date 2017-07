Bốn học sinh đoạt huy chương vàng, một em giành huy chương bạc trong các cuộc thi Olympic Toán và Vật lý quốc tế đã xác nhận nhập học tại ĐH Bách khoa Hà Nội.

Trao đổi với Zing.vn chiều 26/7, ông Trần Văn Tớp, Phó hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội, thông tin 100 thí sinh đã làm hồ sơ xác nhận nhập học tại trường theo diện tuyển thẳng.

Đặc biệt, trong số này, 4 thí sinh vừa giành huy chương vàng và một em đoạt huy chương bạc ở cuộc thi Olympic Toán và Vật lý quốc tế vừa qua, cũng xác nhận học tại trường.

4 trong số 5 em trong đoàn Vật lý xác nhận nhập học tại ĐH Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Sương.

Đó là các em Nguyễn Cảnh Hoàng (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) đoạt huy chương vàng môn Toán, Đinh Anh Dũng (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội), Tạ Bá Dũng (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội),Trần Hữu Bình Minh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) đều giành huy chương vàng môn Vật lý và Phan Tuấn Linh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) đoạt huy chương bạc môn Vật lý.

Các em Hoàng, Linh, Minh xác nhận theo học ngành Công nghệ Thông tin, hai em còn lại đăng ký vào học ngành Kỹ thuật Cơ điện tử.

Ông Tớp cho biết sắp tới trường sẽ tổ chức buổi gặp gỡ để trao đổi kỹ về thông tin ngành học và chương trình đào tạo mà các em yêu thích. Nhà trường cam kết sẽ hỗ trợ tối đa về học bổng và các chương trình khác nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các em phát huy tài năng của mình.

Em Hoàng Hữu Quốc Huy (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bà Rịa - Vũng Tàu) đoạt huy chương vàng Olympic Toán, trước đó cũng đã nộp hồ sơ nhập học tại ĐH Bách khoa TP.HCM.

Minh Nhật