3 tàu cá của ngư dân Ninh Thuận đã giúp đỡ đưa 28 ngư dân Quảng Ngãi không may bị nạn trên biển về bờ an toàn. Dù tàu chìm, bị thiệt hại tiền tỉ nhưng họ phần nào được an ủi vì bên cạnh mình còn có những người bạn nghề giàu lòng nhân ái.

Các ngư dân trở về nhờ tấm lòng của bạn nghề. Ảnh: T.C Ngày 3.4, Trạm kiểm soát Biên phòng, Đồn Biên phòng Cà Ná (BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận) đã tiếp nhận 28 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi bị nạn khi đánh bắt hải sản trên vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa. Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 29.3, tàu cá số hiệu QNg 95302 do anh Huỳnh Minh Dũng (SN 1968, trú xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng cùng 27 ngư dân hành nghề câu mực đang neo đậu trú gió cách đảo Đá Lát (quần đảo Trường Sa) khoảng 1 hải lý thì bị gió lốc đánh vỡ và chìm. Hoảng hốt, nhiều ngư dân trên tàu đã nhảy xuống biển. Lúc này, tàu cá số hiệu NT 90202 của anh Trần Văn Hùng (SN 1968, trú xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) hành nghề ở gần đó đã kịp thời đến cứu các ngư dân gặp nạn, đồng thời thông báo vụ việc với đơn vị chức năng trên đảo Đá Lát. Do tàu mình hạn hẹp không gian, ông Hùng đã liên hệ với 2 tàu khác là tàu NT 90397 của anh Bạch Văn Giỏi (SN 1970) và tàu NT 90738 của anh Nguyễn Bá Công (SN 1976, trú tỉnh Ninh Thuận) cùng đưa các ngư dân được cứu trở về. Tàu cá bị nạn thiệt hại khoảng 5 tỉ đồng. Đến 9h20 ngày 3.4, 3 tàu của ngư dân tỉnh Ninh Thuận đã đưa 28 thuyền viên tàu cá gặp nạn về tới cảng Cà Ná an toàn. Vĩ Cầm