125 vụ tai nạn giao thông, làm 98 người chết, 90 người bị thương. Đây là số liệu thống kê về tình hình trật tự an toàn giao thông sau 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 29/4 đến mùng 2/5) được Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết chiều 2/5.

Các vụ tai nạn giao thông trên đều xảy ra trên tuyến đường bộ. Kỳ nghỉ lễ năm nay ghi nhận trên tuyến đường thủy và đường sắt không xảy ra tai nạn giao thông.

Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông. Ảnh: Mạnh Tú

Đã có hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong 4 ngày nghỉ lễ, làm chết 7 người, bị thương 1 người. Vụ thứ nhất xảy ra vào hồi 23 giờ 20 phút đêm 30/4, tại ấp An Ninh, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp giữa xe mô tô biển kiểm soát 66V1-060.56 chạy hướng xã Mỹ An Hưng A đi Mỹ An Hưng B và xe mô tô biển kiểm soát 66P-406.82 chạy theo chiều ngược lại, làm chết 4 người, 1 người bị thương. Vụ thứ hai xảy ra vào hồi 20 giờ 40 phút tối 1/5, tại tỉnh lộ 279 thuộc thôn Vũ Dương, xã Bồng Lai, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Xe taxi mang biển kiểm soát 99A-109.50, do Nguyễn Đức Tâm (sinh năm 1992, thường trú tại thôn Đức Tái, xã Chi Lăng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển đi trên tỉnh lộ 279 hướng từ phố Mới – Bồng Lai, khi đến thôn Vũ Dương, xã Bồng Lai va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 99V1-2075 do Trần Quý Hiếu (sinh năm 1985, trú tại thôn Vũ Dương, xã Bồng Lai, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển đi theo hướng ngược lại, chở sau hai con là Trần Thị Loan (sinh năm 2006) và Trần Quý Hoan (sinh năm 2008). Vụ tai nạn làm 3 người chết .

L ực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lập biên bản trên 23.800 trường hợp vi phạm ( đường bộ 22.190 trường hợp; đường thủy 1.610 trường hợp) ; t ước giấy phép lái xe 1.012 trường hợp ; t ạm giữ 3.696 phương tiện. Trong 4 ngày qua, đã có hai vụ ùn tắc giao thông kéo dài xảy ra vào 19 giờ ngày 28/4 tại khu vực Đèo Cả ( thuộc địa phận Phú Yên và Khánh Hòa ) và vào 9 giờ 30 phút ngày 1/5, trên tuyến đường từ khu vực Cầu Đôi đến cầu Rạch Miễu (chiều từ Mỹ Tho, Tiền Giang về Bến Tre). Lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương trên đã kịp thời tiến hành điều hòa, hướng dẫn điều tiết giao thông .

Thanh Vân