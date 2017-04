Món ăn nào cũng ngon và hấp dẫn, đảm bảo cả nhà sẽ thích mê!

4 món ăn đậm đà, hấp dẫn vô cùng

1. Sườn xào chua ngọt

Nguyên liệu:

Sơ chế sườn:

- 700g xương sườn, cắt thành từng thanh dài 4cm

- 2 thìa rượu gạo

- 1 nhánh gừng thái lát

- 5-6 cây hành lá (sử dụng dọc hành, còn phần lá xanh dùng trang trí khi hoàn thành)

- 1 đại hồi

- 2 quả ớt khô

Làm sốt xào:

- 2 thìa dấm (nên dùng dấm đen Trung Quốc nếu có)

- 1 thìa nước tương

- 4 thìa dầu đậu phộng

- 3 thìa đường

Cách làm:

- Rửa sạch sườn rồi cho vào nồi. Đổ nước xâm xấp mặt sườn, cho thêm rượu gạo, gừng, hành, đại hồi và ớt đem đun sôi, sau đó mở vung và đun thêm 5 phút.

- Vớt sườn ra để ráo nước, nước dùng có thể giữ lại để nấu súp cũng rất ngon.

- Cho dầu đậu phộng và đường vào chảo đun lửa vừa, khuấy liên tục để làm tan đường.

- Khi đường đã tan hết và chuyển sang màu vàng nhạt, đổ sườn vào đảo đều để mỗi miếng sườn đều được bọc trong nước đường.

- Khi sườn chuyển sang màu nâu sáng thì tắt bếp.

- Gạt sườn qua một bên rồi nghiêng chảo để múc bớt dầu thừa ra ngoài, chỉ để lại khoảng 1 thìa dầu.

- Hòa dấm và nước tương vào một bát riêng. Bật bếp lửa vừa, đổ hỗn hợp giấm và nước tương vào chảo sườn rồi đảo đều, tới khi nước sốt đã keo lại và bám đều quanh miếng sườn thì bỏ sườn ra đĩa.

- Thái một ít hành lá lên trên để trang trí.

2. Canh cá nấu chua kiểu miền Nam

Nguyên liệu:

- Cá diêu hồng (có thể thay bằng cá lóc)

- Cà chua, dọc mùng, dứa

- Đậu bắp, giá đỗ

- Nước mắm, gia vị, 1 thìa cà phê đường

- Vắt me khô, ớt, hành lá, hành tím, rau ngổ

Cách làm:

- Cá bóc mang, rửa sạch với muối cho hết nhớt. Cắt khúc vừa ăn hoặc cắt làm đôi.

- Dọc mùng tước vỏ, thái lát mỏng, bóp sạch với chút muối.

- Cà chua bổ múi cau, dứa thái lát. Đậu bắp cắt bỏ cuống, thái lát vừa ăn.

- Phi thơm hành tím với chút dầu ăn, đổ cà chua vào xào chín và nêm thêm một chút mắm.

- Chế nước sôi ngập mặt cà chua và nêm gia vị, đường cho vừa khẩu vị.

- Vắt me cho ra bát, chế nước dùng cá vào khuấy cho me tan rồi đổ từ từ nước me vào nồi cá.

- Cho dứa vào nồi để dứa tiết ra chất làm ngọt và thơm nước dùng. Sau đó trút cá vào.

- Cá chín vớt ra để riêng. Thêm dọc mùng, đậu bắp vào nấu chừng 3 phút cho mềm rồi cho giá đỗ vào. Canh sôi, cho cá lại vào nồi, rắc hành ngổ thái nhỏ lên và tắt bếp.

Canh cá nấu chua kiểu miền Nam này rất ngon, dễ ăn và hợp với mọi thời tiết.

3. Đậu phụ sốt cay

Nguyên liệu:

- 450g đậu phụ

- 100g thịt bò hoặc thịt lợn băm nhuyễn

- 1/2 thìa dầu mè

- 1.5 thìa tương đậu biện băm

- 1/2 thìa đậu xị băm

- 1/2 thìa hồ tiêu Tứ Xuyên chưa nghiền bột

- 1/2 thìa muối

- 1 thìa nước tương

- 400ml nước

- 2 thìa dầu ăn

- 2 miếng dọc hành thái nhỏ

- 4 miếng mầm tỏi hoặc hành lá thái nhỏ

- 2 tép tỏi băm

- 5 lát gừng đập dập

- 1 thìa đường (có thể gia giảm để điều chỉnh độ cay)

- 1 thìa bột bắp

Chế biến:

- Cho một chút muối và dầu mè để ướp thịt, trộn đều.

- Cắt đậu phụ thành hình vuông (khoảng 2cm), trụng nước sôi khoảng 1 phút rồi bắc ra để ráo nước.

- Cho 2 thìa dầu vào chảo, bỏ thịt vào đảo đều đến khi se lại thì bỏ ra đĩa.

- Tương đậu biện cho lên chảo nhỏ lửa, chiên trong khoảng 1 phút, thêm tỏi, dọc hành, gừng và đậu xị, chiên thêm 30 giây đến khi thơm, sau đó cho thêm hồ tiêu Tứ Xuyên vào.

- Thêm nước vào hỗn hợp trên rồi đun trên lửa to, nhẹ nhàng đổ đậu vào nồi, thêm nước tương và thịt vào. Hạ nhỏ lửa khi nước đã sôi, đun liu riu trong 6-8 phút, sau đó cho hành lá vào.

- Trộn đều 1 thìa bột ngô và 2 thìa rưỡi nước làm bột lỏng, đổ 1 nửa vào nồi đang đun, chờ 30 giây sau lại đổ nốt chỗ bột còn lại vào nồi.

- Nêm thêm chút muối nếu thấy nhạt, và thêm đường nếu vị quá cay.

- Bắc nồi ra khi đậu phụ đã thấm đẫm gia vị. Múc ra đĩa, nghiền nhuyễn hồ tiêu Tứ Xuyên rắc lên trên và thêm mầm tỏi băm.

- Dùng kèm với cơm nóng.

4. Dưa cải

Nguyên liệu:

- Dưa cải bẹ: 1kg (dưa cải nên chọn những cây cải già, không nên chọn cải non quá, không bị giập nát)

- Hành lá

- Ớt: 2 quả

- Muối, đường

- 2 lít nước đun sôi để nguội

- 1 bình thủy tinh

Cách làm:

- Bước 1:Tách cải thành từng bẹ riêng, bỏ những lá già, dập. Sau đó đem phơi ngoài nắng cho hơi héo. Công đoạn này sẽ làm giảm hàm lượng nước trong dưa, khi muối dưa ít bị khú hơn.

- Bước 2: Sau khi dưa héo, rửa thật sạch từng bẹ dưa dưới vòi nước rồi cắt khúc cỡ 2 đốt ngón tay, để ráo nước.

- Bước 3: Hành lá cắt dễ, rửa sạch xắt khúc. Ớt bỏ cuống, rửa sạch, xắt lát.

- Bước 4: Bình thủy tinh rửa sạch, tráng nước sôi và để thật khô. Cho vào bình khoảng 2 lít nước đun sôi để nguội (lượng nước bạn có thể tùy chỉnh theo nguyên liêu sao cho đảm bảo phải ngập mặt dưa khi muối). Tiếp đến cho muối vào bình, khuấy tan, nêm sao cho vị mặn hơn khi bạn nấu canh là được.

Khi muối tan, bạn cho tiếp khoảng 1 thìa đường vào bình rồi hòa tan. Đường giúp cho quá trình lên men tốt hơn, giúp dưa nhanh chua hơn và không bị hỏng. Cho rau cải, hành lá, ớt ở vào bình, sau đó lấy một vỉ hay đĩa chèn ở trên cho cải không nổi lên trên, đậy nắp để nơi thoáng mát.

Tùy theo điều kiện thời tiết mà dưa chua sau từ 2-3 ngày. Dưa cải chua bạn có thể ăn sống cùng với món thịt luộc, thịt kho rất ngon hoặc dùng làm nguyên liệu cho các món xào, canh.

Chúc các bạn thực hiện thành công và ngon miệng với 4 món ăn này nhé!