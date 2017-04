Ngoài sự xuất hiện của nữ diễn viên gợi cảm Scarlett Johansson thì "Ghost in the Shell" cũng có rất nhiều điều khiến khán giả mong chờ.

Ghost in the shell đang làm mưa làm gió ngoài rạp chiếu. Với nội dung bí ẩn, ly kỳ cùng sự xuất hiện của "thánh nữ" gợi cảm nhất hành tinh Scarlett Johansson, bộ phim đang trở thành tâm điểm với người hâm mộ.

Phim còn sở hữu những yếu tố đặc biệt gì khiến bất kì người hâm mộ điện ảnh nào cũng không thể bỏ qua siêu phẩm này của đả nữ Scarlett Johansson.

Trang phục tàng hình “gây bão” của Thiếu Tá sẽ được tái hiện vô cùng ảo diệu

Trong nguyên tác truyện tranh cũng như hoạt hình, nữ chiến binh Thiếu Tá do Scarlett Johansson thủ vai luôn chiến đấu cùng một bộ trang phục có khả năng tàng hình cùng nhiều tính năng hiện đại của tương lai.

Bộ trang phục ấn tượng của nhân vật Thiếu Tá do Scarlett Johansson thủ vai

Nó giúp cô thực hiện vô số nhiệm vụ khó khăn cho tổ chức. Qua thời gian, bộ trang phục này trở thành một trong những biểu tượng gắn liền với Ghost in the shell.

Bước lên màn ảnh rộng, bộ trang phục này trở thành một trong những chi tiết chủ chốt quan trong nhất của bộ phim. Không chỉ trung thành với nguyên tác và tạo ra những pha hành động đỉnh cao, nó còn tôn lên những đường cong quyến rũ của nữ diễn viên gợi cảm nhất hành tinh, Scarlett Johansson.

Xưởng WETA, nơi nhận nhiệm vụ thiết kế phục trang cho phim, tiết lộ: " Bộ “trang phục tàng hình” của Thiếu Tá là trọng tâm của phim, đồng thời là đại diện cho điểm nhấn trong sự sáng tạo của xưởng.

Scarlett Johansson giữ được vẻ ngoài gợi cảm trong từng cảnh hành động

Bằng cách sử dụng bản quét kĩ thuật số của chính Scarlett Johansson, xưởng đã tạo nên một bộ trang phục với hiệu ứng phi thường, khác hẳn những gì họ đã tạo ra trước đó. Bố cục mượt mà, lớp silicon mờ bao phủ lớp vải lưới được dính chặt vào Major như lớp da thứ 2".

Có thể nói, đây là thông tin khiến các fan của Ghost in the shell hào hứng. Bởi lẽ, Scarlett Johansson không chỉ mang tới cho người xem những cảnh chiến đấu cực kỳ mãn nhãn mà vẫn nguyên được vẻ quyến rũ khó cưỡng của mình.

Hiệu ứng hình ảnh tuyệt vời hứa hẹn mang đến một vũ trụ điện ảnh đầy mới lạ

Ghost in the shell được đánh giá là một trong những bộ phim có hiệu ứng hình ảnh nổi bật nhất trong năm 2017 và có khả năng sẽ tranh giải Oscar ở hạng mục này. Phần hiệu ứng của phim có sự góp mặt của vô số studio đình đám như Atomic Fiction (Transformers, Deadpool...), Method Studio (Doctor Strange...), Framestore (Fantastic Beasts and Where to Find Them, Beauty and the Beast...).

Bộ phim hứa hẹn sẽ tạo ra một thế giới tương lai với vô số công nghệ hiện đại và những bức tranh 3D khổng lồ một cách vô cùng sắc nét và chân thật.

Bối cảnh tương lai đầy hư ảo

Không những thế, các pha hành động giả tưởng vô cùng đặc sắc cùng các nhân vật phụ cũng là một điểm nhấn không thể bỏ qua của Ghost in the shell. Ngay trong đoạn trailer, hình ảnh Thiếu Tá ngã từ tòa nhà cao tầng, nhảy xuyên qua cửa sổ hay chiến đấu trong trạng thái tàng hình đều khiến người xem hào hứng.

Sự kết hợp giữa Scarlett Johansson và hiệu ứng hình ảnh sắc nét, rõ ràng tới từng chi tiết tạo nên những phân đoạn hành động nghẹt thở và vô cùng mãn nhãn. Thiết kế của Robot Geisha, bộ trang phục của Thiếu Tá và phản diện Kuze đều cho thấy sự mượt mà và vô cùng "ảo diệu" của hiệu ứng hình ảnh trong Ghost in the shell. Người xem như lạc vào một thế giới tương lai hư ảo và hiện đại nhưng cũng không kém phần chân thật.

Hiệu ứng hình ảnh chân thật và rõ nét của Ghost in the shell.

Vai diễn có yêu cầu cao nhất trong sự nghiệp 10 năm “đánh đấm” trên màn ảnh rộng của Scarlett Johansson

Vào vai nữ chính của Ghost in the shell chính là vai diễn có yêu cầu cao nhất trong sự nghiệp diễn xuất của nữ chính Scarlett Johansson. Không chỉ thể hiện những pha hành động khó nhằn, cô còn phải thể hiện tâm lý nhân vật vô cùng phức tạp.

Cô chia sẻ "Tôi đã luyện tập rất nhiều bởi nhân vật tôi hóa thân là một người có thể trạng siêu việt hơn người bình thường. Và dĩ nhiên, tôi cũng phải làm được điều tương tự". Dù đã có quãng thời gian luyện tập chiến đấu và sử dụng vũ khí với những bộ phim của Marvel nhưng để hóa thân thành Thiếu Tá, Scarlett Johansson còn phải luyện tập thêm về tư duy chiến thuật.

Đồng thời, cô phải lặp đi lặp lại những bài tập đó trong nhiều ngày trước khi phim bấm máy để dễ dàng hóa thân thành một "vũ khí sống" trong thế giới tương lai nhiễu nhương.

Scarlett Johansson phải tập luyện rất nhiều cho vai diễn Thiếu Tá

Thêm vào đó, những đấu tranh nội tâm vô cùng phức tạp của Thiếu Tá cũng là một yếu tố quan trọng trong diễn xuất của Scarlett Johansson. Vốn là một Thiếu Tá của lực lượng chống khủng bố, cô bỗng khám phá ra một bí mật động trời liên quan tới chính bản thân mình cũng như tổ chức mà cô luôn trung thành.

Những chuyển biến tâm lý của nhân vật xuyên suốt thời lượng phim đóng vai trò then chốt và được nữ minh tinh thể hiện một cách rõ nét, khiến khán giả khó có thể rời mắt khỏi màn hình.

Cô còn phải thể hiện tâm lý phức tạp của nhân vật

Ghost in the shell lấy bối cảnh một tương lai không xa và theo chân Thiếu Tá (Scarlett Johansson), một nữ chiến binh nửa người nửa máy có nhiệm vụ săn lùng và ngăn chặn những tên khủng bố nguy hiểm. Trong một lần truy tìm tung tích kẻ đứng đằng sau vụ đánh cướp trí thông minh nhân tạo Hanka, cô cũng phát hiện ra những bí mật đen tối xoay quanh quá khứ của mình.