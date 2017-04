Khi container và xe 7 chỗ giảm tốc độ để chuyển hướng lưu thông, bất ngờ xe tải từ phía sau húc mạnh vào đuôi xe 7 chỗ khiến container bẹp dúm.

Sự cố khiến hành khách và tài xế xe 7 chỗ bị kẹt trong xe, hoảng loạn kêu cứu...

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h00 sáng 23/4, khi xe container KBS 65C-075.50 kéo theo rơmooc BKS 65R-002.58 lưu thông trên quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) theo hướng từ Trung Lương về miền Tây, thì xe container giảm tốc độ để tránh xe phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn

Cùng lúc đó, xe ô tô loại 7 chỗ BKS 66A-011.95, do tài xế Phan Quốc Tuấn (33 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) điều khiển phía sau cũng giảm tốc độ, bất ngờ xe tải BKS 54Y-5429 lưu thông cùng chiều không phanh kịp nên tông mạnh vào đuôi xe 7 chỗ ép chặt vào đuôi xe container làm xe 7 chỗ co rúm hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn làm 3 người trên xe 7 chỗ hoảng loạn kêu cứu vì bị mắc kẹt trong ô tô. Ngày sau đó, người dân tại khu vực xảy ra tai nạn đã dùng xà beng cạy cửa, đưa các nạn nhân ra ngoài và chuyển đi cấp cứu.

Vụ tai nạn đã khiến cho giao thông qua khu vực bị ùn ứ nhiều km. Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Trạm kiểm soát giao thông Trung Lương đã nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông. Đến gần 10h cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn đã được giải quyết ổn thỏa.

Hiện vụ việc đang được Đội CSGT công an huyện Châu Thành điều tra làm rõ nguyên nhân./.

Theo Dân Trí