Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 4/2017, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) của toàn ngành Hải quan ước đạt được 92.030 tỷ đồng đạt 32,29% kế hoạch dự toándo Quốc hội giao, tăng 15,76% so với cùng kỳ năm 2016.

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên, Cục Hải quan Bắc Ninh. Ảnh: T.Trang

Chỉ tính riêng trong tháng 4-2017, ước thu NSNN của toàn ngành Hải quan đạt 22.500 tỷ đồng. Cụ thể, kim ngạch của một số mặt hàng NK có số thu lớn có xu hướng giảm với tháng trước, như: xăng dầu các loại NK (giảm 30,6% về lượng và giảm 29,5% về trị giá); điện thoại và các loại linh kiện NK (giảm 8,2% so với tháng trước); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện NK (giảm 4,6% so với tháng trước); máy móc, thiết bị, phụ tùng NK (giảm 0,2% so với tháng trước)...

Kim ngạch của một số mặt hàng XK có số thu lớn cũng giảm với tháng trước: hàng dệt may (giảm 12% so với tháng trước); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (giảm 20,1% so với tháng trước); giày dép (giảm 3,8% so với tháng trước); gỗ và sản phẩm từ gỗ (giảm 11,7% so với tháng trước)...

Phân tích tình hình XNK cho thấy, tổng kim ngạch XNK trong tháng 4/2017 ước đạt 32,2 tỷ USD, giảm 3,9% so với tháng trước. Trong đó tổng trị giá XK ước đạt 16,7 tỷ USD, giảm 3,2% so với cùng kỳ và tổng trị giá NK ước đạt 17,5 tỷ USD, giảm 4,6% so với cùng kỳ.

Với kết quả trên, trong 4 tháng đầu năm 2017, tổng trị giá XNK hàng hóa của Việt Nam ước đạt 125,41 tỷ USD, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, tổng trị giá XK ước đạt 61,34 tỷ USD, tăng 15,4% và tổng trị giá NK ước đạt 64,07 tỷ USD, tăng 24,9%.

Một số cục hải quan đạt mức thu khá so với chỉ tiêu được giao như: Gia Lai – KonTum, Nghệ An, Hà Nam Ninh, Quảng Ninh, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Hà Nội, TP.HCM...

Một điểm nổi bật trong công tác tháng 4 của ngành Hải quan là kết quả chống buôn lậu và gian lận thương mại, tính từ 16/3/2017 đến 15/4/2017, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ tổng số 1.034 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 58 tỷ đồng, thu vào NSNN đạt 18,646 tỷ đồng, cơ quan Hải quan khởi tố 2 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 4 vụ.

