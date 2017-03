Những kiểu ông chồng này không đáng cho bạn phải níu kéo, càng níu kéo chỉ khiến bạn càng phí hoài cuộc đời bên người đàn ông không xứng đáng.

Chẳng ai lại mong cuộc hôn nhân của mình lại “đứt gánh giữa đường”, tuy nhiên có những cuộc hôn nhân không xứng đáng để ta phải níu kéo. Càng ra sức níu kéo thì nỗi đau mà nó mang lại càng khiến trái tim ta kiệt quệ.

Người chồng vô trách nhiệm

Phụ nữ khi lấy chồng thường mong muốn tìm được người đàn ông là cây tùng, cây bách cho mình nương tựa. Nương tựa chứ không dựa dẫm lệ thuộc.

Nếu chồng ngại khó sợ khổ, không có chí tiến thủ. Khi gặp khó khăn lại thoái thác lên vợ để vợ phải nai lưng gồng gánh thì chẳng khác nào bạn bị chồng biến thành trụ cột của gia đình.

Một người đàn ông không đủ bản lĩnh để chịu trách nhiệm về đời mình thì chẳng thể mong đợi anh ta sống có trách nhiệm với gia đình, vợ con.

Người chồng không có chí cầu tiến.

Nếu lúc mới cưới người đàn ông của bạn không có gì trong tay, không sao cả. Nhưng nếu sau 5 năm, 10 năm anh ta cũng không có gì trong tay thì bạn nên suy nghĩ xem anh ta đã đủ cố gắng vì bạn và gia đình hay chưa.

Một người đàn ông có tham vọng không có nghĩa anh ta phải bất chấp tất cả để kiếm tiền. Người đàn ông có tham vọng là người luôn cố gắng hết sức mình để đem lại cuộc sống dễ chịu hơn cho bản thân, cho vợ, cho con. Là người sẽ đồng lòng cùng bạn gầy dựng kinh tế gia đình, là người sẽ không “an phận” mà sẽ không ngừng cầu tiến.

Chồng dễ dàng hài lòng với hiện tại sẽ khiến vợ phải nặng gánh lo, lâu dần sẽ gây ra nhiều áp lực và mâu thuẩn trong đời sống vợ chồng. Dù muốn hay không thì cuộc hôn nhân như vậy khó lòng bền vững.

Người chồng bạo lực

Một người đàn ông sẵn sàng sử dụng bạo lực, dùng nắm đấm để giải quyết mâu thuẩn vợ chồng là người không đáng để phụ nữ phải níu kéo.

Đừng tin những lời năn nỉ, ngụy biện rằng do anh mất kiểm soát, do anh nóng tính,… Thực tế là do anh không đủ tôn trọng người bạn đời của mình, không đủ bao dung và văn minh để cư xử tử tế mà thôi.

Nên nhớ, người đàn ông gây tổn thương đến thể xác, tinh thần của bạn là người không đáng để bạn gắn bó cả đời.

Người chồng phản bội

Lạ thay, khi đàn ông ngoại tình xã hôi chỉ tặc lưỡi rồi nói “đàn ông mà”. Câu nói ấy chả khác nào sự dung túng rằng việc đàn ông ngoại tình là điều hiển nhiên, rằng họ có quyền ngoại tình.

Hôn nhân đòi hỏi sự chung thủy, chỉ cần ngoại tình trong tư tưởng đã đủ đáng sợ huống gì là ngoại tình công khai.

Đừng nghĩ rằng chỉ cần bạn bao dung tha thứ thì cả hai có thể bắt đầu lại từ đầu. Vì bạn ơi, cuộc hôn nhân hàn gắn luôn tồn tại vết hằn. Liệu bạn có đủ tự tin rằng mình sẽ có được hạnh phúc bên người chồng đã từng bội ước?

Theo GĐVN