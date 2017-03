3 thế hệ tại 3 đất nước khác nhau, họ nắm giữ điều gì để các tay săn giày ngưỡng mộ đến thế?

Trong cuộc sống này, có bao giờ bạn nghĩ rắng mình sẽ nắm giữ “đế chế” bé con trong tay bằng tất cả đam mê chân chính chứ không vì háo thắng cho bằng bạn bằng bè? Vài năm trở lại đây, “Thần kinh giày” không chỉ tồn tại những người chơi giày theo nghĩa gói gọn nữa, mà bành trướng như thế giới muôn màu muôn dạng, mấu chốt trong đó là những chú “thợ săn” mang trong mình máu “chịu chơi”.

Chung quy, những đôi sneakers đầy mê hoặc họ ngày đêm săn tìm lục lọi không chỉ minh chứng cho sự hết lòng theo đuổi đam mê, chẳng phải “say nắng” nhất thời, mà lâu dần trở thành một thứ văn hóa, thậm chí tín ngưỡng sâu đậm theo tháng năm.

“Thần kinh giày” có bao nhiêu con người, mà nổi bật trong đó vốn là 1 cậu bé, 1 anh DJ lẫy lừng và 1 ông già “thất thập cổ lai hy”, bạn thấy mình ở đâu giữa 3 thế hệ ấy?

Sở hữu gia tài triệu đô khi vừa chạm tuổi 15

Nhớ lại xem, khi chúng ta 15 tuổi, chúng ta chọn gì để đam mê? Xe đạp, đĩa game hay mô hình xe HotWheels mới nhất? Vậy mà ở đất Dubai xa xôi, cũng độ tuổi 15 như chúng ta ngày ấy, Rashed đã khiến các sao lừng danh quốc tế phải chờ cái gật đầu của từ lời đặt hẹn cho BST giày đáng giá triệu đô của cậu khi họ đặt chân đến Dubai.

Rashed Saif Belhasa, con trai kiến trúc sư nổi tiếng tại Dubai thật sự bận rộn với “vương quốc giày” do cậu làm chủ. Là đối thủ đáng gờm trong danh sách các tay chơi thế giới từ vài năm trước, Rashed đã sở hữu BST sneakers đắt giá nhất Dubai - con số thống kê lên đến $1.000.000.

Trong một cuộc phỏng vấn, Rashed nói rằng cậu nhận rất nhiều sự quan tâm từ những sao đình đám về BST triệu đô này. Dù hiếu khách nhưng đôi khi Rashed đành tiếc nuối chối từ vì không xếp được thời gian đón tiếp họ chu đáo.

Đọc qua danh sách khách quý của Rashed, bạn sẽ ngạc nhiên đấy! 1 cậu bé 15 tuổi với BST đồ sộ và những cái tên lẫy lừng: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Paris Hilton, rapper Akon, rapper Wiz Khalifa và diễn viên gạo cội Thành Long… khi họ viếng thăm “thành phố vàng”.

Từ Cristiano Ronaldo…

Cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại: Lionel Messi

Đến siêu sao võ thuật Thành Long.

Rashed chia sẻ thêm, cậu đã sở hữu 70 đôi Air Jordans và niềm mong mỏi lớn nhất bây giờ là được gặp gỡ huyền thoại bóng rổ Michael Jordan - mấu chốt thúc đẩy sự thành công của dòng Nike’s Air Jordan trong một ngày gần nhất.

DJ Khaled và đế chế bí mật

Nổi danh với nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng, cách đây không lâu Khaled lại thắng lớn khi sở hữu bản kết hợp Do You Mind hơn trăm triệu lượt views cùng Chris Brown và Nicki Minaj, cái tên Khaled trước kia còn lẫy lừng hơn thế: “Bá chủ” của những đôi giày.

DJ Khaled đã dành phần lớn trong thiên đường tự tạo của chính mình.

Khaled có lẽ là tay chơi giày ngông nhất thế giới khi luôn mang về nhà vài ba đôi… mua sẵn tự bao giờ. Đặc biệt, Khaled luôn nghĩ mình sáng suốt trong việc đầu tư siêu phẩm Yeezy và Air Jordan. Trong một cuộc phỏng vấn, Khaled khẳng định: “Tôi rước giày vì tình yêu, nên cứ gọi tôi là kẻ bất chấp!”

Đây là store giày? Không! Kho “vũ khí” của Khaled thôi mà.

Các tay buôn giày thế giới gọi Khaled là “Killer Sneaker” với số lượng số lượng sở hữu dự tính 10000 đôi trong kho “vũ khí” bằng gỗ. Những gì Khaled sở hữu vượt cả giá trị thực mà chúng ta vừa thấy. Đâu đó trong anh là sự tín ngưỡng đến vô cùng, thậm chí buông lời đe nẹt: “Không phải ai cũng có thể chạm vào “vũ khí” của tôi, ngoại trừ người ấy phải như tôi, có một tình yêu mãnh liệt”. Thậm chí, Khaled còn ngẫu hứng đặt tên các “con cưng” bằng tựa bài hát yêu thích như The Red Sea, Don’t Ever Play Yourself và Hotline Bling.

Với số lượng nhỏ giọt trên toàn thế giới, dòng giày thông minh Nike Air Mag có trị giá cho người sở hữu ít nhất $10000 - $50000 (230.000.000 VNĐ - 1.140.000.000 VNĐ).

Trước sự cảnh báo rằng các thương hiệu vẫn cứ hùng mạnh và tiếp tục sản xuất sneakers thì Khaled từ giờ nên dự tính xây dựng phòng chứa gấp đôi để chứa đủ bộ “vũ khí” đồ sộ, chàng nghệ sĩ đa năng thong thả trả lời: “Thì sao? Tôi sẽ nhường chỗ cho chúng!”

Lão đại Sneaky - Kongz: Gừng càng già càng cay

Superkick - chương trình đầu tiên tại Thái Lan về dân chơi sneakers đã “khai quật” lão đại này với BST quý giá nhưng không kém phần độc đáo như chính biệt danh ông sở hữu.

Sneaky - Kongz tên thật là Robert Chua. Ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, ông trở thành huyền thoại mà các tay chơi trẻ phải ngã mũ bái phục về sự tâm huyết “nặng túi” của mình.

“Nâng giày như nâng trứng, hứng giày như hứng hoa” với nguyên lý chắc nịch: “One to rock - one to stock”, nghĩa là một đôi để đi còn một đôi để giữ. Ông chia sẻ: “Giày nào cũng thế, sẽ có ngày cũ dần đi nên là phải kiểm tra kỹ càng, xem có đôi nào bị nứt không, màu có bị phai không, mùi có còn như mới không?”

“Chúng nó như trẻ con vậy, mình phải chăm sóc cẩn thận”.

Từ háo hức giới thiệu người bạn đồng hành Hua Mei Kang, adidas Superstar trong những năm cơ hàn, đến các “con cưng” được điểm qua như Yeezy Boost 350 hay bản phối sau cùng dòng Human Race màu xanh mint…

Và ông thẳng thừng gọi đôi Chocolate ngọt ngào từ nhà Kanye West là “uy tín của giới chơi sneakers”.

Đúc kết

Có thể nói, niềm đam mê ở thế giới “Thần kinh” không đơn giản chỉ dừng lại ở giày, nó là cả một nền văn hóa được truyền lửa và tiếp nối mai sau. 3 thế hệ tại 3 đất nước khác nhau, với những phong tục chẳng thể nào y đúc, vậy mà đây họ giống nhau đến lạ. Họ giống những nụ cười, những kiêu hãnh lấp lánh đam mê. Giới hạn khi ấy là điều lu mờ đến chẳng thể hiện hữu, để bạn hiểu ra dù bạn là ai, ở bất cứ độ tuổi nào, bạn vẫn có quyền sống trong “đế chế” của chính mình, mãi mãi!

“Khi nhắc đến đam mê, giới hạn là điều dễ bị lu mờ nhất!”

