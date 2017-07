Dù có công danh và tài sản khủng nhưng ít ai biết rằng người thân của họ phải sống trong cảnh kiếm cơm từng ngày.

Trung Quốc thường hay có câu “Một người đắc đạo cả họ được lên trời” với hàm ý gia tộc được cậy nhờ từ người thân. Tuy nhiên, nhìn cuộc sống giàu sang của Sao Hoa ngữ, ít ai nghĩ cuộc sống người thân họ lại vất vả, lao đao kiếm sống từng ngày.

Anh trai Lý Liên Kiệt nghèo đói, sống ở nơi ổ chuột

Em giàu có bỏ hoang biệt thự, anh sống nghèo đói trong khu ổ chuột

Lý Liên Kiệt là một trong những ngôi sao giàu có hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ. Anh từng gây chú ý khi sắm chuyên cơ riêng có giá lên đến 100 tỷ để phục vụ cho việc đi lại, du lịch. Không chỉ riêng làng giải trí, ngay cả nhưng đại gia hàng đầu Trung Quốc cũng bái phục sự chịu chơi của Lý Liên Kiệt.

Không ít người cho rằng sự giàu có của ngôi sao này sẽ giúp được người thân trong gia đình có cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng sự thật sẽ khiến fan ngạc nhiên khi Lý Liên Kiệt có thể bỏ ra hàng ngàn tỷ mua biệt thự không ai ở, trong khi người anh ruột phải vất vả kiếm cơm ăn và sống trong khu ổ chuột.

Biệt thự sang trọng của Lý Liên Kiệt

Cuộc sống giàu sang của Lý Liên Kiệt khiến anh bị soi mói nhiều hơn. Lý Liên Kiệt sinh ra trong một gia đình nghèo khổ có 5 người con, 2 anh trai là Lý Liên Thắng, Lý Liên Lơi và hai người chị gái.

Nhờ vào năng khiếu và sở thích nên Lý Liên Kiệt được cha cho đi học võ từ nhỏ. Chính vì gia đình khó khăn nên anh trai của Lý Liên Kiệt phải đi làm từ sớm. Cuộc sống từ nhỏ của Lý Liên Kiệt luôn được anh trai hỗ trợ cho đến lúc anh mới bước chân vào làng giải trí.

Sau khi nổi tiếng, Lý Liên Kiệt đã quên mất 2 anh trai của mình. Khi anh cả bị bệnh và cuộc sống rơi vào cảnh khốn đốn cũng không báo cho Lý Liên Kiệt biết. Rất nhiều phóng viên hỏi thăm Lý Liên Lợi khi thấy ông sống tại nơi ổ chuột sắp giải tỏa nhưng ông đều từ chối khi hỏi về em trai mình.

Một số hàng xóm của Lý Liên Lợi cho biết ông có một người em trai nổi tiếng nhưng không thấy ghé thăm ông. Chính vì sự thờ ơ của Lý Liên Kiệt với người thân đã gây sự tò mò trong dư luận.

Có một số lời đồn do 2 anh em Lý Liên Kiệt và Lý Liên Lợi có mâu thuẫn nên không qua lại. Thế nhưng, nhiều người cho rằng cho dù như thế nào đi nữa đã là anh em ruột thịt thì không nên vì những việc nhỏ mà không quan tâm nhau.

Chị gái Châu Nhuận Phát ngủ tại công viên

Chị gái Châu Nhuận Phát chụp ảnh dạo sống qua ngày.

Trường hợp của ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt ở trên khiến người ta phải nhớ đến hình ảnh chị gái của tài tử Châu Nhuận Phát. Dù đã ngoài 70 tuổi và điều kiện kinh tế khó khăn nhưng bà Châu Thông Linh có sở thích đi khắp nơi chụp lại những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống. Bà làm nghề chụp ảnh dạo và nhiều lần được trông thấy ngủ gật tại công viên.

Bên cạnh ý kiến chỉ trích ngôi sao không quan tâm chị gái, nhiều fan của Châu Nhuận Phát cũng bênh vực thần tượng khi chỉ ra rằng bản thân tài tử này cũng sống rất tiết kiệm. Thói quen này bắt nguồn từ quá khứ nghèo khổ của gia đình hai người. Chị gái Châu Nhuận Phát không muốn sống phụ thuộc vào em trai mình.

Hai anh trai Thành Long kiếm ăn qua ngày

Hai anh trai Thành Long sống cực khổ và mong gặp được em trai

Thành Long cũng là một trong những ngôi sao có quá khứ vất vả. Năm 1999 khi mẹ Thành Long qua đời, cha anh Charles Trần Cơ Bình mới cho anh biết sự thật. Theo đó, anh có 2 người anh cùng cha khác mẹ và 2 chị gái cùng mẹ khác cha.

Để đảm bảo an toàn khi sang Hồng Kông, cha Thành Long mới đổi thành họ Phòng. Chính vì thế Thành Long sinh ra và được mang họ Phòng. Ngoài ra anh còn một cái tên khác do mẹ đặt là Trần Cảng Sinh (Đó là một cái tên do cha mẹ đặt để giữ kỉ niệm).

Sau khi biết được danh phận thật sự của mình, năm 2003 Thành Long cho ra mắt bộ phim nói về cuộc đời và được đông đảo người yêu quý anh chúc mừng sau thời gian dài bị cho là “đứa con lưu lạc”. Hai người chị cùng mẹ khác cha của Thành Long có cuộc sống tương đối ổn định nhưng 2 người anh cùng cha khác mẹ có cuộc sống rất khó khăn.

Rất nhiều thông tin cho rằng Thành Long nổi tiếng và không qua tâm đến 2 người anh Phòng Sĩ Thắng, Phòng Sĩ Đức khi họ có cuộc sống cơ cực.Tuy nhiên, trong một lần trả lời báo chí, Thành Long bác bỏ thông tin anh không quan tâm đến người thân.

Sau khi cha qua đời, Thành Long một lần nữa khiến nhiều người khá bất ngờ khi không cho 2 anh trai đến dự đám tang cha. Trước hành động của em trai, hai người anh đã mang chuyện gia đình chia sẻ trên đài truyền hình và trở thành dư luận bàn tán của xã hội.

Trước những lời đám tiếu không hay, Thành Long đã về Sơn Đông nhận bà con. Đó cũng chỉ là lần duy nhất và đến nay anh không gặp lại người thân của mình. Dù bị em trai đối xử không tốt nhưng 2 anh trai cho biết luôn tự hào khi em mình thành công trong sự nghiệp.

Thành Long trong một lần về thăm người thân