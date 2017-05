Sáng nay (1/5), cơ quan Công an tỉnh Đồng Tháp đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy xảy ra trên địa bàn xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò làm 4 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn làm 4 người tử vong.

Theo đó, đêm khuya 30/4, ba thanh niên, gồm: Nguyễn Huỳnh Ái, Nguyễn Nhựt Linh và Đặng Quốc Cường (cùng 20 tuổi, ngụ xã Mỹ An Hưng A) chạy trên một chiếc xe máy, lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 848 đoạn qua xã Mỹ An Hưng A về bến phà Cao Lãnh.

Trên đường lưu thông đến ấp An Ninh, xã Mỹ An Hưng A, xe máy của ba thanh niên này xảy ra va chạm với xe máy do anh Nguyễn Văn Nam (42 tuổi) và Nguyễn Lê Hữu (29 tuổi, ngụ xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc) đang chạy chiều ngược lại.

Hậu quả của cú va chạm làm Ái, Linh, Cường và anh Nguyễn Văn Nam tử vong tại chỗ, riêng Hữu bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc./.

Tố Vân