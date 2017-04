5 cặp đôi nổi tiếng cùng tham gia một bộ phim, trong đó nhân vật của họ nảy sinh tình cảm (đơn phương hoặc từ hai phía) nhưng không đến được với nhau. Tuy nhiên họ đã và sẽ “về chung một nhà” trong cuộc sống thực.

Nam diễn viên Hàn Quốc Ryu Soo Young đã kết hôn với đồng nghiệp Park Ha Sun hồi tháng 1 vừa qua. Cặp đôi tuyên bố hẹn hò vào tháng 3/2015 sau 5 tháng tìm hiểu.

Ryu Soo Young sinh năm 1979, hơn vợ 8 tuổi. Cả hai cùng tham gia bộ phim truyền hình Two Weeks (2013) của đài MBC. Trong phim, vai diễn của Ryu Soo Young luôn quan tâm, chăm sóc nhân vật do Park Ha Sun thủ vai, nhưng luôn hướng về nam chính (do Lee Jun Ki đóng).

Tuy nhiên, ở ngoài đời thực, Ryu Soo Young cũng đạt được ước nguyện còn dang dở trong phim và thành công “đưa nàng về dinh”.

Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi

Năm 2011, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Bộ bộ kinh tâm lấy đi biết bao nước mắt của khán giả với chuyện tình ngọt ngào nhưng bi thương của Tứ gia (Ngô Kỳ Long đóng) và nàng Nhược Hy (Lưu Thi Thi đóng).

Trong phim, cặp đôi vượt qua bao khó khăn để yêu nhau, có thời gian chung sống cùng nhau, nhưng vì hiểu lầm không đáng có mà phải chia xa, rồi từ sinh ly hóa tử biệt.

Ở ngoài đời thực, cặp đôi lại có cái kết viên mãn. Bộ phim kết thúc không chỉ mang lại danh tiếng cho hai diễn viên Hoa ngữ, mà còn “phim giả tình thật”. Đầu năm 2016, cặp đôi viết tiếp chương khác cho chuyện tình của họ bằng một đám cưới xa hoa, lãng mạn.

Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như

Năm 2011, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như hợp tác trong tác phẩm Khuynh thế hoàng phi. Phim kể về cuộc đời thăng trầm của công chúa Sở quốc Mã Phức Nhã (Lâm Tâm Như) và chuyện tình tay ba với hoàng tử Thục quốc Mạnh Kỳ Hữu (Nghiêm Khoan) và thái tử Bắc Hán Lưu Liên Thành (Hoắc Kiến Hoa).

Dù có khoảng thời gian sống chung dưới danh nghĩa vợ chồng, nhưng Mã Phức Nhã và Lưu Liên Thành chỉ hữu danh vô thực. Cuối cùng, Phức Nhã chọn Mạnh Kỳ Hữu, để lại Lưu Liên Thành với những nuối tiếc.

Trên thực tế, Hoắc Kiến Hoa và Lâm Tâm Như bất ngờ tuyên bố hẹn hò vào tháng 5/2016 và hai tháng sau đó, cặp đôi chính thức nên vợ thành chồng. Bỏ qua nhiều tin đồn như ép cưới, không yêu, cặp đôi hiện đang sống hạnh phúc với con gái đầu lòng vừa chào đời đầu năm nay.

Ji Sung và Lee Bo Young

Ji Sung và Lee Bo Young là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng đáng ngưỡng mộ nhất làng giải trí Hàn Quốc.

Cặp đôi khép lại nhiều năm hẹn hò bằng một đám cưới lãng mạn vào năm 2013. Hiện, cả hai đang hạnh phúc với một bé gái và đều đạt được thành công lớn trong sự nghiệp.

Trước đó, họ cũng từng có một chuyện tình dang dở trong phim. Năm 2004, cặp đôi đóng chung phim Save the Last Dance for Me, nhưng người Ji Sung yêu trong phim lại là nữ diễn viên Eugene.

Joo Sang Wook và Cha Ye Ryun

Hồi cuối tháng 3 vừa qua, Joo Sang Wook và Cha Ye Ryun tuyên bố, sẽ làm đám cưới vào tháng 5 tới đây.

Cặp đôi gặp gỡ qua bộ phim Glamorous Temptation (2015) của đài MBC. Trải qua bao phen khán giả đồn đoán, cặp đôi thừa nhận hẹn hò vào tháng 3/2016.

Khác với chuyện tình ngọt ngào ngoài đời, trong phim, Joo Sang Wook tiếp cận Cha Ye Ryun để trả thù, còn trong lòng vẫn nhớ mãi về mối tình đầu tiên.

Theo Tiền Phong