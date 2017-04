Đên cuối giờ chiều 1/4, đã có 44 công nhân của Công ty BSE Nghệ An nhập viện điều trị tại Bệnh viện 115, tỉnh Nghệ An nghi bị ngộ độc thức ăn.

Trước đó, sau bữa ăn trưa nay (1/4), các công nhân Công ty BSE Nghệ An đều có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn và đau bụng. Nhận được thông tin, Bệnh viện 115 Nghệ An đã huy động 10 xe cấp cứu vận chuyển bệnh nhân vào bệnh viện.

Các bệnh nhân được cấp cứu tại Bệnh viện 115.

Khoảng 15h chiều nay, đại diện Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Nghệ An và các cơ quan chức năng liên quan tỉnh Nghệ An cũng có mặt tại nhà máy và bệnh viện để điều tra sự việc.

Theo nhận định ban đầu, các bệnh nhân do ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, một số người không ăn nhưng cũng bị chóng mặt khi các công nhân khác bị ngộ độc, có thể đây là do hội chứng đám đông.

Chị Nguyễn Thị Tuyết, công nhân công ty BSE cho biết, khẩu phần ăn gồm thịt, bắp cải luộc, cơm canh và cam tráng miệng.

Các bệnh nhân vẫn đang tiếp tục được theo dõi.

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã lấy mẫu thức ăn để điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc hàng loạt này. Tính đến thời điểm hiện tại, có 17 công nhân được ra viện sau khi sơ cứu, các công nhân còn lại tuy không nguy kịch nhưng vẫn tiếp tục được theo dõi.

Nhà máy BSE đóng tại Khu công nghiệp Nam Cấm, trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, vốn 100% đầu tư của công ty Hàn Quốc, chuyên sản xuất linh kiện, thiết bị viễn thông, với mức đầu tư 30 triệu USD, trên diện tích 5,7 ha, quy mô sản xuất 250 triệu sản phẩm mỗi năm./.

