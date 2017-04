Cơ quan công an xác định có khoảng 40.000 người ở hơn 20 tỉnh thành ủng hộ chương trình “Trái tim Việt Nam” nhưng bị Trần Đức Chung và đồng phạm chiếm đoạt.

Chiều 14/4, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã có thông báo về việc khởi tố, bắt giam ông Trần Đức Trung, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới (thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam).

Hai bị can Trần Đức Trung và Lê Thị Hằng. Ảnh: Tiền Phong.

Cơ quan công an cho biết vụ án bắt nguồn từ đơn thư tố giác của công dân và thông tin được báo chí phản ánh. Qua điều tra, Bộ Công an xác định ông Trần Đức Trung (56 tuổi) và bà Lê Thị Hằng (54 tuổi, Tổng giám đốc trung tâm) đã lợi dụng danh nghĩa trung tâm tự tổ chức chương trình “Trái tim Việt Nam”.

Hai bị can này đã vận động người dân đóng tiền ủng hộ để được hưởng lợi nhuận rồi chiếm đoạt.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có khoảng 40.000 người ở hơn 20 tỉnh thành tham gia chương trình “Trái tim Việt Nam”. Lượng tiền họ bị chiếm đoạt là rất lớn.

Ngày 28/3, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 12/4, Trần Đức Trung và Lê Thị Hằng bị bắt, khám để điều tra.

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an thông báo: Các cá nhân tham gia góp tiền theo chương trình “Trái tim Việt Nam” có thể đơn tố cáo, gửi kèm theo các thông tin, tài liệu có liên quan về địa chỉ số 3 Nguyễn Gia Thiều, Hoàn Kiếm, Hà Nội (SĐT: 069.2342431 – 069.2342143), hoặc gửi qua cơ quan công an nơi cư trú.

Tùng Lâm