Truyền thông Brunei ngày 7/4 cho biết Bộ An ninh Nội địa nước này phối hợp với các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật đã bắt giữ và trục xuất 4 người Indonesia do có liên quan tới các hoạt động cực đoan và khủng bố.

Đây là một phần trong nỗ lực của Chính phủ Brunei trong việc đảm bảo không để xảy ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với hòa bình, sự hòa thuận và an ninh của nước này.

Bốn người Indonesia đã bị bắt trong một chiến dịch được thực hiện hồi tháng Hai vừa qua theo Luật An ninh Nội địa của Brunei.

Bốn đối tượng này sau đó đã bị trục xuất và bị liệt vào danh sách đen do có khuynh hướng ủng hộ nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Theo kết quả điều tra của Bộ An ninh Nội địa Brunei, 2 trong số 4 đối tượng trên tàng trữ các tài liệu tuyên truyền liên quan tới IS và toàn bộ 4 đối tượng này thú nhận đã tải, cũng như chia sẻ các video trực tuyến của IS và các tài liệu khác có trên Internet.

Theo thông tin tình báo, 1 trong 4 người này đã có gặp trực tiếp với một thành viên nghi của IS ở nước ngoài.

Nhà chức tránh Brunei cho biết những diễn biến gần đây cho thấy sự trỗi dậy của các phần tử liên quan tới chủ nghĩa cực đoan và khủng bố ở Brunei, đồng thời nhấn mạnh chính phủ và người dân nước này luôn cảnh giác cao độ trước mối đe dọa về an ninh xuyên quốc gia./.