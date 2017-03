Biết nhân viên cửa hàng mắt kính muốn bán iPhone 7 Plus, 3 thanh niên tìm tới dùng chích điện cướp điện thoại.

Chiều 16/3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Thiện (19 tuổi), Nguyễn Thanh Ngân (16 tuổi) và Nguyễn Minh Thắng (17 tuổi, cùng ngụ huyện Bàu Bàng) về hành vi cướp tài sản.

Nhóm thanh niên bị công an bắt giữ

Theo công an, cách đây 3 ngày, 3 nam thanh niên biết anh Đặng Văn Vương (28 tuổi, tạm trú tại phường An Thạnh, thị xã Thuận An) cần bán Iphone 7 plus nên lên kế hoạch để cướp.

Sau nhiều lần không dụ được anh Vương ra ngoài, nhóm này đã tìm tới cửa hàng mắt kính ở khu phố Thạnh Hòa, phường An Thạnh.

Tới nơi, Ngân đứng ngoài cảnh giới, 2 người còn lại vào cửa hàng. Nhân lúc anh Vương không để ý, Thắng dùng cây chích điện dí vào cổ anh này.

Khi nam nhân viên cửa hàng mắt kính chống cự quyết liệt, Thắng và Thiện vội bỏ chạy thoát thân. Nghe tiếng truy hô của anh Vương, người dân đã bắt giữ 2 nam thanh niên.

Biết sự việc bại lộ, Ngân đã bỏ trốn về xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng lẩn trốn. Tuy nhiên, 2 ngày sau cũng bị trinh sát bắt giữ.

Thạch Quý