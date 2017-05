Lê Lâm Hưng khai 30 ngày trước khi gây án, anh ta lên TP.HCM mua súng bắn bi, áo khoác, kính đen... mang về cất tại văn phòng làm việc chờ cơ hội gây án.

Ngày 7/5, Công an tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ hình sự Lê Lâm Hưng (29 tuổi, ngụ TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) - nghi phạm gây ra vụ cướp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), phòng giao dịch thị xã Duyên Hải (Trà Vinh).

Cá độ nhiều năm, nợ nần 'khủng'

Khai với công an, Hưng nói bản thân nghiện cá độ bóng đá qua mạng đã nhiều năm. Mỗi ngày anh ta cá độ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu.

“Em chơi cá độ thường xuyên nhưng không đặt cược số tiền lớn cho mỗi cuộc chơi. Mỗi trận bóng đặt từ 500.000 đồng - 1 triệu, kéo dài trong 2-3 năm. Tiền thua lỗ làm ăn khoảng 400 triệu đồng, thua cá độ vay và mượn thêm trong vài năm, có đóng lãi”, Hưng khai.

Nghi phạm sử dụng khẩu súng bắn đạn bi mua với giá 500.000 đồng tại TP.HCM để khống chế các nhân viên, cướp ngân hàng. Ảnh cắt từ clip.

Theo lời nghi phạm, cá độ và làm ăn thua lỗ khiến anh ta mất khả năng chi trả. Hưng đã vay tiền nhiều người quen để chơi tiếp với hy vọng gỡ gạc nhưng càng cố chơi càng thua và nảy sinh ý định cướp ngân hàng.

30 ngày trước khi gây án, Hưng lên TP.HCM mua súng bắn bi, áo khoác, kính đen... mang về cất tại văn phòng làm việc.

Tiếp đến, anh ta đi khảo sát các ngân hàng trên địa bàn thị xã Duyên Hải. Hưng khai thấy bảo vệ tại chi nhánh Ngân hàng Vietcombank sơ hở, trong nhà băng cũng ít nhân viên nên lựa chọn đây là địa điểm gây án.

Sau khi cướp, Hưng chạy về khu tập thể nơi mình làm việc để giấu tiền. Ảnh C.A.

Sáng 26/4, người đàn ông quê Quảng Ninh mượn xe máy của bạn đến nơi làm việc lấy dụng cụ chuẩn bị trước rồi về nhà trọ. Khoảng 16h, anh ta mua 2 lon bia uống, rồi chạy xe vào con hẻm cách ngân hàng 500 m. Tại đây, Hưng mặc áo khoác, đeo khẩu trang, kính râm, quấn băng keo vào các ngón tay của bàn tay trái, tháo biển số xe bỏ vào cốp.

Hắn lẻn vào trong ngân hàng, tay trái cầm 2 túi xách, tay phải lấy khẩu súng uy hiếp nhân viên lấy đi gần 1,6 tỷ đồng và 35.900 USD.

Biết sẽ bị bắt và không bất ngờ

Hưng khai sau khi gây án không mang tiền về nhà trọ vì phòng thuê nhỏ, sợ mẹ và vợ phát hiện. Anh ta chạy xe xuống cơ quan và cất giấu tiền tại phòng tập thể.

Hưng tại cơ quan công an. Ảnh C.A.

Chiều 26/4, Hưng lấy 130 triệu đồng trả nợ, mang 10 triệu đi chuộc xe máy của mình cầm cố trước đó. Số tiền mặt còn lại anh ta đem trả nợ bạn bè, người thân. Hưng khai đưa cho vợ 130 triệu nhưng nói hành vi này không phải để tẩu tán tang vật vì người thân không biết chuyện anh ta cướp ngân hàng.

“Sau khi gây án, em đọc báo thường xuyên. Trước khi thực hiện hành vi, em xác định có thể mình bị bắt ngay lúc đó hoặc sau đó một đến hai ngày", Hưng trình bày.

Theo nghi phạm 29 tuổi, với số tiền 1,6 tỷ đồng cướp được, khoảng 30% anh ta dùng trả nợ thua lỗ làm ăn, 40% còn lại trả nợ cá độ và lãi hàng tháng. Riêng số ngoại tệ, Hưng chưa kịp sử dụng thì bị cảnh sát thu giữ.

Nghi phạm gây ra vụ cướp sống hiền lành?

Chiều 7/5, phóng viên tìm đến nhà Hưng trong con hẻm nhỏ thuộc tổ 12 (khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải). Căn nhà đóng cửa, vắng lặng, không có người bên trong.

Hàng xóm cho biết vợ chồng Hưng là người gốc Bắc. Họ về đây thuê trọ được hơn một năm và sống hòa đồng với mọi người. Anh ta có hai con nhỏ, mẹ đẻ mới từ quê vào chơi và chăm sóc cháu.

Căn nhà nghi phạm thuê trọ vắng lặng, không bóng người. Ảnh Minh Anh.

"Thằng Hưng hiền lắm. Hôm qua hay tin nó bị bắt, tôi về tới nhà thấy cô vợ ôm con khóc nức nở, tội nghiệp lắm", ông Lương Văn Dũng - Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản - nhà ở cạnh nghi phạm nói.

Tướng Hồ Sỹ Tiến: Mở rộng điều tra, bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá

Sáng 7/5, phát biểu tại cuộc họp báo thông tin về vụ cướp xảy ra tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Trà Vinh, phòng giao dịch thị xã Duyên Hải, do công an địa phương tổ chức, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) đánh giá "vụ cướp rất nghiêm trọng".

“Vụ cướp ở Huế bắt nguồn từ việc thủ phạm nợ nần cá độ bóng đá, vụ ở Trà vinh cũng vậy”, Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự nói và đề nghị Công an tỉnh Trà Vinh mở rộng chuyên án, quyết tâm bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá.

Theo Cục C45, các vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra trong thời gian qua có tính chất nghiêm trọng. Qua điều tra, xét hỏi cho thấy thủ phạm gây án giết người, cướp ngân hàng, tiệm vàng đều tham gia vào đánh bạc, cá độ bóng đá.

Minh Anh