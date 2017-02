Chỉ còn vài tiếng nữa, lễ trao giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh Oscar lần thứ 89 sẽ diễn ra tại nhà hát Dolby ở Holly Wood, Los Angeles, Mỹ. Xin mời bạn cùng Phapluatplus.vn điểm lại 5 điều thú vị nhất về giải thưởng này.

Giải thưởng Oscar là gì?

Bức tượng Oscar được cho là phỏng theo ngôi sao Emilio Fernandez. Emilio là đạo diễn, diễn viên người Mexico sống tại Hollywood những năm 20.

Oscar là một giải thưởng uy tín được trao từ năm 1929 bởi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh (AMPAS) cho những thành tựu xuất sắc trong môn nghệ thuật thứ bảy.

Mỗi tác phẩm điện ảnh muốn được tham gia xét duyệt Oscar phải thỏa mãn những điều hết sức ngặt nghèo với sự chấm điểm qua bình chọn của khoảng 6.000 thành viên hội đồng giám khảo.

Tượng Oscar

Ý tưởng khai sinh ra những bức tượng Oscar là Cedric Gibbons, chỉ đạo nghệ thuật của hãng phim MGM - một trong những thành viên đứng đầu Viện Hàn lâm.

Các bộ phim và cá nhân đạt giải Oscar sẽ được vinh danh bởi một tượng vàng cao quý hình hiệp sĩ cầm gươm đứng trên cuộn phim năm cánh, cao 34cm và nặng 3,85kg.

Hình dáng này tượng trưng cho 5 mắt xích quan trọng của một tác phẩm điện ảnh gồm diễn viên, biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất và kỹ thuật viên.

Để chuẩn bị cho lễ trao giải năm nay, bắt đầu từ cuối tháng 9 năm ngoái, các công nhân tại xưởng Polich Tallix đã bắt đầu làm việc miệt mài để tạo ra 60 bức tượng vàng.

Kể từ năm 1950, AMPAS đã ra quy định về việc chủ nhân của các bức tượng Oscar và người thừa kế của họ không được phép bán bức tượng, trừ trường hợp bán lại cho chính Viện Hàn lâm với giá tượng trưng 1 USD.

Lễ trao giải thưởng đầu tiên

Hình ảnh về lễ trao giải Oscar năm 1929.

Lễ trao giải Oscar lần đầu tiên được tổ chức tháng 5/1929, tại khách sạn Hollywood Roosevelt, và được lên sóng truyền hình lần đầu tiên vào năm 1953.

Trong lễ trao giải này có 270 vị khách tham dự, ngoài những người được mời tới, những người muốn mua vé tham dự chỉ phải trả 5 USD/vé (113.000 đồng). Buổi lễ chỉ kéo dài 15 phút và bữa tối chỉ có món gà nướng.

Ngày nay, mỗi lễ trao giải đều tiếp đón khoảng 3.400 vị khách, sự kiện kéo dài hơn 3 tiếng, vé vào cửa rẻ nhất cũng có giá 150 USD/vé (3,4 triệu đồng), dù đây là những chỗ ngồi xa khu vực sân khấu nhất.

Được biết, danh hài Jimmy Kimmel sẽ là người dẫn chương trình Oscar 2017.

“Phải, tôi sẽ dẫn dắt Oscar. Đây không phải là trò đùa đâu nhé. Và nếu là trò đùa thật đi chăng nữa, sự báo thù của tôi với Viện hàn lâm sẽ rất khủng khiếp và ngọt ngào” - danh hài người New York đăng trên Twitter.

Điều kiện tranh giải Oscar

Emma Stone (trái) có khả năng sẽ đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Một phim muốn đủ điều kiện tranh giải Oscar phải được trình chiếu trong năm trước đó, tức là từ nửa đêm ngày 1/1 đến nửa đêm ngày 31/12 năm trước.

Ngoài ra, các bộ phim dự giải phải là phim dài, ngắn nhất cũng phải 40 phút, trừ các phim tham gia hạng mục phim ngắn, và phải sử dụng phim 35mm hoặc phim 70mm, tốc độ 24 hoặc 48 hình trên giây, độ phân giải không được thấp hơn 1280x720.

Người nhận nhiều đề cử nhất nhưng không thắng một giải nào

Nam diễn viên quá cố Peter O’Toole (1932-2013).

Trong lịch sử giải Oscar, có một người đàn ông được mệnh danh là… “người đen đủi nhất”, người này đã 21 lần được đề cử nhưng chưa một lần giành giải. Đó là chuyên gia âm thanh Kevin O’Connell.

Về phim, 2 phim đang nắm giữ kỷ lục về số lượng đề cử “khủng” nhưng vẫn “tay trắng”, đó là “The Turning Point” (1977) và “The Color Purple” (1985), mỗi phim đều nhận được 11 đề cử nhưng không rinh về tượng vàng nào.

Đối với diễn viên, nam diễn viên quá cố Peter O’Toole (1932-2013) là người đang giữ kỷ lục khi từng được đề cử tới 8 lần, nhưng vẫn “trắng tay”. Dù vậy, năm 2003, ông đã được trao giải Oscar Danh dự.

Danh sách đề cử giải thưởng Oscar 2017

Phim truyện xuất sắc: Arrival; Fences; Hacksaw Ridge; Hell or High Water; Hidden Figures; La La Land; Lion; Manchester By the Sea; Moonlight.

Đạo diễn xuất sắc: Denis Villeneuve với Arrival; Mel Gibson với Hacksaw Ridge; Damien Chazelle với La La Land; Kenneth Lonergan với Manchester by the Sea; Barry Jenkins với Moonlight.

Nam diễn viên chính xuất sắc: Casey Affleck trong Manchester by the Sea; Andrew Garfield trong Hacksaw Ridge; Ryan Gosling trong La La Land; Viggo Mortensen trong Captain Fantastic vàDenzel Washington trong Fences.

Nữ diễn viên chính xuất sắc: Isabelle Huppert trong Elle; Ruth Negga trong Loving; Emma Stone trong La La Land; Natalie Portman trong Jackie; Meryl Streep trong Florence Foster Jenkins.

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Mahershala Ali trong Moonlight; Jeff Bridges trong Hell or High Water; Lucas Hedges trong Manchester by the Sea; Dev Patel trong Lion; Michael Shannon trong Nocturnal Animals.

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Viola Davis trong Fences; Naomie Harris trong Moonlight; Nicole Kidman trong Lion; Octavia Spencer trong Hidden Figures; Michelle Williams trong Manchester by the Sea.

Kịch bản gốc xuất sắc: Hell or High Water (Taylor Sheridan); La La Land (Damien Chazelle);The Lobster (Yorgos Lanthimos, Efthymis Filippou); Manchester by the Sea (Kenneth Lonergan); 20th Century Women (Mike Mills).

Kịch bản chuyển thể xuất sắc: Arrival (Eric Heisserer); Fences (August Wilson); Hidden Figures (Allison Schroeder, Theodore Melfi); Lion (Luke Davies); Moonlight (Barry Jenkins, Tarell Alvin McRaney).

Phim tài liệu xuất sắc: Fire at SeaI; Am Not Your Negro; Life, Animated; O.J: Made in America; The 13th.

Phim hoạt hình xuất sắc: Kubo and the Two Strings; Moana; My Life As a Zucchini; The Red Turtle; Zootopia.

Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc: Land of Mine (Đan Mạch); A Man Called Ove (Thụy Điển); The Salesman (Iran); Tanna (Australia); Toni Erdmann (Đức).

Dựng phim xuất sắc: Arrival (Joe Walker); Hacksaw Ridge (John Gilbert); Hell or High Water (Jake Roberts); La La Land (Tom Cross); Moonlight (Joi McMillon, Nat Sanders).

Quay phim xuất sắc: Arrival (Bradford Young); La La Land (Linus Sandgren); Lion (Grieg Fraser); Moonlight (James Laxton); Silence (Rodrigo Prieto).

Thiết kế sản xuất xuất sắc: Arrival (Patrice Vermette); Fantastic Beasts and Where to Find Them (Stuart Craig); Hail, Caesar!La La Land (Sandy Reynolds-Wasco, David Wasco); Passengers (Guy Hendrix Dyas).

Thiết kế phục trang xuất sắc: Allied (Joanna Johnston); Fantastic Beasts and Where to Find Them (Colleen Atwood); Florence Foster Jenkins (Consolata Boyle); Jackie (Madeline Fontaine); La La Land (Mary Zophres).

Nhạc nền trong phim xuất sắc: Jackie (Micachu); La La Land (Justin Hurwitz); Lion (Dustin O'Halloran, Hauschka); Moonlight (Nicholas Britell); Passengers (Thomas Newman).

Ca khúc chủ đề trong phim xuất sắc: Audition trong La La Land; Can’t Stop the Feeling! trong Trolls; City of Stars trong La La Land; The Empty Chair trong Jim: The James Foley Story; How Far I'll Go trong Moana.

Dàn dựng âm thanh xuất sắc: Arrival; Deepwater Horizon; Hacksaw Ridge; La La Land; Sully.

Hòa âm xuất sắc: Arrival; Hacksaw Ridge; La La Land; Rogue One: A Star Wars Story; 13 Hours.

Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc: Deepwater Horizon; Doctor Strange; The Jungle Book; Kubo and the Two Strings; Rogue One: A Star Wars Story.

Hóa trang và làm tóc xuất sắc: A Man Called Ove; Star Trek Beyond; Suicide Squad.

Phim ngắn xuất sắc: Ennemis Intérieurs; La Femme et le TGV; Silent Nights; Sing; Timecode.

Phim tài liệu ngắn xuất sắc: 4.1 Miles; Extremis; Joe’s ViolinWatani: My Homeland; The White Helmets.

Phim hoạt hình ngắn xuất sắc: Blind Vaysha; Borrowed Time Pear Cider and Cigarettes; Pearl; Piper.

Thu Giang (TH)