Lực lượng công an vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển 30 bánh heroin bằng xe ô tô đi từ địa bàn Tây Bắc về xuôi tại chân dốc Cun (Hòa Bình).

Trưa 1-8, tại chân dốc Cun, thuộc phường Thái Bình, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an đã bắt 1 đối tượng vận chuyển ma túy bằng xe ô tô đi từ địa bàn Tây Bắc về xuôi. Lực lượng Công an đã thu giữ tang vật 30 bánh heroin.

Bước đầu, đối tượng khai nhận là người tỉnh ngoài, tham gia vào đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma túy tiếp tục điều tra, mở rộng.

A.H