Ập vào 3 quán cà phê ở Long An, cảnh sát bắt quả tang một số tiếp viên đang kích dục cho khách. Mỗi lần kích dục, khách phải trả 100.000 đồng cho chủ quán.

Công an TP Tân An (tỉnh Long An) vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 3 chủ quán cà phê. Các quyết định này do ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh ký.

Theo quyết định, 3 chủ quán cà phê gồm: Nguyễn Thị Diễm (39 tuổi), Trần Thị Hẹ (36 tuổi) và Nguyễn Thị Phương Lan (35 tuổi) mỗi cá nhân bị phạt 25 triệu đồng do có hành vi vi phạm sử dụng việc mua, bán dâm và các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh quy định tại khoản 2, Điều 25, Nghị định của Chính phủ.

Trước đó, chiều 4/7, Công an TP Tân An kiểm tra hành chính 3 quán cà phê của 3 người phụ nữ trên bắt quả tang một số tiếp viên của quán đang kích dục cho khách. Theo lời khai, mỗi lần kích dục, khách phải trả 100.000 - 120.000 đồng cho chủ quán.

Ái Loan