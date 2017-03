Thấy tai nạn gần nhà, 3 chú cháu đèo nhau trên xe máy đi xem, khi trở về thì bị xe tải đâm tử vong.

Sáng nay, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) Nguyễn Đình Tùng cho biết, chính quyền đã có mặt trực tiếp tại hiện trường 2 vụ tai nạn thảm khốc trong đêm để thăm hỏi những người bị nạn và kiểm tra hiện trường.

Hiện trường tai nạn xe khách

UBND huyện Quỳ Hợp hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 1 triệu đồng.

Danh tính nạn nhân tử vong trên xe khách gồm: Phạm Thị Huệ (SN 1971, trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong), bé Vi Mạnh Hảo (SN 2016, xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu) và chị Lô Thị Minh (SN 1981, xã Châu Tiến, huyện Quế Phong).

Ba chú cháu đi xem tai nạn, sau đó bị xe tải đâm tử vong là anh Nguyễn Văn Quang (SN 1979), anh Nguyễn Văn Chính (SN 1984) và anh Yên Văn Tùng (SN 1990) cùng trú tại xã Nghĩa Xuân.

Trước đó VietNamNet đã đưa tin, chiều tối qua, trên quốc lộ 48, đoạn đi qua huyện Quỳ Hợp đã xảy ra 2 vụ tai nạn liên tiếp, khiến 6 người tử vong và nhiều người bị thương.

Vào khoảng 16h05 phút, trên QL 48, đoạn qua địa bàn xóm Khe Đổ, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe tải mang biển số 38C - 011.10 (chưa rõ danh tính tài xế) với xe máy 37X6-6355.

Khoảng 10 phút sau, cách hiện trường vụ tai nạn trên khoảng 1km, chiếc xe khách mang BKS 37B – 020.20 của nhà xe Minh Hoan chạy tuyến Quế Phong – Vinh va chạm mạnh với xe hổ vồ mang BKS 37C – 041.84 chạy theo chiều ngược lại.

Hậu quả, 3 người trên xe khách tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường chiếc xe khách biến dạng, méo mó hoàn toàn, chiếc xe tải hư hỏng nặng, QL 48 bị tắc đường nghiêm trọng trong nhiều giờ đồng hồ liền.

Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an huyện Quỳ Hợp phối hợp với Phòng CSGT bảo vệ hiện trường, cứu giúp người bị nạn.

Sáng nay, sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, thi thể các nạn nhân được bàn giao cho gia đình để mai táng.

Một số hình ảnh tại hiện trường:

Chiếc xe khách biến dạng sau khi va chạm với xe tải

Hiện trường xe tải đâm 3 chú cháu tử vong

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường trong đêm

CSGT bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông

Pháp y khám nghiệm thi thể vụ tai nạn

Văn Bình