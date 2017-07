Một khu nhà nghỉ tại P.2, TP. Vũng Tàu, do hàng trăm công nhân của Cty in Trần Phú xây dựng lên từ năm 1983 để chăm lo cho người lao động, có diện tích gần 3.000m2 nằm ở vị trí “vàng” ngay bờ biển Vũng Tàu, sắp bị mất trắng do có nguy cơ bị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thu hồi một cách bất thường. Điều này khiến 400 công nhân lao động của Cty bức xúc vì họ đã đổ nhiều mồ hôi và công sức để xây dựng nên cơ ngơi trên.

Công nhân Cty in Trần Phú, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: P.V

NLĐ gõ cửa kêu cứu nhiều cơ quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Mới đây, ông Nguyễn Bình Bắc - Chủ tịch Công đoàn Cty in Trần Phú, đại diện cho 400 công nhân của Cty - đã tới trụ sở UBND tỉnh, Tỉnh ủy, TAND tỉnh và VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để nộp đơn kiến nghị và truyền đạt bức xúc của 400 công nhân lao động của Cty tới các cơ quan chức năng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với Cty Trần Phú.

Tại các buổi làm việc, các đại diện đều tiếp nhận đơn kiến nghị và chuyển tới lãnh đạo đơn vị xem xét giải quyết. Tại Văn phòng Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, vị đại diện cũng cho biết, sẽ có việc giám sát của Tỉnh ủy đối với vụ việc này. “Tuy nhiên, không cơ quan nào cho chúng tôi biết về việc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có quyết định thu hồi tài sản của người lao động” - ông Bắc nói.

Ông Nguyễn Bình Bắc cho hay, tháng 7.2015, tại cuộc họp liên ngành của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giải quyết thủ tục chuyển nhượng khu đất tại số 83, P.2, Thùy Vân, kết luận trong biên bản làm việc liên ngành nêu rõ: Cty in Trần Phú thuộc trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, đến tháng 12.2016, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bất ngờ thay đổi quan điểm và cho rằng Cty in Trần Phú thuộc trường hợp phải đi thuê đất tại khu đất trên và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 190/QĐ-XPVPHC ngày 24.1.2017 với tổng số tiền 158 triệu đồng.

“Xét thấy quyền lợi hợp pháp của gần 400 cán bộ công nhân viên đối với khu đất trên bị xâm phạm, nên chúng tôi đã khiếu nại, giải trình và cung cấp toàn bộ hồ sơ chứng cứ, các cơ sở pháp lý đến UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để xem xét nhưng không được giải quyết. Vì vậy, chúng tôi đã khởi kiện ra TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để yêu cầu hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính trái luật nói trên”, ông Bắc lý giải.

Đại diện Cty in Trần Phú nhấn mạnh, nguồn gốc đất tại số 83, Thùy Vân của Cty Trần Phú là rất rõ ràng. Năm 1983, Cty in Trần Phú trích từ nguồn quỹ phúc lợi tập thể xây dựng nhà nghỉ Nhà máy in Trần Phú phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của công nhân lao động Cty và có các giấy tờ chứng minh. Do đó, đây là tài sản của toàn bộ 400 công nhân lao động của Cty Trần Phú, chứ không phải tài sản của riêng cá nhân nào khác.

“Trong quá trình thụ lý vụ án, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiều lần mời chúng tôi và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia đối thoại làm rõ những vấn đề vướng mắc trong quyết định xử phạt chúng tôi nhưng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đều vắng mặt không lý do”, ông Bắc bức xúc nói.

Những điều “bất thường” trong quyết định thu hồi đất

Điều mà khiến người lao động bức xúc, phải đi gửi đơn kiến nghị nhiều nơi đề nghị giám sát hoạt động xét xử, theo lý giải của ông Nguyễn Bình Bắc - Chủ tịch Công đoàn Cty Trần Phú là, vụ việc tranh chấp khu đất trên đang được Tòa án thụ lý giải quyết để xác định chủ quyền đất, thì đại diện chính quyền địa phương lại “tuyên bố” trước phiên tòa rằng, tỉnh đã ra quyết định thu hồi.

Ông Bắc nói: Tại phiên tòa ngày 28.6.2017, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa vụ án khởi kiện hành chính ra xét xử thì đại diện UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo là đã có quyết định thu hồi khu đất 83, Thùy Vân nhưng lại không thấy nói lý do, cơ sở thu hồi khiến chúng tôi rất hoang mang. Chúng tôi là người bị ảnh hưởng trực tiếp cũng chưa nhận được thông báo về quyết định này.

“Trong khi vụ việc đang được TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử thì đã có quyết định thu hồi khu đất trên, như vậy là có đúng hay không (!?)”, một NLĐ Cty Trần Phú bức xúc.

Còn ông Nguyễn Minh Linh, đại diện Cty in Trần Phú, cho biết: Ngày 5.7, phiên tòa phải tạm hoãn để xác minh có hay không có việc UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định thu hồi đất của Cty Trần Phú? Nếu có ra quyết định thu hồi, thì tại sao UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chưa giải quyết khiếu nại của Cty CP In Trần Phú, tại sao Tòa án thẩm quyền vẫn chưa xét xử và đưa ra quyết định có hiệu lực về tính đúng sai của vụ việc chúng tôi khởi kiện, mà UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lại đột ngột ra quyết định thu hồi đất trái, xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp, trực tiếp của gần 400 cán bộ, công nhân viên Cty CP In Trần Phú, đồng thời tự ý tước bỏ đi quyền khiếu nại, tố cáo của họ.

Trước những “bất thường” trên, đại diện Cty Trần Phú tiếp tục gửi đơn tới nhiều cơ quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để kêu cứu đề nghị được giám sát, thanh tra, làm rõ việc UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định thu hồi đất “bất thường” gây thiệt hại cho 400 công nhân lao động.

Đại diện Cty Trần Phú cho biết, đến ngày 26.7, họ mới nhận được quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo đó, quyết định đã tước hết tài sản của 400 NLĐ Cty Trần Phú. Quyết định ghi rõ: “Cty Trần Phú không được bồi thường về đất và tài sản có trên đất đối với diện tích thu hồi trên”. Tuy nhiên, quyết định này đã đi ngược với bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật cao nhất của TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với tài sản của NLĐ Cty Trần Phú. Theo đó, bản án số 02/2017/KDTM-PT ngày 10.4.2017 về việc “TCHĐ thuê mặt bằng; HĐCNQSD đất, TS gắp liền với đất; kết quả đấu giá cạnh tranh” đã quyết định: “Công nhận toàn bộ tài sản cố định gắn liền trên diện tích đất gần 3.000m2 tọa lạc tại số 83, Thùy Vân, P.2, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là thuộc quyền sở hữu của Cty Trần Phú”.

MINH CHÂU