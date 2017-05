Theo Business Insider, dưới đây là 5 bộ phim tài liệu về chủ đề tiền bạc đáng xem nhất trên Netflix.

Khi Netflix tăng cường sưu tầm các bộ phim tài liệu, nó có thể trở nên rất khó khăn để chúng ta có thể xác định bộ phim nào đáng xem.Bên cạnh rất nhiều bộ phim tài liệu về mọi chủ đề từ chăm sóc sức khỏe đến buôn bán thuốc, vẫn có một dòng chảy phim về hệ thống tài chính và lịch sử hỗn loạn của nó, tuy nhỏ nhưng rất đáng xem.

Theo Business Insider, dưới đây là 5 bộ phim tài liệu về chủ đề tiền bạc đáng xem nhất trên Netflix.

1. 'The True Cost' (Tạm dịch: Giá trị thật của hàng hiệu)

Trailer phim "The True Cost"

Bộ phim tài liệu sản xuất năm 2015 của đạo diễn Andrew Morgan đã lột tả thực tế khắc nghiệt của các hoạt động kinh doanh không bền vững trong ngành công nghiệp may mặc. Thông qua buổi nói chuyện của các nhân viên cũ và hiện tại, bộ phim này đã vén bức màn bí ẩn về tiền lương thực sự của người lao động đằng sau ngành công nghiệp thời trang giá rẻ.

Xuyên suốt bộ phim là những thước phim đầy ám ảnh về vụ sụp đổ chết hơn 1000 người của nhà máy Rana Plaza ở Bangladesh vào tháng 4 năm 2013, hình ảnh trẻ em bị dị tật do việc phun thuốc trừ sâu trong vành đai trồng bông cotton ở Ấn Độ, hay hình ảnh sông Ấn Độ nổi đầy bọt hóa chất hay hàng núi quần áo bị bỏ đi ở Haiti.

Kể từ khi ra đời cho đến nay, The True Cost liên tục nhận được sự hoan nghênh, đón nhận của người xem cũng như dấy lên nhiều cuộc tranh cãi công khai trong xã hội và hiện đang giữ tỷ lệ 63% trên website đánh giá Rotten Tomatoes.

2. 'Money for Nothing: Inside the Federal Reserve' (Tạm dịch: Khám phá bên trong Cục Dự trữ Liên bang Mỹ)

Trailer phim 'Money for Nothing: Inside the Federal Reserve'

Được chắp bút và đạo diễn bởi Jim Bruce, bộ phim tài liệu sản xuất năm 2013 đã mô tả hành trình xuyên suốt lịch sử hơn 100 năm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và theo sát những hậu quả của nó đối với nền kinh tế Mỹ và cuộc khủng hoảng tài chính giai đoạn cuối những năm 2000.

Thông qua lời kể của Liev Schreiber, bộ phim đã sử dụng các cuộc phỏng vấn chuyên sâu với các quan chức liên bang, nhà kinh tế học, nhà nghiên cứu lịch sử, nhà đầu tư và các thương nhân để đặt câu hỏi về hệ thống tài chính toàn cầu cũng như cách thức mà hệ thống này đã lâm vào sụp đổ và liệu nó có kết thúc một lần nữa.

3. 'Hank: Five Years From the Brink' (Tạm dịch: Hank: 5 năm sau khi thoát khỏi bờ vực)

Bộ phim tài liệu được sản xuất năm 2013 này kể về Hank Paulson - Cựu Giám đốc ngân hàng Goldman Sachs đồng thời là Bộ trưởng Tài chính Mỹ dưới thời Tổng thống George W. Bush. Hank cũng là nhân vật chủ chốt trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008.

Bộ phim nói về cuộc sống trước đây của Paulson và những suy nghĩ của ông về cuộc khủng hoảng lớn nhất từ sau Đại suy thoái này.

4. 'Enron: The Smartest Guys in the Room' (Tạm dịch: Enron: Những kẻ thông minh nhất trong căn phòng)

Bộ phim sản xuất năm 2005 dựa trên cuốn sách bán chạy cùng tên xuất bản năm 2003 kể về Enron – công ty lớn thứ 7 tại Mỹ và các hoạt động kinh doanh sai trái cũng như bê bối tài chính dẫn đến sự phá sản chấn động vào năm 2001 của Tập đoàn năng lượng này.

5. 'Inside Job' - Cuộc khủng hoảng kinh tế

Inside Job là một bản phân tích toàn diện về cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái đã gây ra khoản tổn thất khổng lồ lên đến hơn 20 ngàn tỷ USD, khiến hàng triệu người mất công ăn việc làm cũng như nhà cửa, và gần như dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống tài chính toàn cầu.

Bộ phim lấy bối cảnh tại Mỹ, Iceland, Anh, Pháp, Singapore và Trung Quốc. Inside Job là tài liệu hoàn hảo cho những người vốn không phải là các chuyên gia tài chính nhưng muốn học hỏi từ các sự kiện dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế. Đây cũng là bộ phim đạt giải Phim Tài liệu hay nhất tại Oscar 2011.

Hà My

Theo Trí thức trẻ/Business Insider