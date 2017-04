Vào lúc 15 giờ chiều 1/4, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An đã tiếp nhận và khẩn trương cứu chữa cho hơn 40 công nhân của Công ty TNHH BSE, thuộc Khu Công nghiệp Nam Cấm (Nghệ An), nghi do bị ngộ độc thực phẩm.

Sau giờ ăn trưa cùng ngày tại công ty, hàng chục công nhân đều có chung triệu chứng mệt mỏi, nôn mửa, đau đầu. Ngay sau đó, ban lãnh đạo công ty đã nhanh chóng đưa các công nhân nghi do ngộ độc thực phẩm đến Bệnh viện Đa khoa 115 để cấp cứu. Đến 16 giờ, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An đã tiếp nhận hơn 40 công nhân và con số công nhân chuyển đến nhập viện để cấp cứu vẫn chưa dừng lại. Một số công nhân cho biết, hôm nay là ngày đầu tiên các công nhân của Công ty TNHH BSE ăn thức ăn do Công ty Cổ phần Brothers Việt Nam cung cấp, gồm các món cơm, thịt xào, canh cải cúc và đậu phụ. Công ty TNHH BSE có 4.900 công nhân chuyên sản xuất linh kiện điện tử. Tá Chuyên (TTXVN)