Lễ bốc thăm chia cặp tứ kết Champions League được tiến hành tại Nyon (Thụy Sĩ) lúc 18h (theo giờ Việt Nam). Dưới đây là 4 cặp đấu được mong chờ trở thành hiện thực tại vòng 8 đội.

Barca vs Atletico: Huấn luyện viên Diego Simeone tuyên bố không bận tâm tới lễ bốc thăm chia cặp tứ kết Champions League. Đối với ông, Atletico Madrid gặp đối thủ nào cũng không quá quan trọng. Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Argentina, câu lạc bộ chủ sân Vicente Calderon luôn là đội bóng khó bị đánh bại tại Champions League. Trong khi đó, Barca đang được ca ngợi sau cú lội ngược dòng kinh điển trước PSG với chiến thắng 6-5 dù thua 4 bàn ở lượt đi. Mùa trước, hai đội gặp nhau tại tứ kết, và chiến thắng chung cuộc thuộc về Atletico Madrid với tỷ số 3-2. Lá thăm may rủi có thể sẽ đưa Barca và Atletico tái đấu tại Champions League chỉ sau 1 năm.

Bayern vs Dortmund: Theo quy định của UEFA, các đội bóng cùng liên đoàn có thể gặp nhau ở tứ kết, nên cặp đấu giữa Bayern và Dortmund được mong chờ trở thành hiện thực. Bayern hiện dẫn đầu Bundesliga, nhưng Dortmund chính là một trong những đội bóng khiến thầy trò huấn luyện viên Ancelotti phải nhận thất bại mùa này tại Bundesliga (1-0). Ở Champions League, lần gần nhất hai câu lạc bộ gặp nhau là chung kết mùa giải 2011/12 với chiến thắng 2-1 thuộc về Bayern Munich. Đây là món nợ lớn mà Dortmund chắc chắn không thể quên. Do vậy, không ít người hâm mộ muốn được sớm chứng kiến trận đại chiến của bóng đá Đức tại tứ kết.

Real Madrid vs AS Monaco: Lần gần nhất hai đội chạm trán nhau ở Champions League cách đây 13 năm. Tại tứ kết Champions League mùa giải 2003/04, khi đó Real có nhiều siêu sao trong đội hình gồm Luis Figo, Roberto Carlos, Raul và Zidane - huấn luyện viên trưởng của “Los Blancos”, nhưng bị đội bóng Pháp loại dù thắng 4-2 trong trận lượt đi trên sân nhà Bernabeu. Cầu thủ khiến Real chịu cú đau này là chính người cũ của đội bóng Hoàng gia Morientes. Trong cả hai trận, anh đều chọc thủng lưới Real để giúp AS Monaco giành quyền đi tiếp nhờ thành tích ghi bàn sân khách tốt hơn sau hai lượt trận có tổng tỷ số hòa 5-5.

Juventus vs Leicester: Trước lễ bốc thăm chia cặp ở vòng 8 đội mạnh nhất Champions League mùa này, thủ môn Buffon khẳng định Leicester City chính là câu lạc bộ mà anh không muốn đối đầu nhất tại tứ kết. Lý do là Leicester biết làm thế nào để đánh bại những đội bóng mạnh nhờ tinh thần chiến đấu máu lửa. Thực sự việc Leicester trở thành đại diện duy nhất cho bóng đá Anh góp mặt ở tứ kết đem đến bất ngờ cho nhiều người. Leicester tiếp tục là yếu tố bí ẩn cho các đội bóng lớn trong lần đầu dự giải đấu danh giá nhất châu Âu.

8 đội bóng có mặt ở tứ kết Champions League mùa này. Ảnh: UEFA.

Từ vòng tứ kết, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) không phân loại hạt giống, và các đội bóng cùng liên đoàn có thể gặp nhau. Điều đó đồng nghĩa với khả năng bất cứ cặp đấu nào cũng có thể xảy ra. Buổi lễ bốc thăm sẽ diễn ra tại Nyon (Thụy Sĩ) lúc 18h hôm nay 17/3 (theo giờ Việt Nam).

Đức Mạnh