Hàng tân trang (refurbished) giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền bởi bao giờ chúng cũng được bán với giá rẻ hơn hàng mới; tuy nhiên, bạn nên tránh mua phiên bản refurbished của 4 sản phẩm công nghệ dưới đây.

Dù việc mua hàng tân trang (refurbished) sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền, thế nhưng với những sản phẩm công nghệ dưới đây, bạn không nên mạo hiểm mua phiên bản tân trang của chúng.

Dù được đánh giá là tốt gần như ngang với hàng mới, nhưng các sản phẩm tân trang (refurbished) thường được bán với giá rẻ hơn đáng kể. Vì sao có sự khác biệt đó? Để trả lời câu hỏi, trước tiên bạn cần biết hàng tân trang nghĩa là gì.

Hàng tân trang là loại hàng mà vì một số lý do nào đó, không còn có đủ tiêu chuẩn để xem là hàng mới. Trong hầu hết các trường hợp, nó là hàng đã được ai đó mua rồi trả lại cửa hàng hoặc nhà sản xuất. Lý do trả thì có thể là bởi sản phẩm có nhược điểm, hoặc có thể là khách hàng không hài lòng. Dù với lý do nào đi nữa thì sản phẩm được trả lại này sẽ được kiểm tra; và nếu cần, nó sẽ được sửa chữa hoặc tân trang lại. Nó được sửa chữa tới mức độ nào thì tùy thuộc từng sản phẩm cụ thể, và tùy thuộc ai là người làm việc này - nhà sản xuất hay đại lý (reseller).

Một ví dụ như, các sản phẩm refurbished của Apple được đánh giá là tốt tương đương hàng mới. Những chiếc MacBook hay iPad refurbished sẽ có pin và vỏ ngoài mới, cùng 1 năm bảo hành. Nói cách khác, bạn gần như không gặp bất kỳ rủi ro nào khi mua hàng refurbished từ Apple.

Tuy nhiên, cũng là sản phẩm của Apple nhưng nếu mua hàng refurbished từ đại lý bên thứ ba, các rủi ro thường lớn hơn rất nhiều. Thỏi pin bên trong có thể không phải là pin như khi nó được sản xuất; hoặc có thể đại lý chỉ bảo hành sản phẩm đó cho bạn trong 3 tháng mà thôi. Bạn cũng phải đối mặt với các nguy cơ khác, và tựu chung lại, dưới đây là những sản phẩm mà bạn không bao giờ nên mua hàng tân trang.

Ổ cứng

Khi mua hàng tân trang, một số người sẽ có suy nghĩ rằng: nếu nó đã bị trả lại do có nhược điểm, và nhược điểm đó đã được khắc phục, vậy thì họ sẽ được dùng một sản phẩm thậm chí tốt hơn hàng mới. Tuy nhiên, điều này không đúng với ổ cứng máy tính. Khi nó được trả lại do lỗi hay đơn giản do người dùng trước không thích, một sự thật hiển nhiên là ổ đã được sử dụng. Trong những công nghệ tân trang sản phẩm hiện nay thì không có cách nào có thể khôi phục tình trạng của nó về trạng thái như lúc được sản xuất. Bên cạnh đó, ổ cứng là mặt hàng có giá bán khá rẻ, và không có lý do gì bạn mạo hiểm các dữ liệu quý giá của mình chỉ để tiết kiệm một ít tiền bạc.

Điện thoại

Rất nhiều sản phẩm điện thoại hàng refurbished được bán với giá hời trên internet. Ví dụ như Daily Steals rao bán chiếc iPhone 6 refurbished (64 GB, không khóa mạng) với giá chỉ 270 USD. Như vậy, bạn có thể tiết kiệm được kha khá tiền, tuy nhiên, đổi lại thì như đã nói, đổi lại bạn sẽ mua phải một chiếc điện thoại có pin đã qua sử dụng. Liệu pin đã bị mòn hết bao nhiêu? Thời gian dùng còn dài hay ngắn? Không ai biết chính xác điều đó. Pin là thứ rất quan trọng với smartphone, và một điều rất tuyệt vời khi bạn mua những chiếc chiếc điện thoại mới đó là bạn được sở hữu một thỏi pin "mới cứng", chưa hề qua sử dụng.

Tất cả iPhone hay rất nhiều điện thoại Android hiện nay đều dùng pin liền, không thể tháo rời. Điều này khiến việc xác định pin bên trong các máy refurbished còn mới hay đã cũ. Bởi vậy, trừ khi bạn chắc chắn model refurbished mình định mua sở hữu thỏi pin chưa bị mòn quá nhiều, nếu không hãy tránh xa chúng.

Vấn đề pin cũng tương tự đối với máy tính bảng, dù với dòng thiết bị này trải nghiệm của bạn sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều như smartphone (do tablet thường có pin rất lớn).

Máy in

Khi những chiếc máy in được trả lại cho cửa hàng hay nhà sản xuất, thì có nghĩa là trước đó nó đã được sử dụng. Mực in chắc chắn đã chảy qua các bộ phận bên trong của máy in. Điều đó đồng nghĩa với việc, không một công nghệ tân trang nào có thể giúp khôi phục nó về tình trạng như lúc xuất xưởng. Và như tất cả chúng ta đều biết, với những chiếc máy in không được sử dụng trong một thời gian dài, mực và chất liệu màu sẽ bị lắng lại.

Dù vậy, nếu bạn nhận được sự đảm bảo của đại lý bán hàng rằng, chiếc máy in đã được nhà sản xuất chứng nhận lại, và nó được trang bị mực in mới, bạn vẫn có thể mua hàng refurbished - đặc biệt nếu khoản tiền tiết kiệm được (so với mua hàng mới) là đáng kể.

TV

TV tân trang thường có giá rẻ hơn khá nhiều hàng mới, có khi rẻ được hơn tới vài trăm USD. Tuy nhiên, đi kèm với đó là hàng loạt "sự đánh đổi". Một ví dụ như chúng có thời gian bảo hành ngắn. Thông thường những mẫu TV tân trang chỉ được bảo hành 90 ngày, và đối với các sản phẩm TV ngày nay vốn không có tính ổn định cao, đó là một khoảng thời gian bảo hành quá ngắn. Chiếc TV của bạn cần được đảm bảo trong vòng ít nhất là 1 năm hoặc càng lâu hơn nữa càng tốt.

Chưa hết, TV tân trang có vẻ như không được sửa chữa lại một cách cẩn thận giống như laptop, tablet, hay các sản phẩm khác. Bởi vậy, bạn có nguy cơ mua về một chiếc TV với giá đỡ bị hỏng, hay bao bì được đóng gói một cách cẩu thả. Với loại sản phẩm này, trừ khi bạn có thể tận tay mua hàng để kiểm tra hộp đựng cũng như các thứ khác (và đảm bảo mọi thứ đều 'OK'), nếu không đừng bao giờ mua những chiếc TV tân trang.

MT (Theo Cnet)