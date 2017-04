Trong 3 tháng đầu năm 2017, Toyota đã bán ra hơn 13.000 xe tại Việt Nam, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, riêng Vios đã chiếm hơn 4.000 xe.

Theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 3 vừa qua, toàn thị trường ô tô Việt Nam bán ra gần 27.000 xe ô tô mới các loại, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này, xe du lịch chiếm gần 17.000 xe, còn lại hơn 8.000 xe thương mại và gần 2.000 xe chuyên dụng.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2017, toàn thị trường ô tô Việt Nam tiêu thụ gần 65.000 xe ô tô mới các loại, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2016.

Toyota Fortuner 2017

Toyota tiếp tục là thương hiệu hàng đầu với doanh số 3 tháng qua đạt 13.576 xe, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số này, Vios đạt hơn 4.100 xe, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Kế đến là Innova và Fortuner cùng đạt gần 3.200 xe nhưng Innova tăng được 17% trong khi mẫu xe nhiều tai tiếng về ép khách mua xe kèm phụ kiện Fortuner tăng 32% so với cùng kỳ.

Sau khi liên tục bị các đối thủ cùng phân khúc như Mazda3, Certato bỏ xa, Corolla Altis vẫn khiêm tốn ở mức 1.000 xe bán ra trong quý I, tăng 13% so với cùng kỳ và bằng 1/3 so với Mazda3.

Ở chiều ngược lại, Camry và Hilux tiếp tục là những xe bước lùi. Trong 3 tháng đầu năm, Camry sụt giảm tới 27% so với cùng kỳ, đạt hơn 850 xe bán ra. Về phần mình, xe bán tải Hilux còn thê thảm hơn với mức giảm tới 38% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 360 xe, chỉ bằng một nửa so với Mazda BT-50 và bằng khoảng 1/10 so với mẫu xe dẫn đầu Ford Ranger.

Phương Vũ