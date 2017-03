Vitamin rất quan trọng đối với sức khỏe con người. Và nếu chúng ta không biết rõ về những dấu hiệu của sự thiếu hụt vitamin thì sẽ là thiếu sót rất lớn.

Bạn không cần phải làm xét nghiệm máu để biết tình trạng dinh dưỡng của mình thế nào vì đôi khi khuôn mặt có thể phản ánh tình trạng sức khỏe của bạn.

Da mặt nhợt nhạt

Da nhợt nhạt là dấu hiệu của thiếu vitamin.

Nếu da mặt của bạn trở nên nhợt nhạt, có thể là bạn bị thiếu vitamin B12. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi thường xuyên, giảm khả năng ghi nhớ, đó có thể là dấu hiệu bạn cần nhiều vitamin này hơn.

Để cân bằng hàm lượng sắt thiết yếu không khó, bạn đơn giản chỉ cần hấp thu nhiều thịt đỏ và giảm bớt khẩu phần ăn có chứa lượng canxi cao.

Tóc khô

Nếu tóc trở nên rất khô, giòn và đầy gàu, có thể do thiếu vitamin B7 (biotin).

Thiếu loại vitamin này có thể thường do uống rất nhiều thuốc kháng sinh vốn làm phá hủy các vi khuẩn đường ruột tổng hợp biotin.

Nếu bạn đang sử dụng kháng sinh, nó có thể cũng phá hủy vi khuẩn trong ruột và gây ra nhiều rối loạn. Lòng đỏ trứng, sữa, sữa đậu nành và một số thực phẩm khác có thể giúp ích.

Mắt sưng

Mắt sưng và chân sưng có thể là triệu chứng của thiếu hụt iốt. Các dấu hiệu khác bao gồm da khô, tăng cân, móng tay giòn. Nên có cá và rau trong chế độ ăn uống để bổ sung iốt.

Môi nhợt nhạt

Đôi môi nhợt nhạt và nướu răng nhợt màu là do thiếu sắt. Những triệu chứng này có thể rõ nét hơn ở phụ nữ. Chế độ ăn uống hợp lý sẽ giúp bạn cải thiện vấn đề thiếu sắt này, trong đó rau chân vịt là một ý tưởng tuyệt vời.

Chảy máu chân răng

Lợi bị chảy máu là dấu hiệu bạn thiếu vitamin C. Ví dụ như chảy máu lợi khi đánh răng. Ngoài ra, thiếu vitamin C cũng có thể gây đau cơ bắp. Hãy ăn các loại quả họ cam quýt, dưa hấu, kiwi và ớt đỏ để bổ sung vitamin C cho cơ thể.

Theo GĐVN